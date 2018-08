Denkmalgeschütztes Kloster Marienberg in Boppard: Sanierung könnte bald starten

Bei der Sanierung des maroden Bopparder Klosters Marienberg ist Land in Sicht. Noch in diesem Jahr könnte der Investor und neue Eigentümer des seit 30 Jahren leer stehenden denkmalgeschützten Komplexes, der österreichische Architekt Friedrich Ohnewein, sein Projekt „Wohnen im Kloster“ starten, teilte Bürgermeister Walter Bersch am Dienstag in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses mit.

Das Kloster Marienberg in Boppard ist der größte denkmalgeschützte Komplex im Welterbe Oberes Mittelrheintal. Im österreichischen Architekten Friedrich Ohnewein hat sich ein Investor gefunden, dem alle zutrauen, dass er mit seinem Projekt „Wohnen im Kloster“ Erfolg hat.

Dass es der Architekt und Projektentwickler aus der Steiermark mit seinem wirtschaftlichen Engagement für das Kloster Marienberg ernst meint, hat er bereits im vorigen Jahr deutlich gemacht. Am 16. November hat Ohnewein in Boppard eigens die Firma Domicilium Marienberg GmbH gegründet. Sitz des Unternehmens ist die Mainzer Straße 43. Als Unternehmenszweck gibt der Architekt, der als alleiniger Geschäftsführer fungiert, die „Durchführung einer Projektentwicklung des Marienbergs in Boppard“ an. Das schließt „alle damit verbundenen Rechtsgeschäfte und Tätigkeiten“ ein. Der Firmengründer nennt ausdrücklich den Ankauf des Grundstücks, den Abschluss von Miet-, Planungs-, Bau-, Finanzierungs- oder sonstiger Verträge sowie den Verkauf des projektierten oder fertiggestellten Bauvorhabens.

Der Verkauf des Gebäudes an die Entwicklungsgesellschaft ist bereits unter Dach und Fach, hat Bürgermeister Walter Bersch in einer früheren Sitzung mitgeteilt. Zur eigenen Sicherheit habe sich Ohnewein eine Rücktrittsoption vom Kauf ausbedungen. Über den Kaufpreis ist nichts bekannt.

Wie Bersch weiter mitteilt, habe er sich am Dienstag bei einem Ortstermin am Klosterkomplex zusammen mit Vertretern der Kreisverwaltung mit Landrat Marlon Bröhr an der Spitze und Landeskonservatorin Roswitha Kaiser von der Generaldirektion Kulturelles Erbe beim Investor über das weitere Vorgehen informiert. Berschs Fazit des Gesprächs: „Die Absichten des Investors lassen sich einvernehmlich mit der Denkmalpflege umsetzen.“

Mit großer Genugtuung hätten die Denkmalschützer zur Kenntnis genommen, dass die geänderten Pläne weniger Eingriffe in die historische Bausubstanz zur Folge hätten, als dies bei den ursprünglichen Plänen der Fall gewesen sei. So verzichte Ohnewein auf ein zusätzliches Dachgeschoss. Zudem würden die Balkone behutsamer gestaltet. Auch wolle er weniger Wohnungen bauen, als in der jetzt vorliegenden Baugenehmigung vorgesehen war. Ursprünglich sollten im Kloster-Komplex und im näheren Umfeld 68 Wohnungen entstehen. Jetzt sollen es um die 60 Wohnungen sein.

Die Stadt Boppard will die Investition unterstützen, indem sie den Komplex als Sanierungsgebiet ausweist. Das ist in erster Linie mit steuerlichen Erleichterungen für den Investor verbunden. Zugleich will die Stadt zwischen Klostergebäude und Realschule Marienberg einen neuen Zugang zum Marienberger Park schaffen, kündigte Bersch an. Wegen der damit verbundenen verbesserten Erschließung des Parks könne die Stadt für die Ausweisung des Sanierungsgebiets mit einer Förderung rechnen, meinte der Bürgermeister.

Bersch rechnet damit, dass demnächst der Bauantrag gestellt wird. Dann könnte noch vor der Sommerpause die Baugenehmigung eintreffen. Und falls sich Käufer für die Wohnungen finden, könnten in der zweiten Jahreshälfte die Bauarbeiten starten. „Der Investor hält es möglich, innerhalb von zwei Jahren die Baumaßnahme durchzuführen“, gab Bersch diese optimistische Einschätzung weiter.

