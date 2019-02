Wandern ist beliebter denn je, zählt zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten und ist daher unverzichtbar bei allen touristischen Angeboten. Premium- Wanderrouten, die als „Traumschleifen“ im Hunsrück und als „Seitensprünge“ an der Mosel bezeichnet werden, bekommen regelmäßig bei Prämierungen vorzügliche Bewertungen und ziehen jedes Jahr Scharen an Wanderfreunden in unsere Region. Dieses Potenzial will man mit dem „Fluppesweg“ nutzen. Die neue Route soll den quer über den Hunsrück verlaufenden Saar-Hunsrück-Steig und den Moselsteig miteinander verbinden und gleichzeitig ein Bindeglied zwischen den beiden Regionen sein.

Der neue Weg soll sowohl Etappen- als auch Fernwanderer ansprechen. Ausgangs-, beziehungsweise Endpunkte sind auf der Hunsrückseite das Dorf Hahn und an der Mosel die beiden Orte Starkenburg und Enkirch. ...

Lesezeit für diesen Artikel (448 Wörter): 1 Minute, 56 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.