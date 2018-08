Delegation für Zwergschule Lieg bei Ministerin: Jetzt geht es ums Ganze

Das Thema ist hoch emotional besetzt: Die zum Ende des Schuljahres 2017/2018 drohende Schließung der kleinen Wendelinus-Grundschule (14 Schüler) in Lieg treibt Eltern, Schüler, Lehrer und Kommunalpolitiker um. Vor allem auch den Lieger Ortsbürgermeister Heinz Zilles. Lieg ist eine von vier kleinen Schulen – von ursprünglich 41 im Land –, die zum nächsten Schuljahr geschlossen werden sollen.

Die Lieger Schüler hatten schon vor Monaten bei einer Demo ihre Meinung geäußert: Wir wollen unsere Schule behalten. Archiv

Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Das ist auch für die politischen Gremien ein unhaltbarer Zustand. Die Lieger geben sich noch nicht geschlagen.

Auf diesen Termin in Mainz hatte vor allem Liegs Ortsbürgermeister Heinz Zilles lange gewartet. Und nicht nur er nutzte am Dienstag die Gelegenheit, sein Anliegen bei einem Gespräch mit Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig, Staatssekretär Hans Beckmann und weiteren Abteilungs- und Referatsleitern aus dem Ministerium sowie der ADD Trier in Mainz noch einmal vorzubringen. Für Zilles steht fest: „Die Grundschule in Lieg muss erhalten bleiben. Wir brauchen eine Chance, um unser Konzept umzusetzen zu können“, betont er. Dieses im Auftrag der Schulaufsichtsbehörde (ADD) angeforderte Konzept sieht eine Ganztagsbetreuung in Lieg vor. „Und wir reden hier nicht von einer Verwahrschule“, betont Zilles. Es ist gelungen, neben den Lehrerinnen der kleinen Schule auch engagierte Bürger zu finden, die ehrenamtlich Betreuung und mehr anbieten. „Sogar eine Bienenschule ist geplant“. Zilles spricht von einem funktionierenden System, das es zu erhalten gelte. „Das habe ich auch in Mainz so gesagt.“

Das Gespräch gibt Hoffnung. „Wir haben weder ein Ja noch ein Nein gehört, aber wir werden jetzt auch sicher nicht mehr lange warten müssen, bis es eine Entscheidung gibt“, sagt Ralf Lauxen, der Vorsitzende des Schulelternbeirates. Mit am Tisch saßen auch die Landtagsabgeordneten Anke Beilstein (CDU), Benedikt Oster (SPD), Landrat Manfred Schnur und Wolfgang Lambertz, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem, die auch Schulträger ist.

Bürgermeister Lambertz und Landrat Schnur hoben besonders die geografische Lage des Ortes Lieg und die Folgen der Fusion hervor. „Vielleicht muss man dem Hunsrück da auch etwas zubilligen“, betonte Schnur im Gespräch. „Was in anderen Regionen in Rheinland-Pfalz gilt, passt hier einfach nicht“, verwies er auf die im Vergleich schwache Infrastruktur.

Der erfahrene Kommunalpolitiker weiß aber auch zu schätzen, wie viel Zeit sich die Ministerin genommen hat. Zwei Stunden. „Das zeigt“, so Schnur, „dass das Thema Gewicht hat“. Seine Vorstellung ist klar: Ihm sei nicht daran gelegen, die Schließung der kleinen Schule um ein oder zwei Jahre hinauszuzögern. „Wir wollen schon eine Perspektive aus Lieg.“ Das möchte auch der Ortschef. Junge Familien mit Kindern, die nicht aus dem Hunsrück kommen, kaufen sich in Lieg Baugrundstücke. „Ich weiß aus Gesprächen, dass das auch daran liegt, dass Schule und Kindergarten zu Fuß zu erreichen sind.“

Die Region stärken, vor allem den Hunsrück: Das kann Wolfgang Lambertz, der neue Chef der Cochemer Verbandsgemeindeverwaltung, nur unterstreichen. „Vor der Fusion“, sagt er, „wäre niemand aus Lahr oder Zilshausen auf die Idee gekommen, seine Kinder in die Schule nach Beltheim zu schicken.“ Die Lieger Schule, betont Lambertz, habe einen sehr guten Ruf. „Dieser Wechsel der Schüler, das ist die Folge davon, wenn bestehende Strukturen zerstört werden.“

Ralf Lauxen war es wichtig, eine Frage beantwortet zu bekommen: die nach der Vergleichbarkeit „Warum stehen wir auf der Liste, wenn es andere Schulen gibt, die auch die Kriterien nicht erfüllen?“ Ministerin Stefanie Hubig hatte, so Lauxen, „keine Antwort für mich, mit der ich zufrieden bin.“

Nach Lieg gehen derzeit 14 Schüler, drei wechseln im Sommer zu einer weiterführenden Schule, acht Neuanmeldungen lagen vor. Die Pündericher Schule stand auch auf der Liste, ist aber noch einmal davongekommen. Nun steht sie allerdings unter Beobachtung der Schulaufsicht ADD: Sinken die Schülerzahlen (26 Schüler), wird der Schulstandort nicht zu halten sein. Heinz Zilles ist ebenfalls bereit, Zugeständnisse zu machen. „Wie die Pündericher, aber noch gibt es Hoffnung“, wartet er nun auf die Antwort aus Mainz.

Von unserer Redakteurin Petra Mix