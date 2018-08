CDU sagt Funklöchern den Kampf an: Kreis soll bundesweites Pilotprojekt werden

Noch immer gibt es beim Handyempfang „schwarze Löcher“ im Rhein-Hunsrück-Kreis. Die CDU Rhein-Hunsrück sieht nun die Chance, die Problematik schnell zu beseitigen. Nach dem Willen der Union soll der Kreis einer der bundesweiten Vorreiter bei Einführung der neuen Mobilfunktechnologie 5 G werden, um Chancen der Digitalisierung zu nutzen.

Die führenden Unionspolitiker im Kreis (von links), Hans-Josef Bracht, Jan Hartel, Marlon Bröhr, Wolfgang Wagner und Peter Bleser setzen sich dafür ein, dass der Rhein-Hunsrück-Kreis eine von fünf Pilotregionen bundesweit wird, in denen die neue Technologie 5 G etabliert wird.

Foto: CDU Rhein-Hunsrück

Dazu soll sich der Kreis bei der neuen Bundesregierung als Pilotregion bewerben. „Flächendeckendes, schnelles Internet und Mobilfunk sind Grundvoraussetzungen, um die Chancen der Digitalisierung in den unterschiedlichen Lebensbereichen zu nutzen“, macht der CDU-Kreisvorsitzende Hans-Josef Bracht (MdL) deutlich.

Nach der aktuell in der Umsetzung befindlichen flächendeckenden Versorgung mit schnellem Internet wollen die Christdemokraten daher einen Schwerpunkt auf die flächendeckende Mobilfunkversorgung legen. Ziel der CDU ist es, dass Funklöcher der Vergangenheit angehören. „Jeder kennt es: Man fährt durch den ländlichen Raum und fehlerfreies Telefonieren ist nicht möglich – geschweige denn das Nutzen von mobilem Internet. Selbst in Ortschaften gibt es teilweise schlechtes oder überhaupt kein Netz. Das muss sich ändern“, erklärt der stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende Jan Hartel den Hintergrund der Initiative.

Die Christdemokraten verweisen auf die Aussagen im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD. Darin wird die „Beseitigung bestehender Funklöcher“ als Ziel ausgegeben. Zugleich heißt es, dass der Ausbau der Mobilfunkversorgung forciert und Deutschland zum Leitmarkt für 5 G entwickelt werden soll.

Die Mobilfunktechnologie 5 G ist ein laufendes Projekt von Mobilfunkfirmen und Mobilfunkausrüstern zur Entwicklung der nächsten Mobilfunkgeneration. „Die Digitalisierung ist eine riesige Chance für den ländlichen Raum! Die Vermarktung von Produkten, die Verlagerung von digitalisierten Unternehmensbereichen in ländliche Gebiete, das autonome Fahren und vieles mehr werden durch die 5 G-Technologie möglich sein“, betont der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Bleser. Er erläutert, dass die neue Technologie zunächst an Bundesverkehrsstraßen und in zeitlicher Perspektive abgestuft auch im nachgeordneten Straßenverkehrsnetz und an allen Bahnstrecken sichergestellt werden soll.

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD ist festgeschrieben: „Wir wollen eine 5 x 5 G-Strategie auflegen. Fünf Regionen sollen prioritär mit einem entsprechenden Mobilfunkstandard ausgestattet sein, um Forschung zu intensivieren und Infrastrukturaufbau zu beschleunigen. Auch ländliche Regionen sollen davon profitieren.“ „Mein Ziel ist es, dass mit der flächendeckenden Versorgung mit 5 G bis 2025 auch endlich die Funklöcher im Hunsrück der Vergangenheit angehören“, sagt Bleser. Landrat Marlon Bröhr verweist darauf, dass er die Bürgermeister im Kreis bereits um Nennung von Funklöchern gebeten und Gespräche mit Telekommunikationsunternehmen geführt habe. Dabei werde ihm immer wieder von Seiten der Unternehmen erklärt, dass es unwirtschaftlich sei, die noch bestehenden weißen Flecken im ländlichen Raum zu versorgen. Daher unterstütze auch er die Bestrebungen einer Bewerbung um eine Pilotregion.

„Unser Rhein-Hunsrück-Kreis hat mit der Autobahn 61, den Bundesstraßen 50 und 327 sowie der Bahntrasse am Rhein zentrale Verkehrsadern im westlichen Bundesgebiet und eignet sich daher hervorragend für eines der Pilotprojekte“, macht Wolfgang Wagner, Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag, deutlich. Die Christdemokraten wollen daher einen Antrag in den Kreistag einbringen. Danach soll der Landrat beauftragt werden, sich mit Unterstützung der heimischen Bundestagsabgeordneten Peter Bleser und Carina Konrad (FDP), der rheinland-pfälzischen Landesregierung sowie der beiden rheinland-pfälzischen Ministerinnen Julia Klöckner (CDU) und Katarina Barley (SPD) bei der neuen Bundesregierung um eine der fünf Pilotregionen zu bewerben. „Damit könnte unser Kreis Vorreiter werden und die Chancen der Digitalisierung nutzen, um den ländlichen Raum fit für die Zukunft zu machen“, erklärt Hans-Josef Bracht.