Häufig sind es weniger die Frontleute, sondern eher die Musiker im Hintergrund, die großen Anteil am Sound und am Erfolg von Weltstars haben. Natürlich haben Sänger Ian Gillan, Organist Jon Lord und Gitarren-Derwisch Ritchie Blackmore Deep Purple zu dem gemacht, was die Band auch nach diversen Umbesetzungen immer noch ist: eine der amtlichsten Rockbands der Musikgeschichte. Hinterm Schlagzeug saß immer Ian Paice, der das Quintett mit unbändiger Energie und beinharter Präzision antrieb. Seine große Virtuosität stellte er dabei immer ganz in den Dienst der Band und der Songs. Ian Paice ist ein Musiker, der das Prädikat „Rocklegende“ wahrlich verdient.

Und diese Rocklegende ist am Freitag, 14. Dezember, ab 20 Uhr in der Hunsrückhalle live zu erleben. Auch wenn der Schlagzeuger am 29. Juni seinen 70. Geburtstag feierte: Sein Durst ...

