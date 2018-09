CDU findet am Hahn zu einem ersten Dialog

Die Flughafen-Gesellschaft HNA und die regionalen Vertreter der CDU haben Gespräche über die Zukunft des Flughafens und dessen Bedeutung für die Region aufgenommen.

Ergebnisorientiert verlief der Austausch der CDU-Politiker mit Hahn-Geschäftsführer Christoph Goetzmann (3. von rechts). Hans-Josef Bracht, Harald Rosenbaum, Peter Bleser, Wolfgang Wagner und Alexander Licht (von rechts) besuchten die Flughafen-Gesellschaft HNA. Foto: CDU Rhein-Hunsrück

Nach dem Verkauf des Flughafens Hahn an die chinesische HNA-Gruppe war die CDU des Rhein-Hunsrück-Kreises zu einem ersten offiziellen Besuch bei Christoph Goetzmann, Mitglied der Geschäftsführung des neuen Eigentümers, wie die CDU in einer Mitteilung des Bundestagsabgeordneten Peter Bleser berichtet. „Wir tun alles in unserer Macht Stehende, damit der Airport im Hunsrück eine gute Zukunft hat“, sagte Bleser, der in der aktuellen Legislaturperiode dem Wirtschaftsausschuss des Bundestags angehört und damit auch mit der Entwicklung von regionalen Großflughäfen wie dem Hahn zu tun hat. Bleser unterstrich im Gespräch mit unserer Zeitung, dass er sich gemeinsam mit der CDU dafür einsetzen will, für eine positive Entwicklung am Hahn zu sorgen.

Gemeinsam mit Bleser nahmen die Landtagsabgeordneten Hans-Josef Bracht und Alexander Licht, der Verbandsgemeindebürgermeister von Kirchberg, Harald Rosenbaum, und der Vorsitzendende der CDU-Kreistagsfraktion, Wolfgang Wagner, an dem Gespräch mit Christoph Goetzmann teil. Das Signal des Austauschs ist klar: „Das Ergebnis ist wichtig“, sagte Bleser, „dass man wieder miteinander spricht.“ Zuletzt hatte es teils erhebliche Misstöne gegeben, die sich insbesondere nach heftigen politischen Attacken von CDU-Vertretern entfaltet haben.

Als Jobmotor anerkannt

„Uns ist es wichtig, dass unterschieden wird zwischen unserer berechtigten Kritik am Vorgehen der SPD-geführten Landesregierung im Vorfeld des Flughafen-Verkaufs und unserer Unterstützung des neuen Eigentümers, der HNA Group, bei ihrem Bemühen, dem Jobmotor Hahn eine Zukunft zu geben“, lautete so auch die Reaktion von Alexander Licht auf den Vorwurf von Goetzmann, die CDU würde nicht ausreichend hinter dem Flughafen stehen. „Es war ein offener Austausch“, betont Bleser, „hart in der Sache, aber auf ein Ergebnis ausgerichtet.“ Nachdem gerade der Landes-CDU lange vorgeworfen worden war, am Hahn unter anderem persönlich nicht in Erscheinung zu treten, aber ständig negative Botschaften zu verbreiten, wurde mit dem jetzigen Dialog ein Weg für die Zukunft geebnet.

Goetzmann berichtete demnach über anstehende und bereits umgesetzte Vorhaben auf dem Flughafen. So sei die Landebahn jetzt in beide Richtungen voll verfügbar und von Flugzeugen bis hin zum Modell A 380 von Airbus nutzbar. Darüber war insbesondere Bleser erfreut, der sich seinerzeit dafür beim Bundesverkehrsministerium eingesetzt hatte. „Wir müssen den Blick nach vorne richten“, betonte er und verwies auf die anstehende Fertigstellung des Hochmoselübergangs im Verlauf der B 50. Er hoffe, dass die verbleibende Lücke im vierspurigen Ausbau von Longkamp bis zum Flughafen schnell geschlossen werden kann. „Das hilft auch der Geschäftsentwicklung des Airports.“ An diesem Projekt arbeitet der Landesbetrieb Mobilität, die CDU hofft auf eine zügige Umsetzung.

Investitionen sind angedacht

„Zurzeit erstellen wir einen Investitionsplan für die nächsten Jahre. Es gibt einen Investitionsstau von ca. 50 bis 70 Millionen Euro“, erklärte Goetzmann gegenüber den Vertretern der CDU. „Wie hoch der Investitionsplan sein wird, lässt sich heute noch nicht absehen, um den Investitionsstau aufzulösen und neue Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen“, erklärte er weiter.

Es werde bereits kräftig auf dem Hahn investiert, führte Goetzmann aus. Momentan gingen die Gelder vor allem auch in Unterhalt und Reparatur, nicht in Investitionen im engen kaufmännischen Sinn oder solche, die genehmigungsfähig im Sinne der EU-Beihilfen sind. Dazu kommen laut dem Mitglied der Hahn-Geschäftsführung kleinere Investitionen in Betriebsausstattung und Sicherheit.

Die CDU-Politiker reagierten erfreut und positiv auf diese Nachricht. „Wieder privat unternehmerisch betrieben, kann das Unternehmen HNA Group viel schneller und flexibler reagieren als ein Staatsunternehmen“, erklärte Bleser. Auf die Initiative des Bundestagsabgeordneten hatte das Gespräch stattgefunden, das den Weg hin zu einem positiven und in die Zukunft gerichteten Dialog ebnen sollte. red/vb/tor