Christel Kirst: 33 Jahre im Kirner Eck am Zapfhahn

Sie stand länger am Zapfhahn als Boris Beckers erster Wimbledon-Sieg zurückliegt.

Als der junge Tennisspieler am 7. Juli 1985 nach dem Matchball die Arme jubelnd in den Himmel riss, stand Christel Kirst bereits gute zwei Monate hinterm Tresen im Kirner Eck. Nachdem sie am 1. Mai 1985 dort angefangen hatte, hat die Wirtin nun entschieden, dass es nach 33 Jahren nun genug ist. Zum 1. Mai übergab sie die beliebte Kneipe in Kirchberg an ihre Nachfolgerin Anja Kauer.

Dem Musikverein Kirchberg, für den das Kirner Eck „ein Zufluchtsort zu jeder Zeit“ ist, wie Vorsitzender Ralf Domann formuliert, war es Ehrensache, „seine“ Christel gebührend zu verabschieden. Verstärkt durch eine Abordnung des Musikvereins Maitzborn-Rödern, rückte man an Christel Kirsts letztem Arbeitstag, am 30. April, mit schmissiger Marschmusik in die ohnehin schon proppenvolle Kneipe ein und spielte der überwältigten Wirtin ein Abschiedsständchen. „Ihr seid verrückt, jetzt kriegt Ihr erstmal ein Bier“, sagte Christel Kirst mit feuchten Augen.

Mit ihr geht eine Institution. „Wir waren immer willkommen“, sagt Ralf Domann und fügt an und fragt: „Wo findest Du noch so 'ne Kneipe?“ In der Tat, hat sich Christel Kirst so manche Nacht um die Ohren geschlagen, der Zapfhahn war häufig noch in Betrieb, wenn nirgendwo sonst noch ein Gasthaus geöffnet hatte. Und so manche anderswo stattgefundene Feier fand ihren Abschluss im Kirner Eck bis in die frühen Morgenstunden.

Die lange Zeit als Wirtin passt zur Tradition des Gasthauses an der Kreuzung von B 421 und ehemaliger B 50. Denn bereits im Jahr 1685 errichtete Johann Christoph Trapp, damaliger Bürger, Bäcker und Schöffe in Kirchberg, an dieser Stelle eine Gaststätte. Ab 1792 hielt die Familie Fuchß Einzug in das Gasthaus. Hinterm Tresen hängt noch heute das Emblem der Kirchberger Braufamilie. Der letzte Gastwirt im „Hotel Silberfuchß“ war 1983 Walter Fuchß. Christel und Willi Kirst übernahmen die Gastwirtschaft Silberfuchß und gaben ihr den neuen Namen „Kirner Eck“. Am 1. Mai 1985 war Eröffnung. Dass nach der Übergabe des Zapfhahns von Christel Kirst an die Kirchbergerin Anja Kauer sich groß etwas ändern wird im Kirner Eck, fürchtet Ralf Domann nicht: „Die Anja kann das. Sie ist schon so lange dabei und gehört praktisch zum Inventar.“

Und Domanns Wunsch, „dass wir uns noch oft sehen“, dürfte sicher in Erfüllung gehen, denn Christel Kirst, die in Liederbach wohnt, ist schließlich nicht aus der Welt. An ihrem letzten Arbeitstag war jedenfalls noch einmal richtig Betrieb im Kirner Eck – und daran dürfte sich aller Voraussicht nach so schnell nichts ändern.

Von unserem Redaktionsleiter Thomas Torkler