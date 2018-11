Der Auftritt des Casino-Salon-Orchesters am Samstagabend in Mengerschied war rundum gelungen. „Ich hätte mich geärgert, wenn ich das verpasst hätte“, sagte eine Besucherin nach dem Konzert. „Schön, dass man für so ein Konzert nicht weit fahren muss“, meinte ein Mann, der mit seiner Frau aus Sohren angereist war. Um dem Besucherandrang gerecht zu werden, mussten schnell noch zusätzliche Stuhlreihen aufgestellt werden.

Mit dem sechsten Rathauskonzert wurde die Reihe der Rathauskonzerte in Mengerschied fortgesetzt. Dazu reiste das Casino-Salon-Orchester aus Traben-Trabach an. Das Markenzeichen des 14-köpfigen Ensembles ist die unverstärkte und unverfälschte Musik, ...

