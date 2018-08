Das neue Maimarkt-Konzept geht voll auf

Viel Gehirnschmalz ist geflossen in der Marktkommission bis das neue Maimarktkonzept unter Dach und Fach war. Am Ende kam etwas Gutes dabei heraus.

Maimarkt in Simmern 1 von 26 Simmerns Stadtbürgermeister Andreas Nikolay (rechts) verschüttete keinen Tropfen Gestensaft beim Anstich des ersten Fasses. Assistiert wurde er von Marc (links) und Tim Weirauch. Foto: Thomas Torkler 2 von 26 Das neue Konzept des Simmerner Maimarkts stieß allgemein auf positive Resonanz. Foto: Thomas Torkler 3 von 26 Girls genießen den Kirmesspaß. Foto: Thomas Torkler 4 von 26 Das größte Volksfest im Vorderhunsrück ist immer ein Treffpunkt für die Jugend. Foto: Thomas Torkler 5 von 26 Gut drauf waren diese beiden Jungs. Foto: Thomas Torkler 6 von 26 Die neue Marktmeile war auch zu später Stunde noch gefüllt. Foto: Thomas Torkler 7 von 26 Ey, mach mal ein Foto von uns! Foto: Thomas Torkler 8 von 26 Ein Schwätzchen unter den Bäumen mit Freunden abseits des Karusselltrubels. Foto: Thomas Torkler 9 von 26 Die Biergartenatmosphäre lockte viele Gäste zu geselligem Beisammensein auf den Brühlplatz. Foto: Thomas Torkler 10 von 26 Wo ist oben und wo ist unten? Foto: Thomas Torkler 11 von 26 12 von 26 Schießbude nach Indianerart. Foto: Thomas Torkler 13 von 26 Wasserspaß ohne nass zu werden, bietet "Splash" – und fordert die Körperbeherrschhung. Foto: Thomas Torkler 14 von 26 Eine Plastikrose für die Freundin, oder doch lieber den Schraubenzieher? Foto: Thomas Torkler 15 von 26 An der Schießbude zeigt sich, wer ein gutes Auge und eine ruhige Hand hat. Foto: Thomas Torkler 16 von 26 Durchgeschüttelt, aber glücklich wieder in Bodennähe. Foto: Thomas Torkler 17 von 26 Eine kurze, rasante Fahrt auf dem "Konga" stellt alles auf den Kopf. Foto: Thomas Torkler 18 von 26 Auf dem Maimarkt kann man die Beine baumeln lassen. Foto: Thomas Torkler 19 von 26 Ein paar Runden zu drehen, gehört zum Maimarkt dazu. Foto: Thomas Torkler 20 von 26 Der gute alte Autoscooter bietet nach wie vor viel Fahrspaß. Foto: Thomas Torkler 21 von 26 Auf dem Festplatz herrschte am Freitagabend Hochbetrieb. Foto: Thomas Torkler 22 von 26 Rasende Tempofahrt mit Drehwurm. Foto: Thomas Torkler 23 von 26 Das Fahrgeschäft ist nach wie vor ein Heidenspaß. Foto: Thomas Torkler 24 von 26 Beim Finale des Feuerwerks drehte der Break Dancer wieder auf. Foto: Thomas Torkler 25 von 26 Mit der Liebsten im Arm die bunten Lichter am Himmel genießen. Foto: Thomas Torkler » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Verhandlungen mit der Schaustellerfirma Bruch, die das Simmerner Traditionsfest seit Jahren organisiert, sowie vor allem die Zielsetzung, dass die Simmerner „ihren“ Maimarkt wieder so richtig genießen können, unter Einbeziehung der heimischen Vereine, gingen dem diesjährigen Fest voraus.

Und am Ende konnte man nur noch hoffen, dass das Publikum die neuen Wege annimmt und für gut befindet. Und als wollte Stadtbürgermeister Andreas Nikolay gleich zu Anfang ein positives Zeichen setzen, schuf er mit makellosem Fassanstich am Freitagnachmittag gleich ein gutes Omen für das Gelingen des reformierten Volksfests.

Die Kirmesmeile befindet sich nun da, wo einst die „Eika“ stand, und für die Gemütlichkeit bot der Brühlplatz das passende „Séparée. Hier trug der vorhandene Baumbestand zur Biergartenatmosphäre bei. Man ließ sich nieder, genoss die Gemütlichkeit, und wem nach Rummel zumute war, der musste nur kurz am Rathaus vorbei auf die Kirmesmeile einbiegen.

Die bot Altbewährtes wie Autoscooter, Schieß- und Losbuden, Break Dance und zwei Möglichkeiten hoch über Simmern die Welt auf den Kopf zu stellen. tor

Kommentar von Thomas Torkler zum neuen Maimarktkonzept

Simmern verfügt über geeignete Festplätze

Alles neu, macht der Mai. Alles? Nein, das Rad neu erfunden hat die Marktkommission sicher nicht. Aber bereits beim ersten Schlendern über das Simmerner Volksfest fällt auf, dass man sich Gedanken gemacht hat, um nicht nur Forderungen und Wünsche zu erfüllen, sondern das Ganze dann auch noch ansprechend wirken zu lassen.

Dass die Kunden des Wasgau-Marktes nun problemlos parken können, ist ein Vorteil, den hauptsächlich die Supermarkt-Verantwortlichen zufriedenstellen dürfte.

Ein Riesenvorteil ist daneben, dass der Brühlplatz, der schon ein paarmal als Schlossplatzersatz dem Simmerner Wochenmarkt ein heimeliges Ambiente verlieh, nun erneut eine Gelegenheit erhält, abseits seiner Degradierung als Parkplatz, seine schöne Atmosphäre auszuspielen. Biergartenatmosphäre in Simmern. Wann hat es das in dieser gelungenen Form zuletzt gegeben? Was doch ein alter Baumbestand so alles bewirken kann!

Da muss sich der Hannes oben in der Stadt an seinem Turm anstrengen, um ohne viel Aufwand solch eine Wirkung zu erzielen, denn dort helfen keine Bäume dabei, die Atmosphäre aufzuwerten. Doch auch hier hatte die Marktkommission zum Adventsmarkt ja schon positive Zeichen gesetzt.

Fazit: Simmern verfügt über die geeigneten Plätze, um gemütlich zu feiern, und wenn das Ganze mit Besonnenheit und Verstand angegangen wird, wie diesmal erneut bei der Neugestaltung des Maimarktes, dann gelingt es auch, diese ansprechend zu nutzen.