Daumen hoch: Keine Abstufung bei Ortsteilen

Der Landtag hat in vielen Hunsrückgemeinden für ein erleichtertes Aufatmen gesorgt. Am Donnerstag beschloss das Mainzer Parlament ein neues Landesstraßengesetz und wischte damit eine Reihe von drohenden Straßenabstufungen vom Tisch. Künftig sollen nicht nur einzelne Gemeinden, sondern auch räumlich getrennte Ortsteile einen Anspruch auf den Anschluss ans höherrangige Straßennetz haben. Dies ist im Rhein-Hunsrück-Kreis unter anderem in der Stadt Boppard und ganz besonders in der Verbandsgemeinde Kastellaun der Fall.

Diese kleine Abordnung aus dem Kastellauner Land freute sich besonders über die Entscheidung des Landtags. Reinhold Wagner aus Heyweiler, Otmar Hennchen aus Krastel, Kastellauns VG-Chef Christian Keimer, Manfred Kochems aus Bell, Uwe Hammes aus Beltheim, Andreas Bauer aus Bell und Frank Rickus aus Mannebach hatten nach der Verabschiedung des neuen Gesetzes allen Grund zur Freude.

Foto: Volker Boch

Entsprechend groß war die Freude bei Vertretern betroffener Gemeinden, welche die Entscheidung in Mainz live verfolgten. Der Protest, der vor Monaten insbesondere im kleinen Beltheimer Ortsteil Sevenich begonnen hat, fand damit Gehör.

In der Verbandsgemeinde Kastellaun wird die Entscheidung mit Begeisterung aufgenommen. „Wir sind vor Ort froh und dankbar, dass es so gekommen ist, wie wir es uns gewünscht haben“, sagte Christian Keimer, Bürgermeister der VG Kastellaun, stellvertretend für 21 der insgesamt 35 Dörfer, die zur Verbandsgemeinde Kastellaun gehören und Teile der Gruppengemeinden Bell, Beltheim, Braunshorn und Dommershausen sind. „Hinsichtlich der Ortsteile ist unsere Hoffnung erfüllt worden. Ich möchte mich vor allem bei vielen Bürgern bedanken, die sich in den vergangenen Monaten dafür stark eingesetzt haben. Die Unterstützung aus der Bürgerschaft war extrem hoch.“

Gemeinsam mit den Bürgermeistern der Gemeinden Bell (Manfred Kochems) und Beltheim (Uwe Hammes) sowie den Vorstehern der Ortsteile Bell (Andreas Bauer), Krastel (Otmar Hennchen) und Mannebach (Frank Rickus) sowie Reinhold Wagner aus Heyweiler seitens der engagierten Bürgerinitiative folgte Keimer der langen Plenarsitzung in Mainz und damit auch einer umfangreichen Diskussion um das Landesstraßengesetz. So sehr um das Gesetz und damit verbundene Abstufungen diskutiert wurde, so positiv war aus Sicht der Vertreter der Bürger aus dem Kastellauner Land das Ergebnis mit Blick auf die Gruppengemeinden mit ihren Ortsteilen – denn diesen drohten bis zur Verabschiedung des neuen Gesetzes massive Folgen.

Dass das neue Landesstraßengesetz am Ende sogar unter der Sitzungsleitung von Landtagsvizepräsident Hans-Josef Bracht verabschiedet wurde, passte ins Bild eines regionalen Schulterschlusses. Als kurz nach 14 Uhr die Abstimmung zugunsten der neuen Verordnung ausfiel, durfte sich auch Bracht bestätigt fühlen. Insbesondere für die in Sevenich vorgebrachten Sorgen hatte er sich mit anderen interessiert und in Mainz mit eingebracht, die Gruppengemeinden gesondert zu betrachten.

„Ich freue mich sehr darüber, dass diese Regelung zustandegekommen ist“, sagte Bracht im Nachgang der Abstimmung. Dass seine CDU-Fraktion gegen das Gesetz gestimmt hatte, erklärte sich dadurch, dass im Plenum ein weiterführender Antrag der CDU abgelehnt wurde. „Wir hätten das Gesetz gern noch etwas weiter gefasst“, sagte Bracht. Der Antrag, den seine Kollegin Gabriele Wieland bekräftigte, hätte wahrscheinlich auch dazu geführt, dass Abstufungen, wie sie derzeit für die L 219 zwischen Bubach und Kisselbach zur Diskussion stehen, unter Umständen – aus Gründen einer besonderen Fürsorge für das Gemeinwohl – ausgeschlossen gewesen wären (siehe nebenstehenden Artikel).

Von unserem Chefreporter Volker Boch