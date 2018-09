Burgsanierung: Boppard klagt gegen Millionenforderung

Aus unserem Archiv

Boppard

Die Stadt Boppard ist gewappnet: Im Haushalt stellt die Kommune ein ums andere Jahr 1,5 Millionen Euro für die Rückzahlung von Fördergeldern für die Burgsanierung bereit. Bis jetzt braucht dieser Etatposten nicht angetastet zu werden. Aber das kann sich ändern. Denn Bund und Land bestehen auf der Rückzahlung eines Teils der Fördergelder und haben den Widerspruch der Stadt gegen den Bescheid zur Rückzahlung abgelehnt. Die Stadt wehrt sich weiter dagegen und will gegen den ablehnenden Widerspruchsbescheid klagen. So hat es der Hauptausschuss am Dienstag beschlossen und entsprechende Empfehlung gegenüber dem Stadtrat ausgesprochen. Der wird sich am Montag in öffentlicher Sitzung ab 18 Uhr mit der Sache befassen und einen endgültigen Beschluss fassen, ob Boppard den Rechtsweg beschreiten will.