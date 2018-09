Brücke: Bröhr lässt Nachbarkreis staunen

Das Raumordnungsverfahren für eine mögliche Mittelrheinbrücke zwischen St. Goar und St. Goarshausen ist seit Montag zwar auf den Weg gebracht – von einer kommunalen Brücke will Landrat Marlon Bröhr allerdings weiterhin nichts wissen.

Unweit der Rheinstele bei Brey würde sich die Option für eine Brücke hinüber nach Braubach an den Fuß der Marksburg bieten. Foto: Sascha Ditscher

Er geht sogar noch weiter und bringt nun den Kreis Mayen-Koblenz dafür ins Spiel. Dort herrscht allerdings große Verwunderung über diesen Vorschlag.

Dass der Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises nichts von einer kommunalen Brücke in Trägerschaft seines Landkreises hält, ist nichts Neues. Doch eine Aussage nach der Kreistagsitzung am Montag, adressiert an den rheinland-pfälzischen Verkehrsminister Volker Wissing, hat für Erstaunen gesorgt. Gegenüber dem Radiosender RPR 1 hatte Marlon Bröhr in Richtung des Verkehrsministers, der bisher eine Landesbrücke ablehnt, ins Mikrofon gesagt: „Wenn der Minister auch zukünftig eine kommunale Brücke favorisiert, soll er sich bitte zukünftig an den Landrat in Mayen-Koblenz wenden. Dann kann er sie in Spay bauen.“

Bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz will man die Aussage Bröhrs augenscheinlich nicht zu hoch hängen. „Ich beschäftige mich damit, sobald diese Fragestellung ernsthaft auf uns zukommt“, teilt Landrat Alexander Saftig auf Anfrage mit. Auch generell sei die Frage, ob man sich vorstellen könne, eine Brücke über das Mittelrheintal auf dem Gebiet des Kreises Mayen-Koblenz zu bauen, derzeit kein Thema – aus gutem Grund. „Der Landkreis Mayen-Koblenz bildet seine Meinung im Kreistag. Dieser hat das Thema bislang noch nicht beraten“, erklärt Saftig.

Warum eine solche Brücke im Kreis Mayen-Koblenz bisher kein Thema ist, macht auch der Ortsbürgermeister von Spay deutlich. „Zehn Kilometer weiter ist mit der Südbrücke in Koblenz die nächste Brücke. Das ist sicherlich eine schöne Idee von Landrat Bröhr, aber eine neue Mittelrheinbrücke gehört in die Mitte zwischen Mainz und Koblenz und nicht nach Spay“, betont Peter Heil.

Unbekannt ist die Idee einer Mittelrheinbrücke bei Spay für ihn allerdings nicht. Im vergangenen Jahr hatte er gegenüber dem lokalen Fernsehmagazin „Wir in Rhens“ einen solchen Vorschlag geäußert. „Da habe ich gesagt, dass wir eine Brücke auf die andere Rheinseite nach Braubach bauen. Das war allerdings als Aprilscherz gemeint“, stellt der Spayer Ortschef klar. Generell sei so ein Projekt, auch wenn man es ernsthaft betrachte, „nur schwer realisierbar“. Geeignete Standorte für eine Brücke gibt es auf Spayer Gebiet aus Heils Sicht ohnehin nicht. „Es käme höchstens die ehemalige NATO-Rampe infrage“, sagt Peter Heil. Die liegt allerdings auf Breyer Gemarkung.

Der dortige Ortsbürgermeister und ehemalige Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord, Hans-Dieter Gassen, will von einer Brücke auf dem Gebiet zwischen Brey und Spay jedoch nichts wissen. „Das ist eine Verdrängungsaussage von Landrat Bröhr. Ich kann mir das schlichtweg nicht vorstellen“, verdeutlicht Gassen. „Der Kreis Rhein-Hunsrück heißt bewusst Rhein-Hunsrück und nicht nur Hunsrück. Herr Bröhr muss einmal am Rhein ankommen. Die Bürger dort wollen und brauchen diese Brücke, denn sie leiden unter einer fehlenden Mittelrheinbrücke.“

Auf der rechten Rheinseite in Braubach kann unterdessen Stadtbürgermeister Joachim Müller Bröhrs Idee ebenfalls nur wenig abgewinnen. „Eine Mittelrheinbrücke wäre auch hier sinnvoll, denn sie würde die Koblenzer Brücken entlasten. Aber mal ehrlich: Wo sollte diese Brücke denn stehen?“ Eine Anbindung per Brücke, beispielsweise an die geplante Umgehungsstraße an der B 42 in Braubach, hält er für wenig realistisch. „Diese Variante würde auf der anderen Rheinseite in Spay in einem Wohngebiet enden“, sagt Müller. Er würde, wenn überhaupt, eine Fähre befürworten. „Doch da sind schon in der Vergangenheit alle Versuche gescheitert.“

Das Verkehrsministerium in Mainz begrüßt derweil die Entscheidung des Rhein-Hunsrück-Kreises zur Mittelrheinbrücke. „Es ist erfreulich, dass sich der Kreistag für ein Raumordnungsverfahren ausgesprochen hat. Dies ist ein politischer Beschluss. Nun ist die Kreisverwaltung gefordert, den Beschluss umzusetzen“, heißt es auf Anfrage. Bröhrs Aussage zur Brücke bei Spay wollte man indes nicht kommentieren.

Von unserem Reporter Andreas Egenolf