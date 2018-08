Bürgerentscheid: Klares Votum für Verhandlungen mit Emmelshausen statt mit Boppard

Es war eine große Überraschung, wie eindeutig das Votum beim Bürgerentscheid am Sonntagabend ausfiel: Als gegen 18.45 Uhr der Bürgermeister der Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel, Thomas Bungert (CDU), im Rathaussaal in Oberwesel das Ergebnis des Bürgerentscheids verkündete, war den Befürwortern der Fusionsgespräche mit Boppard die Enttäuschung doch sehr deutlich anzumerken.

Die Enttäuschung war den Befürwortern der Fusionsgespräche mit Boppard anzumerken: Rainer Ziermann (links), Sprecher des Bürgerbegehrens, und der CDU-Fraktionsvorsitzende im VG-Rat St. Goar-Oberwesel, Bruno Schön (rechts), nahmen im Rathaussaal das Endergebnis von VG-Bürgermeister Thomas Bungert (2. von links) entgegen. Auch Oberwesels Stadtbürgermeister Jürgen Port zeigte sich überrascht von dem eindeutigen Votum.

2819 Wähler, das sind knapp 70 Prozent, haben beim Bürgerentscheid gegen den Auftrag gestimmt, zunächst ausschließlich Fusionsgespräche mit der Stadt Boppard zu führen. Lediglich 1209 Wähler (30 Prozent) stimmten für das Vorhaben. Die Wahlbeteiligung lag dabei höher als erwartet: 4050 von insgesamt 7363 Wahlberechtigten aus der Verbandsgemeinde hatten ihre Stimme zum Bürgerentscheid abgegeben. Damit lag die Wahlbeteiligung bei guten 55 Prozent.

„Für mich war am Ende kaum noch einzuschätzen, wie es ausgeht, nach den extremen Positionen beider Seiten“, sagte VG-Bürgermeister Thomas Bungert. Von dem Ergebnis in dieser Deutlichkeit zeigte er sich am Sonntagabend dann überrascht. „In den Ortsgemeinden war die Wahlbeteiligung wesentlich höher als in der Stadt selbst“, sagte er und betonte: „Jetzt ist klar, in welche Richtung es gehen kann.“ Für ihn gehe nun die Arbeit los. Bei der nächsten Sitzung des Verbandsgemeinderates steht das Thema bereits auf der Tagesordnung.

Die Initiatoren des Bürgerentscheids, die bis zum Schluss für einen Schulterschluss entlang des Rheins gekämpft hatten, waren vom Ergebnis enttäuscht. „Mich hat das Ergebnis auch überrascht“, sagte Rainer Ziermann, Sprecher des Bürgerentscheids. Insgeheim habe er ja mit einem leichten „Ja“ für Emmelshausen gerechnet. „Ich hielt es aber für richtig, die Bevölkerung zu fragen“, sagte er. Weil die Entscheidung eine große Tragweite für die kommenden 50 Jahre hat. In der Tat hätten nun sieben der acht Kommunen für Emmelshausen votiert. „Das ist deutlich“, so Sprecher Ziermann.

Vor allem die auf der Höhe gelegenen Stadtteile der Stadt Oberwesel sorgten für die Überraschung des Abends. Ein deutliches „Nein“ etwa kam aus Langscheid: 86 Wähler, das sind 78,18 Prozent, hatten dort gegen Verhandlungen mit Boppard gestimmt. Lediglich 24 Langscheider (21,82 Prozent) tendierten Richtung Boppard. Ähnlich sah es im Stadtteil Dellhofen aus: 127 Wähler stimmten mit „Nein“ (63,5 Prozent) und nur 73 Wähler (36,5 Prozent) mit „Ja“.

In den sechs Höhengemeinden Damscheid, Laudert, Niederburg, Perscheid, Urbar und Wiebelsheim votierten 1675 Wähler für „Nein“, das sind 93,37 Prozent. Nur 119 Wähler (6,63 Prozent) waren für Gespräche mit Boppard.

Auch im St. Goarer Wahlbezirk Stadt gab es eine knappe Mehrheit gegen Gespräche mit Boppard (knapp 55 Prozent). Gemeinsam mit den Stadtteilen Biebernheim und Werlau wurde das „Nein“ umso deutlicher: 678 Wähler (66,34 Prozent) votierten gegen Verhandlungen mit Boppard.

Nur in den Wahllokalen im Oberweseler Rathaus und in der Turnhalle sowie im Stadtteil Engehöll konnten die Initiatoren des Bürgerentscheids die Bezirke für sich gewinnen. Am deutlichsten fiel das Votum im Rathaus aus, wo 79,32 Prozent (349 Wähler) für Gespräche mit der Stadt Boppard stimmten.

