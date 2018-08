Die Evangelische Archivstelle Boppard ist Ansprechpartnerin bei allen den Südteil der Evangelischen Kirche im Rheinland betreffenden kirchenhistorischen und familienkundlichen Fragen.

Sie bewahrt bis ins Spätmittelalter zurückreichende Unterlagen aus kirchlichen Einrichtungen der rheinland-pfälzischen, saarländischen und hessischen Gebiete der Landeskirche auf und sieht es als ihre Hauptaufgabe an, die Auseinandersetzung mit der kirchlichen Vergangenheit auf den unterschiedlichsten Ebenen zu ermöglichen und zu fördern. Zu den Benutzern zählen Historiker, Heimatforscher, Genealogen, Schulklassen und Kirchengemeinden und Kirchenkreise, die historische Jubiläen vorbereiten.

Die Archivstelle Boppard versteht sich zugleich als Dienstleister für Gemeinden und Kirchenkreise in allen Fragen der Schriftgutverwaltung und der Langzeitarchivierung. 1953 wurde die Archivstelle als Außenstelle des Landeskirchlichen Archivs gegründet; sie hatte ihren Sitz zunächst in Koblenz und befindet sich seit 1996 auf dem Gelände der Stiftung Bethesda-St. Martin Boppard. In historischen Räumlichkeiten, die den aktuellen Fachstandards entsprechen, sind die Mitarbeiter der Archivstelle vor allem auf den Feldern der Aktenerschließung, der Benutzerberatung und der Fortbildung von kirchlichen Registraturkräften tätig und machen die Archivstelle so zu einem modernen archivischen Dienstleistungszentrum. ww