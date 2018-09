Burgstadt ist für Zukunft gerüstet

Aus unserem Archiv

Kastellaun

Dass das Thema Nachhaltigkeit nicht trocken und dröge für das Publikum ist, stellte sich am Sonntag unter Beweis. Gut gefüllt waren die Gassen und der Marktplatz der Burgstadt bei ihrem ersten Zukunftstag. Zwar drängten sich zumindest in der Mittagszeit die Massen nicht dicht an dicht, aber den Aktionstag darf man vom Zuspruch her durchaus als gelungen und attraktiv für die Besucher bezeichnen.