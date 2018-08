Bücher geben Einblicke in unsere Geschichte

Der Förderkreis Synagoge Laufersweiler hatte in die ehemalige Synagoge zur Buchvorstellung eingeladen. Gleich zwei Bücher, die in der Reihe Laufersweiler Hefte erschienen sind, wurden der Öffentlichkeit vorgestellt.

Christof Pies vom Förderkreis der Synagoge Laufersweiler (von rechts) empfing zur Buchvorstellung Carolin Manns, Hans-Werner Johann und Lis Braun. Sie erzählten von Flucht und Vertreibung, von Zuwanderung und Integration, die auch den Hunsrück betreffen. Foto: Gisela Wagner

Es sind Lageberichte der Bürgermeisterei Kirchberg (1940 bis 1944) von Hans-Werner Johann, das den Untertitel „Das Vertrauen auf den Führer ist unerschütterlich“ trägt, und Hunsrücker Fluchtgeschichten von Carolin Manns. Der Vorsitzende des Förderkreises, Christof Pies, hieß die vielen Interessierten herzlichen Willkommen, unter ihnen Hendrik Winter, der als Vertreter der Ministerin für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz, Stefanie Hubig, gekommen war.

Zur Einführung zitierte Pies den polnischen Lyriker Stanislaw Jerzy Lec: „Vor der Wirklichkeit kann man die Augen schließen, aber nicht vor der Erinnerung.“ Die gute Resonanz auf die Veranstaltung ist für Pies ein Indiz dafür, dass die Themen den Nerv der Gesellschaft treffen. Zur Information fügte er hinzu, dass mittlerweile mehr als 20 Prozent der Bevölkerung einen Migrationshintergrund haben.

Hans-Werner Johann führte aus, dass die Lageberichte der früheren Bürgermeistereien des Altkreises Simmern während des Zweiten Weltkrieges von der regionalen Geschichtsforschung bisher weitgehend unbeachtet blieben, obwohl sie für die Erforschung der NS-Zeit eine Geschichtsquelle ersten Ranges darstellen. Für das Buch wurden ausschließlich Akten herangezogen, die sich im Archiv der Verbandsgemeinde Kirchberg befinden. Es fehle vor allem an individuellen Zeugnissen aus dem Alltag. Johann wünscht sich Briefe und persönliche Aufzeichnungen, die weitere Erkenntnisse geben.

Carolin Manns, die das Buch Hunsrücker Fluchtgeschichten verfasst hat, führte aus, dass hier die Lebensgeschichten von elf Personen zu finden sind, die in sehr persönlichen Berichten von Flucht, Vertreibung und Migration erzählen. Sie gab zu bedenken, dass sich derzeit mehr als 65 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht befinden. Die Themen Flucht und Migration beschäftigten Deutschland jedoch nicht erst seit 2015. Sie führte aus, dass schon immer Menschen nach, aber auch aus Deutschland geflüchtet sind. Dies werde in aktuellen Debatten oft vergessen. Auch im Hunsrück habe sie nach solchen Schicksalen nicht lange suchen müssen.

Das Buch erzählt von Auswanderungen nach Brasilien und in die USA, es schildert den Lebensweg von Harry Heymann, einem Juden aus Kirchberg, die Flucht des jüdischen Mädchens Ilse Goldberg wird beschrieben und der Verlust der Heimat in Ostpreußen von Harry Schwermer, eine Flucht übers Haff schildern eindrucksvoll die Erinnerungen von Elfriede und Gerhard Letzas, das Buch erzählt vom Schicksal der Russlanddeutschen und Bessarabien-Deutschen, einer Jugend in der DDR und von derzeitigen Fluchtbewegungen. Hamed Jamifar aus dem Iran wünscht sich manchmal: „Ich würde gern 100 Jahre schlafen, und wenn ich aufwache, dann ist alles gut.“

Pies dankte allen Interviewpartnern, Lis Braun, die einige Interviews sehr sensibel geführte habe, den Autoren Hans-Werner Johann und Carolin Manns, dem Praktikanten Jonathan Weiss, Siegrid Braun und Catrin Scheffler für die Rezitation und allen Mitwirkenden.

Zum gelungenen Rahmenprogramm gehörten Erika und Freimuth Stephan mit zwei Hunsrücker Liedern, die von brasilianischen Auswanderern überliefert wurden, ein Text stammt aus der Feder von Erika Stephan. Die Gruppe Misch-Masch bereicherte das Programm mit „Cost of Freedom“ und der „Kurzcollage Heimat“ eindrucksvoll.

Von unserer Mitarbeiterin Gisela Wagner