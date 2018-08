Debatte um Gurtpflicht: Ist mehr Sicherheit im Schülerverkehr möglich?

Wie sicher sind die Busse, die Tag für Tag Kinder und Jugendliche zum Unterricht in die Schulen und zurück bringen? Für einen Vater aus dem Nachbarkreis Mayen-Koblenz ist die Antwort eindeutig: Nicht sicher genug. Mit einer Unterschriftenkampagne und einer Facebook-Seite kämpft er schon seit Monaten für Verbesserungen. Doch sein Kampf ist so gut wie aussichtslos.

Mit dem Bus zur Schule – für viele Kinder ist das Normalität. Für mehr Sicherheit im Schulbus kämpft ein Vater aus dem Kreis Mayen-Koblenz.

Auch im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es immer wieder mal Eingaben an die für den Schülertransport zuständige Kreisverwaltung wegen der fehlenden gesetzlichen Anschnallpflicht. Um eine größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, gibt es in der Kindergartenbeförderung eine Sitzplatzgarantie, teilt eine Sprecherin der Kreisverwaltung auf Anfrage mit. In der Schülerbeförderung würden regelmäßig Zählungen durchgeführt, um zu kontrollieren, dass die Kapazitätsgrenzen der Busse nicht überschritten werden.

Außerdem würden sogenannte Busschulen durchgeführt, die den Kindern das richtige und sichere Verhalten im Bus und beim Ein- und Ausstieg zeigen sollen.

In aller Regel fahren Linienbusse

Dass Kinder auf dem Weg zur Schule im Bus stehen müssen, ist keine Seltenheit. Die Linienbusse, die in aller Regel den Schülertransport übernehmen, sind vor und nach dem Unterricht nicht selten voll besetzt. Und wer später einsteigt, bekommt eben keinen Sitzplatz mehr. Stehplätze im Bus sind aber durchaus zulässig. Darauf weist der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Anfrage hin.

Die Kreisverwaltung in Simmern weist zudem darauf hin, dass es im ÖPNV, wozu ja auch der Schülertransport zählt, weder eine Sitzplatzgarantie noch eine Anschnallpflicht gib. „Gurtpflicht würde zu einer Sitzplatzgarantie führen“, macht die Kreisverwaltung deutlich. Und das wäre ja nicht im Sinne des Erfinders.

Eine Sitzplatzgarantie im Linienbus sei kaum vorstellbar, erklärt auch Jördis Gluch von der Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Bei der Unfallkasse sind alle Schüler auf dem Schulweg gesetzlich unfallversichert. Schon deshalb hat die Kasse ein hohes Interesse daran, dass unterwegs nichts passiert. Für mehr Sicherheit setzt sie aber nicht auf Gesetzesänderungen, sondern auf Prävention. „Wichtig ist, dass sich die Kinder im Bus richtig verhalten.“ Dazu gehört, dass sie sich ordentlich hinsetzen und Ranzen und Taschen zwischen die Beine auf den Boden stellen. Und wer doch stehen muss, soll sich gut festhalten. „Das sind die alltäglichen Lebensbedingungen, die wir vorfinden“, sagt Gluch. „Damit müssen wir bestmöglich umgehen.“

Die Rhein-Hunsrücker Kreisverwaltung macht deutlich, dass die Auslastung der Stehplätze im Schülerverkehr auf 70 Prozent begrenzt ist. Auch gelte bei der Nutzung von Stehplätzen eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h.

An den bisherigen Regelungen dürfte sich so schnell also nichts ändern. Im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es dazu auch keinen offiziellen Vorstoß. Denn im Zuge der Diskussion über den künftigen Nahverkehrsplan wurde keine Forderung nach Sitzplatzgarantien und Anschnallpflichten aufgenommen. Dieser Plan ist von den Kreisgremien verabschiedet und Grundlage für das aktuelle Ausschreibungsverfahren. Der erwähnte Vater aus dem Nachbarkreis sieht aber gerade in den Stehplätzen eine besondere Gefahr. „Kinder haben nicht die Kraft, sich beim Bremsen festzuhalten, nicht einmal bei geringen Geschwindigkeiten.“ Auch seine Tochter sei bei einem solchen Bremsmanöver schon einmal im Bus gestürzt. Was bei einer Vollbremsung auf offener Landstraße passieren könnte, will sich der Mann lieber gar nicht erst ausmalen. Er kämpft dafür, dass alle Kinder einen Sitzplatz bekommen, auf dem sie sich anschnallen können.

Doch damit wird er weiter auf Granit beißen. Im Kreis Mayen-Koblenz wie auch in der Stadt Koblenz ist die Situation grundsätzlich keine andere als im Rhein-Hunsrück-Kreis: Bis auf wenige Ausnahmen spielt sich der Schülertransport in Linienbussen ab. Und, wie der Pressesprecher des Landkreises Mayen-Koblenz, Martin Gasteyer, auf Anfrage verdeutlicht, „ohne eine gesetzliche Verankerung einer Anschnallpflicht im Linienverkehr ist deren Umsetzung nicht realistisch.“

Dazu kommt, dass die öffentliche Hand über keine Regelungskompetenz verfügt. „Der ÖPNV wird eigenwirtschaftlich betrieben“, verlautet seitens der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück.

Gurtpflicht wäre kaum zu bezahlen

Aber gesetzt den Fall, es käme zu einer Gurtpflicht bei der Schülerbeförderung. Was würde das bedeuten? Dann würde dies in den Spitzenzeiten der Schülerbeförderung, sprich morgens und nach Schulende, ein erhebliches zusätzliches Busaufkommen bedeuten, lautete die Einschätzung der Rhein-Hunsrücker Kreisverwaltung. Denn dann müssten zunächst die Verkehrssituationen an den Schulen geklärt werden, zum anderen wäre die Finanzierbarkeit dieser insoweit freiwilligen Leistung fraglich.

Darüber hinaus bedeute Gurtpflicht bei Kindern auch die entsprechende Bereithaltung von Kindersitzen oder Sitzerhöhungen. „Dies ist im ÖPNV kaum leistbar“, so das Fazit aus der Kreiszentrale.

Dass der Transport in der Regel ganz gut klappt, zeigt ein Blick in die Unfallstatistik des Polizeipräsidiums Koblenz, das für die Stadt Koblenz und für acht Kreise, darunter auch auch den Rhein-Hunsrück-Kreis, zuständig ist. Zwischen 2013 und 2017 wurden 62 Schulwegunfälle gezählt, an denen Busse beteiligt waren. 60 Kinder im Alter von bis zu 15 Jahren wurden leicht und drei weitere Kinder schwer verletzt. Die Ursachen der Unfälle sind breit gefächert. Das Spektrum reicht von starken Bremsmanövern über nicht angepasste Geschwindigkeit und Unachtsamkeit bis hin zu einem Brand mit Rauchgasvergiftungen.

Laut LBM ist es auch um die technische Sicherheit der eingesetzten Busse gut bestellt. In den vergangenen drei Jahren hätten die Zulassungsstellen keine Beanstandungen gemeldet. Den eingangs erwähnten Vater beruhigt das nicht. Er glaubt, dass er mit seinen Sorgen nicht allein ist. „Man hat mir gesagt, dass sich Eltern wegen dieser Sache schon seit 30 Jahren beschweren“, berichtet er.

