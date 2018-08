Dickes Buch der Dörfer: Chronik bringt Licht ins Dunkel der Geschichte

Gut Ding braucht Weile. Das dachten sich die Autoren der Chronik von Braunshorn, Dudenroth und Ebschied, als sie sich mit der Geschichte der Dörfer beschäftigen.

Weil sie als Gruppengemeinde verbunden sind und die Einwohner auch außerhalb der Amtsgeschäfte viel miteinander zu tun haben, war es nur konsequent, das Werk gemeinsam herauszubringen. Mit 1116 Seiten ist es ein dickes, schwergewichtiges Buch mit viel Inhalt geworden.

Für den Gemeinde war es wichtig, als sie an die Autoren Doris Wesner für Dudenroth, Achim Baumgarten für Braunshorn und Fritz Schellack für Ebschied den Auftrag vergaben, dass das Wesentliche aus der Historie aller Dörfer gleichermaßen dargestellt wird – auch wenn jeder Ort seinen eigenständigen Charakter bewahrt hat. Dies sei gelungen, sagte Braunshorns Ortsbürgermeister Markus Becker und dankte seinem Vorgänger Heribert Glockner, der die Publikation auf den Weg brachte.

Dabei hätten alle drei Ortsteile ganz unterschiedliche geschichtliche Wurzeln. Erst durch den Zusammenschluss 1974 wachse auch, nicht zuletzt durch den gemeinsamen Besuch des Kindergartens und der Schulen, die Zugehörigkeit untereinander, betonte Becker bei der Vorstellung während einer Feier im Ebschieder Gemeindehaus.

Becker bedankte sich nicht nur beim Autorenteam, sondern ausdrücklich auch bei Marlies Stilz und Werner Sieben, die, unterstützt von vielen Bürgern, Fotoalben durchstöberten, Familienbücher studierten, Urkunden und anderes geschichtliches Material sammelten, aufarbeiteten und ergänzten. Von außerordentlicher Wichtigkeit sei es, nachfolgenden Generationen Informationen aus der Vergangenheit und Geschichten aus der Geschichte zu bewahren, betonte Carsten Hetzert, Ortsvorsteher von Dudenroth. Klaus Dietrich, sein Kollege aus Braunhorn, erwähnte in seinem Dank an die vielen „Zuarbeiter“, ohne die eine solch umfangreiche Publikation nicht möglich wäre, die ehemaligen Bürgermeister Glockner und Staeck.

Durch gute und schlechte Zeiten

Den Leser erwartet ein umfangreiches Kompendium zur Geschichte von der Ersterwähnung bis zur Gebietsreform. Thematisiert wird der Strukturwandel in der Landwirtschaft genauso wie Entwicklungen in Bereichen der Kirche, der großen und lokalen Politik, der Schule, des Waldes und der Jagd. Die Autoren gehen mit ihren Lesern durch gute und schlechte Zeiten. Nicht ausgespart wurde auch die NS-Zeit sowie der Erste und Zweite Weltkrieg, in denen auch viele Bürger aus den drei Dörfern ihr Leben verloren. Kriege, Unglücke und Katstrophen gehören genauso dazu, wie ein Blick in das reiche Vereinsleben der drei Dörfer, auf Feste und Bräuche. Das alles ist reich bebildert mit historischen Fotos aus öffentlichen Archiven und Familienalben. Bei der Lektüre werden sicherlich viele Erinnerungen wach, vergessene Episoden wieder hervor gekramt und zurück ins Bewusstsein gerückt.

Dudenroth wurde erstmals 922 urkundlich erwähnt, 1098 folgt Braunshorn, Ebschied tritt 1295 erstmals aus dem Dunkel der Geschichte. Diese Jahreszahlen seien aber keinesfalls geschichtlich verbriefte Daten, sondern mehr oder weniger zufällig anlässlich Erbschaft, Schenkungen oder anderer offizieller Ereignisse in Urkunden festgehalten, erläuterte Archivar Achim Baumgarten.

Spuren mittelalterlicher Burgen

Die Entstehung von Ebschied und Dudenroth seien Gründungen, die aus Rodungen des Waldes resultierten. Braunshorn datiert Baumgarten in die frühe Landnahme-Zeit zwischen 780 und 820. Das Gemeindewappen erinnert mit den drei silbernen Jagdhörnern auf einem roten Schild an die Herren von Braunshorn. Die Ortsteile Braunshorn und Dudenroth gehörten im Mittelalter zum Herrschaftsgebiet der Freiherren von Braunshorn. Noch heute sind in beiden Orten die Spuren der mittelalterlichen Burgen – sogenannte Motten – vorhanden. 1268 verlegten die Herren von Braunshorn ihren Stammsitz nach Beilstein an die Mosel.

Chronik der Gruppengemeinde Braunshorn-Dudenroth-Ebschied von Achim. R. Baumgarten, Fritz Schellack und Doris Wesner. 1116 Seiten, mit vielen Abbildungen. Böhmer Druck Service Alfred Schrod, Simmern. Das Buch kostet 59 Euro und ist bei der Gemeindeverwaltung erhältlich.

Von unserem Reporter Werner Dupuis