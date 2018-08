Breite Ketten sollen den Waldboden schonen

Der Waldboden ist ein sehr komplexes und sensibles Gefüge. Seine Erhaltung gehört zu den bedeutenden Aufgaben der Forstwirtschaft. Besonders strapaziert wird der Untergrund beim Einsatz von tonnenschweren Ernte- und Rückemaschinen beim Durchforsten von Nadel- und Laubwäldern. Im Soonwald bei Ellern wurde jetzt eine Maschine getestet, die solch eine nachhaltige Schädigung des empfindlichen Waldbodens reduzieren soll.

Breite Ketten anstatt Rädern sollen den Druck auf den sensiblen Waldboden beim Einsatz mit diesem Rückeschlepper verhindern. In einem rund 60 Jahre alten Fichtenwald im Soonwald bei Ellern wurde das finnische Gerät mehrere Tage getestet. Foto: Werner Dupuis

Geringerer Bodendruck verursacht weniger Bodenschäden und dies nicht nur auf gefrorenen Böden im Winter, sondern das ganze Jahr über. Dies war die Aufgabenstellung des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) bei diesem Modellversuch. Premiere in Mitteleuropa hatte dabei eine Maschine, die schon in Skandinavien beim Einsatz auf sumpfigen und durchweichten Böden positive Ergebnisse in Sachen Bodenverdichtung erbracht hat.

In vier ganz unterschiedlich strukturierten Waldgebieten, in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Hessen und Rheinland-Pfalz wurde die Maschine bereits getestet. Der regionale Partner im Soonwald war das Forstunternehmen von Marco Susenburger aus Kisselbach.

Der Forwarder, ein Tragrückeschlepper, bringt bei der Durchforstung das geerntete Holz – komplette Stämme oder Abschnitte – aus dem Bestand und fährt es an die nächste Waldstraße oder einen befestigten Waldweg, der von großen Sattelschleppern für den Abtransport ins Sägewerk befahren werden kann. Die Holzabschnitte werden in variablen Längen maschinell durch einen Harvester oder Vollernter bereitgestellt. Bis zu 28 Tonnen bringt eine vollgeladene Maschine auf die Waage.

Um den Druck und damit die Bodenverdichtungen zu minimieren, war der im Soonwald eingesetzte Forwarder anstatt mit Rädern mit einem Raupenfahrwerk und Bändern ausgestattet. Das tonnenschwere Gewicht des Fahrzeuges wird durch die breiten Ketten auf eine größere Fläche verteilt, der Untergrund wird dadurch wiederum entlastet.

Auf den verdichteten Böden läuft der Regen direkt in die Abflussgräben. Er versickert nicht mehr. Das fördert bei Gewittern mit Starkregen die lokale Hochwassergefahr. Auch für den Pflanzenwuchs ist ein harter Boden nicht förderlich. Je dichter der Boden, je weniger tief wachsen die Wurzeln der Pflanzen, desto weniger Nährstoffe können sie aufnehmen. Weil sie nicht mehr ins Erdreich eindringen können, bleiben Nadelbäume mit ihren Wurzeltellern an der Oberfläche. Das mindert die Stabilität und erhöht in Randlagen und auf höher gelegenen Standorten das Windwurfrisiko.

Ein Monitor zeichnet mittels in den Stoßstangen eingebauter Sensoren die Fahrspuren des Rückegerätes während seines Einsatzes auf. Mit Scans werden alle Belastungen des Bodens dokumentiert. Warnungen vor zu tiefen Fahrspuren werden sofort an den Maschinenführer weitergegeben, der durch die Reduzierung seiner Ladung sofort reagieren kann. Mitarbeiter des Simmerner Forstamtes legten zuvor alle Rückegassen auf dem Versuchsgelände mit einem lasergestützten Messgerät fest.

Der ganzjährige Einsatz der teuren Maschinen ist ein weiterer Aspekt des Versuchs. Früher wurde vornehmlich in der kalten Jahreszeit, bei fest gefrorenen Böden das Holz aus dem Wald gebracht. Angesichts des Klimawandels, mit immer weniger Frosttagen im Winter, ist das nicht mehr möglich. Gleichzeitig erwartet die Holzindustrie eine kontinuierliche Versorgung zu allen Jahreszeiten mit frischem Holz.

Gefördert wird das Projekt von der Europäischen Union. Der bei Ponsse in finnischen Stammwerk Vieremä aufgebaute Forwarder wurde bereits in den Finnland, Schweden, Norwegen und Lettland getestet. Nach Abschluss des von Forstwissenschaftlern begleiteten Versuchs wird die Maschine zurück nach Skandinavien gebracht.

Von unserem Reporter Werner Dupuis