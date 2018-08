Braucht Kreis Nachhilfe bei der Jugendhilfe?

Die Kinder- und Jugendhilfe im Rhein-Hunsrück-Kreis steht vor großen Herausforderungen.

Im Jugendhilfeausschuss Rhein-Hunsrück wurden die Fallzahlen der hauptamtlichen Mitarbeiter für die Jugendarbeit im Kreis thematisiert. Foto: Thomas Torkler

Dies macht ein aktueller Bericht des Instituts für Sozialpädagogische Forschung Mainz (ISM) deutlich, der zuletzt im Jugendhilfeausschuss des Kreises vorgestellt wurde. Demnach müssen die hauptamtlichen Mitarbeiter der Kreisverwaltung unter anderem die zweithöchsten Fallzahlen in Rheinland-Pfalz bewältigen.

„Immer mehr junge Menschen wachsen in öffentlicher Verantwortung auf“, skizzierte Nicole Schwamb vom ISM bei ihrem Bericht, der regelmäßig eine landesweite Übersicht über die Entwicklung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe gibt. Die Expertin des Mainzer Instituts schilderte einen sich ändernden Bedarf an Unterstützung vor dem Hintergrund einer sich wandelnden gesellschaftlichen Struktur. So habe die Bevölkerung im Kreis zwischen 2012 und 2016 zwar insgesamt um 0,9 Prozent auf gut 103.000 Personen zugenommen. Aber die einzelnen Altersstufen haben sich dabei extrem unterschiedlich entwickelt. Nicht nur im Bereich der über 65-Jährigen beschrieb Schwamb einen Zuwachs von fast 7 Prozent, sondern sie erörterte auch einen deutlichen Anstieg im Bereich der unter 3-Jährigen, während die Altersgruppe der 9- bis 12-Jährigen vergleichsweise ausdünnte. Etwa 1030 Kita-Plätze gebe es im Kreis, beschrieb Schwamb. „Aber seit 2015 übersteigt der Bedarf das Angebot. Hier wird man deutlich ausbauen müssen.“ Grundsätzlich gelte: „Weniger junge Menschen bedeutet nicht weniger Jugendarbeit“ – insbesondere nicht im ländlichen Raum, der spezielle Anforderungen, beispielsweise im Bereich der Mobilität, birgt.

Nachbarn sind besser ausgestattet

Maßgeblicher weiterer Bedarf besteht demnach in der grundsätzlichen Personalausstattung des Hauptamts. Diesen Schluss legen die ISM-Daten nahe. Denn im landesweiten Vergleich rangiert der Kreis mit Blick auf die für die Jugendhilfe vorgesehenen Personalstellen mit 6,6 Stellen pro 10.000 Einwohner auf der fünftletzten Position aller betrachteten Kreise und kreisfreien Kommunen. Der Durchschnitt aller Landkreise liegt bei 10,1 Stellen pro 10.000 Personen, die Nachbarkreise Idar-Oberstein liegen bei 11,5 Stellen und Mainz-Bingen bei 16,1 Stellen pro jeweils 10.000 Einwohner. Parallel zu diesen Zahlen beschrieb Schwamb weitere Parameter, die deutlich machen, dass der Rhein-Hunsrück-Kreis im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe Nachholbedarf zu haben scheint – und zusehen muss, künftigen Herausforderungen gut gerüstet begegnen zu können.

Schwamb erörterte so einen landesweit unterschiedlichen Standard an Fallzahlen pro Mitarbeiter. Sie erklärte, dass die Zahl der notwendigen Hilfen zur Erziehung in Rheinland-Pfalz seit 2002 von rund 15.000 auf 26.000 Hilfen pro Jahr grundsätzlich stark gestiegen ist – dies entspricht einem Zuwachs von 72,7 Prozent. Diese Fallzahlen berücksichtigten die allgemeine Entwicklung und seien nicht auf äußere Umstände wie den Zustrom von Flüchtlingen zurückzuführen. Seit 2015 gab es zwar nur noch einen Anstieg um 1,5 Prozent, aber die Tendenz im Land bleibt insgesamt steigend.

Auch mit Blick auf diese Hilfen zur Erziehung zeigt sich im Rhein-Hunsrück-Kreis eine vergleichsweise bemerkenswerte Situation. Der Landesschnitt liegt bei 33,7 Hilfen zur Erziehung pro 1000 junger Menschen. Der Durchschnitt der Kreise liegt bei 28,8 Hilfen pro 1000 junger Personen – im Rhein-Hunsrück-Kreis sind es jedoch 42,3. Nach Mainz-Bingen ist dies der zweithöchste Wert in Rheinland-Pfalz. Auf die Arbeit der vorhandenen Vollzeitstellen in der Kinder- und Jugendhilfe der Simmerner Kreisverwaltung umgerechnet, entspricht die Fallbelastung 84 Hilfen zur Erziehung je Vollzeitstelle. Dies ist nicht nur der zweithöchste Wert in Rheinland-Pfalz, sondern hier zeigt sich gegenüber dem Landesschnitt auch eine besonders weit aufklaffende Lücke. Denn die Fallbelastung pro Mitarbeiter liegt im Landesschnitt bei 50,9, im Schnitt aller Landkreise bei rund 53. Zusätzlich zu dieser überdurchschnittlich hohen Belastung müssen die Mitarbeiter in Akutfällen verfügbar sein.

Ausgaben unter dem Landesschnitt

Bei den Ausgaben pro Person unter 21 Jahren liegt der Kreis unter dem Landesschnitt. In Rheinland-Pfalz beträgt dieser 501,5 Euro pro Jahr und Jugendlicher, im Kreis werden 477,6 Euro aufgewendet. Der Wert der kreisfreien Städte liegt gar bei rund 653 Euro, jener der Landkreise dagegen bei 422,1 Euro. Auf einen Jugendlichen unter 21 Jahren kommen prozentual betrachtet im Kreis 0,64 Stellen in der hauptamtlichen Betreuung, der Landesschnitt liegt bei 0,88 Stellen, jener der Landkreise bei 0,74. Der Kreis erreicht damit den sechstletzten Wert aller betrachteten Körperschaften im Land. Um den genannten Durchschnittswert der Landkreise zu erreichen, müssten im Rhein-Hunsrück-Kreis zwei zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen werden. „Je mehr Fälle eine Fachkraft hat, desto weniger Zeit bleibt ihr, diesen zu bearbeiten“, sagte Schwamb grundsätzlich.

Im Jugendhilfeausschuss lösten die ISM-Daten eine Diskussion über die Personalausstattung auf Kreisebene aus. Insbesondere die Komplexität der Jugendhilfe-Aufgaben und das Risiko, dass angesichts der hohen Belastung des Hauptamts Fälle von Kindesschutz und Kindeswohl „durch die Lappen gehen“, wurden debattiert. Derzeit scheint die Verwaltung der Lösung von Pflichtaufgaben nachkommen zu können, allerdings steht sie vor Herausforderungen. Auf die Sitzung des Jugendhilfeausschusses dürfte ein Diskurs in Kreisausschuss und Kreistag folgen.

Von unserem Chefreporter Volker Boch