CDU wettert: Hunsrück-Streife ist ein reines Placebo

Aus Sicht der CDU kann die geplante Hunsrück-Streife den Wegfall der Polizeiautobahnstation (Past) Emmelshausen nicht ansatzweise ersetzen.

September 2017: Bei dem brennenden Ethanol-Transporter auf der A 61 musste die Polizei blitzschnell reagieren und die A 61 wegen Explosionsgefahr komplett sperren. Wie schnell kann eine Hunsrück-Streife künftig im Falle eines Falles an Ort und Stelle sein? Die CDU im Kreis misstraut der Landesregierung und fordert den Erhalt des Past Emmelshausen. Foto: Thomas Torkler

Daher bekräftigen die Christdemokraten im Rhein-Hunsrück-Kreis ihre Forderung nach dem Erhalt der Emmelshausener Past. Nur so könne die Sicherheit auch perspektivisch sichergestellt werden. „Die vermeintliche Hunsrück-Streife ist ein reines Placebo. Es ist nur eine wirkungslose Beruhigungspille“, erklärt der CDU-Kreisvorsitzende Hans-Josef Bracht (MdL).

Als Hunsrück-Streife bezeichnet die Landesregierung eine Streife, die sich nach der Schließung der Past Emmelshausen und der Verlegung an den Standort in Mendig primär im Hunsrücker Bereich der Autobahn aufhalten soll. Damit will die Landesregierung den Abzug der Polizeiautobahnstation kompensieren. Die CDU vermutet darin nur ein reines Ablenkungsmanöver. „Die Hunsrück-Streife ist so schnell wieder abgeschafft, wie sie nach den massiven Protesten gegen die Schließung der Emmelshausener Polizeiautobahnstation aus dem Hut gezaubert wurde“, kritisiert Bracht und ergänzt: „Die rheinland-pfälzische Polizei befindet sich bekanntlich voll an der Belastungsgrenze. Spätestens wenn das Personal im Norden des Zuständigkeitsgebietes oder an anderer Stelle gebraucht wird, wird die Streife abgezogen – heimlich, still und leise!“ Die Christdemokraten gehen zudem davon aus, dass die praktische Umsetzung problematisch wäre. „Was in der Theorie schön klingt, wird in der Praxis schwer umsetzbar: Die Beamten müssen spätestens beim Schichtwechsel immer wieder zu ihrem Standort Mendig zurück. Üblich ist auch, dass die Polizeibeamten nicht immer auf der Autobahn präsent sind, sondern besonders nach Einsätzen entsprechende Büroarbeiten tätigen müssen – dann in Mendig, also fernab unserer Region“, merkt Bracht an.

Dass nach einer Aussage des Innenministers die Polizeibeamten der spezialisierten Verkehrsüberwachung (Kontrollgruppe Lkw, Geschwindigkeitsmesstrupp, Abstandsüberwachung oder die Fahndungseinheit der Verkehrsdirektion Koblenz) bei Bedarf eingreifen sollen, wenn keine Fahrzeuge der dann nach Mendig verlegten Polizeiautobahnstation vor Ort verfügbar sein sollten, bewertet der Christdemokrat nur mit Kopfschütteln. „Ein Innenminister sollte wissen: Diese spezialisierten Gruppen haben erstens ein ganz anderes, eigenes Aufgabengebiet, zweitens sind sie nicht ständig verfügbar und drittens während ihrer Arbeit nicht ad hoc einsetzbar“, so Bracht.

Nachdem der CDU-Landtagsabgeordnete den mangelnden Einsatz der regionalen Vertreter von SPD, FDP und Grüne für die Sicherheit im Rhein-Hunsrück-Kreis bemängelt hat, fordert Bracht die Landesregierung zum Einlenken auf. „Die Landesregierung mit ihrem Innenminister Roger Lewentz gefährdet mit ihren Entscheidungen die Sicherheit der Menschen und besonders der Feuerwehrleute und Rettungsdienste. Das ist nicht akzeptabel. Daher wollen wir den Erhalt der Polizeiautobahnstation Emmelshausen am bewährten Standort“, erklärt der CDU-Kreisvorsitzende Hans-Josef Bracht. In einer öffentlichen Veranstaltung zum Thema „Sicherheit in der Region Rhein-Hunsrück in Gefahr?!“ möchte die CDU am 5. Juni um 19 Uhr im ZaP in Emmelshausen mit Experten die Situation beleuchten.