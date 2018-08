Charge-Syndrom: Emelys schwerer Start ins Leben

Silvia Ludwig blättert in einem Fotoalbum. Ihre Tochter Emely sitzt ihr gegenüber am Essenstisch und schaut interessiert zu. „Mama, bin ich das?“, fragt sie. Silvia Ludwig nickt. Das Foto zeigt ein Neugeborenes auf der Intensivstation. Angeschlossen an zahlreiche medizinische Geräte. Emely ist heute 15 Jahre alt. Sie lebt mit ihrer Mutter in Oberbachheim im Rhein-Lahn-Kreis und hat das Charge-Syndrom. Als sich kürzlich Familien mit Charge-Kindern im Jugendgästehaus in Oberwesel getroffen haben, waren auch Emely und ihre Mutter wieder mit dabei, um sich mit anderen Betroffenen auszutauschen.

Mit einem speziellen Liegefahrrad kann Emely (15) heute sogar eigenständig Rad fahren. Rückblickend für ihre Mutter Silvia Ludwig kaum zu glauben. Nach der Geburt und der Diagnose Charge-Syndrom hatten die Ärzte prognostiziert, dass Emely später wohl niemals allein laufen kann.

Am Essenstisch im Wohnzimmer erinnern sie sich an den schweren Start, den Emely vor 15 Jahren ins Leben hatte. Die Schwangerschaft verlief relativ unauffällig. Eine Nackenfaltenmessung ergab zwar einen Verdacht auf Trisomie 21, der sich aber nach einer Chorionzottenbiopsie nicht bestätigte. „Wir wussten ab dem Zeitpunkt aber, dass wir eine Tochter bekommen, und haben uns sehr gefreut“, sagt Silvia Ludwig und lächelt. Doch Emely macht sich zu früh auf den Weg ins Leben.

Emely kommt mit verschlossenen Nasenlöchern zur Welt

Sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin setzen nachts um 4 Uhr die Wehen ein. Silvia Ludwig wird in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht und bekommt Wehenhemmer. Ohne Erfolg. Am 4. Januar 2003 wird Emely um 11.32 Uhr per Notkaiserschnitt auf die Welt geholt. Die Ärzte merken sofort, dass etwas nicht stimmt. Emely kann nicht allein atmen, nicht ohne Hilfe trinken. Der Grund: Ihre Nasenlöcher sind verschlossen. Emely wird künstlich beatmet und ernährt.

Was genau ist das Charge-Syndrom? Das Charge-Syndrom bezeichnet ein komplexes Muster angeborener Fehlbildungen und tritt bei rund einer von 8000 bis 10.000 Geburten auf. Das bedeutet, allein in Deutschland werden pro Jahr rund 75 Kinder mit Charge-Syndrom geboren. Es handelt sich dabei um eine genetische Fehlentwicklung, meist durch eine spontane Veränderung im Erbgut ausgelöst. Diese Mutation findet sich meist auf dem Gen „CHD7“, das auf Chromosom Nummer 8 liegt. Fast immer ist die Mutation ein Einzelfall in einer Familie. Nur selten sind mehrere Kinder einer Familie betroffen. Das Wort „Charge“ ist ein sogenanntes Akronym, bei dem jeder Buchstabe für ein typisches Symptom steht (englische Begriffe). Das „C“ steht für Kolobom des Auges, eine Spaltbildung, die Iris, Netzhaut oder beide betrifft, sowohl ein- als auch beidseitig auftreten und eine Reihe von Sehstörungen wie Gesichtsfeldausfälle, Netzhautablösungen und Lichtüberempfindlichkeit auslösen kann. Das „H“ steht für Herzfehler, das „A“ für Atresie der Choanen, was bedeutet, dass bei der Geburt der Nasengang ein- oder beidseitig blockiert oder ungewöhnlich eng sein kann. Das „R“ steht für ein retardiertes (verzögertes) Längenwachstum und Entwicklungsverzögerung, das „G“ für Genitalfehlbildung und das „E“ für Ohrfehlbildungen. Menschen mit Charge-Syndrom sind meist stark seh- und/oder hörbehindert, haben Probleme mit dem Gleichgewichts-, Berührungs- und Temperatursinn, dem Schmerz- und Druckempfinden sowie der Wahrnehmung im Allgemeinen. Parallel liegen meist schwere organische Erkrankungen vor. bed

Fünf Tage nach der Geburt wird sie in die Kinderklinik nach St. Augustin bei Bonn verlegt und dort das erste Mal operiert. Ein Loch im Herzen wird geschlossen, ihre Nasenlöcher werden geöffnet. Zu dem Zeitpunkt wiegt Emely 2200 Gramm. Am 5. März folgt die zweite Nasenoperation. Nach knapp drei Monaten Krankenhausaufenthalt darf die Familie ihre Tochter am 28. März 2003 mit nach Hause nehmen. Silvia Ludwig zeigt ein paar Fotos von der Begrüßung. Glückliche Gesichter, endlich daheim.

Bis dahin steht längst fest, dass Emely am Charge-Syndrom, einer spontanen genetischen Fehlentwicklung (siehe Infokasten) leidet. Emely hat einen Herzfehler, kann schlecht hören, sieht schlecht, und ihre Körperwahrnehmung ist eine andere. Silvia Ludwig deutet auf eine Mulde unterhalb ihres Kamins im Wohnzimmer. „Dort hat sich Emely immer hingerobbt und hineingelegt, als sie mobiler wurde“, sagt sie. Mit ihrem Rücken und ihren kleinen Füßchen stemmte sie sich gegen die Wand.

Beim Babyschwimmen hingegen weinte Emely und klammerte sich nur an ihre Mutter. „Wieso, das haben wir erst später erfahren“, sagt Silvia Ludwig. Nur in einer engen und festen Begrenzung wie in der Mulde unter dem Kamin war Emely in der Lage, sich selbst zu spüren. Mit der Leichtigkeit im Wasser konnte sie nicht umgehen. „Sie hatte keinen Halt, ihr Gehirn konnte gar nicht einordnen, wo sie war. Hätte sie sich nicht an mich geklammert, wäre sie verzweifelt“, sagt ihre Mutter rückblickend.

Nur ganz langsam lernt Emely das Essen ohne Sonde

In den ersten anderthalb Lebensjahren dreht sich im Leben der Familie Ludwig alles um das Thema Essen. Emely muss weiter über die Nasensonde ernährt werden. Aber immer öfter zieht sie sich den Schlauch mit ihren Händen aus der Nase. Als sie knapp sieben Monate alt ist, bekommt sie eine Magensonde gelegt. Immer wieder erbricht Emely das Essen. Es folgt ein Aufenthalt in einer Spezialklinik in Maulbronn. Dort erklären die Ärzte Emelys Mutter auch, wie Emelys Wahrnehmung funktioniert. „Aus dem Kinderstuhl wurde sofort der Sitzverkleinerer entfernt“, erzählt Silvia Ludwig. Das Polster war für Emely zu weich. So konnte das kleine Mädchen nicht spüren, wie sie saß.

Es folgen viele Monate mit Krankenhausaufenthalten, Therapien und Arztterminen. Weihnachten 2004: Emely ist knapp zwei Jahre alt und kann noch nicht laufen. Das Foto zeigt ein kleines Mädchen mit einem Rollator. Sie lacht. Mit dem Rollator macht sie erste Gehversuche. Silvia Ludwig blättert weiter: „Das hier war ein ganz besonderer Tag“, sagt sie. Es ist der 4. September 2006. „Weil meine Oma Geburtstag hat“, sagt Emely. Sie lacht. Das schönste Geschenk für ihre Oma an diesem Tag aber war, dass Emely ihre ersten selbstständigen Schritte machte. Da war sie dreieinhalb Jahre alt.

Heute ist das Laufen für Emely kein Problem mehr. Mit einem speziellen Liegefahrrad kann sie heute sogar Rad fahren. Die 15-Jährige trägt Hörgeräte, eine Brille und besucht die Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige in Neuwied. Jetzt sind Sommerferien, danach kommt sie in die 9. Klasse.

Knapp drei Stunden lang sitzt sie mit am Essenstisch, hört geduldig zu und schaut mit in das Fotoalbum. Wenig später holt sie ein kleines Plastiktütchen mit kleinen glänzenden Steinen hervor, die sie zeigen möchte. Die Steine hat Emely beim Charge-Treffen in Oberwesel beim Goldwaschen gefunden. Stundenlang kann sich die 15-Jährige mit einer solch spannenden Aufgabe beschäftigen. Auch im Alltag beweist sie ein bemerkenswertes Durchhaltevermögen.

Jeden Tag macht Emely heute selbstständig ihre Übungen

Als sie vor ein paar Monaten noch die Diagnose Skoliose bekam mit dem Hinweis, dass sie rund um die Uhr ein starres Korsett tragen muss, sagte Emely zu ihrer Mutter: „Mama, das muss man durchhalten.“ Seitdem trägt sie ihr Korsett allen Druckstellen zum Trotz. „Jeden Tag macht sie von allein eine halbe Stunde Krankengymnastik“, erzählt ihre Mutter.

Mit dem Lesen, Schreiben und Rechnen hat Emely auch heute noch ihre Probleme. Dafür kann sie andere Dinge gut. „Emely hat ein unheimliches Allgemeinwissen. Sie schaut Kindernachrichten, interessierte sich zum Beispiel für Kanzlerin Merkel und die Reichstagskuppel“, erzählt ihre Mutter. Wenig später fuhr Silvia Ludwig mit Emely nach Berlin und besuchte mit ihr die Orte, die sie in den Nachrichten gesehen hatte. „Emely ist außerdem ein großer Fan des FC Bayern München. Man braucht ihr nur eine Rückennummer zu nennen, und sie weiß sofort den passenden Spielernamen.“

Die 15-Jährige hat das Charge-Syndrom in einer vergleichsweise leichten Ausprägung. In schweren Fällen sind die Kinder komplett taub und blind. Oder sie können sich kaum selbst regulieren und haben ihre Gefühlswelt kaum im Griff. „Ich bin immer wieder dankbar, dass Emely so ist wie sie ist, wenn wir von einem Charge-Treffen nach Hause kommen“, sagt Silvia Ludwig.

Wie die meisten Charge-Kinder muss Emely heute Hormone nehmen, um in die Pubertät zu kommen. Sie würde körperlich sonst immer Kind bleiben. Und es drohen Folgeerkrankungen wie Osteoporose. Ihre Mutter zeigt ein Foto von einem Charge-Treffen und deutet auf ein Mädchen, das aussieht, als wäre sie um die elf oder zwölf Jahre alt. „Das Mädchen war über 20. Sie wurde falsch behandelt“, sagt Silvia Ludwig. Für sie war es zu spät, sie konnte keine Hormontherapie mehr beginnen. Für Emely nicht. Auch deshalb ist der Austausch untereinander für die Betroffenen dieser seltenen Krankheit so wichtig.

