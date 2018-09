Boppards Neuer: Krankenhaus-Chefarzt ist auch passionierter Jäger

Wolfgang Petersen ist seit Februar der neue Chefarzt für Allgemein- und Unfallchirurgie sowie Orthopädie am Hospital zum Heiligen Geist in Boppard. Petersen (Jahrgang 1960) stammt aus Flensburg und hat als Kind und Jugendlicher Ostseeluft geschnuppert. Sein Vater war Tierarzt.

Beruflich leitet Wolfgang Petersen als Chefarzt die Allgemein- und Unfallchirurgie sowie Orthopädie am Bopparder Krankenhaus, privat den Bopparder Hegering.

Foto: Suzanne Breitbach

Nach dem Abitur ging es für Wolfgang Petersen zur Bundeswehr. Ein ziviles Medizinstudium an der Universität Hamburg brachte ihn als Arzt im Praktikum an das Bundeswehrkrankenhaus Hamburg. Als chirurgischer Assistenzarzt ging es für Wolfgang Petersen 1992 zum ersten UN-Einsatz nach Kambodscha ins Ausland. Er wurde Truppenarzt und als Berufssoldat führte ihn sein beruflicher Weg ans Bundeswehrzentralkrankenhaus nach Koblenz.

Es folgte die Facharztausbildung. 3,5 Jahre war er an den Kemperhof Koblenz ausgeliehen, wo er viele Kontakte und Freundschaften knüpfte. Der nächste Auslandseinsatz ließ nicht lange auf sich warten. Petersen behandelte im Kosovo Kriegsverletzte und operierte unter anderem erfolgreich einen lebensgefährlich verletzten Hund. In einem weiteren Krisengebiet in Afghanistan operierte er deutsche Soldaten in Lehmhütten.

Als am zweiten Weihnachtstag 2004 die Erde bebte, ein Tsunami im Indischen Ozean die Strände traf und viele Menschen ihr Leben lassen mussten, ging es für den mittlerweile ausgebildeten Facharzt für Unfallchirurgie nach Thailand. Phuket und Khao Lak waren seine Einsatzorte. Verletzte behandelte Petersen während des Rückflugs nach Deutschland. „Ich erinnere mich an diesen Einsatz als sei es gestern gewesen, vor allem der Geruch in den Straßen“, sagt Petersen.

Er war auch auf der Fregatte Rheinland-Pfalz im Golf von Aden im Einsatz. Hier war der Chirurg und Berufssoldat auch mal als Geburtshelfer tätig. Er gründete zudem ein Forum für Sanitätsoffiziere und setzte sich dafür ein, dass junge Offiziere nicht an die Front geschickt werden. Auch für die optimale Versorgung der Bundeswehrpatienten im Ausland engagierte sich Petersen. „Ich gebe nicht so schnell auf, das ist gut bei Operationen. Durchhaltevermögen ist oft gefragt, wobei ich auch Grenzen kennenlernen musste“, sagt Petersen zu seinem bewegten Berufsleben in Krisengebieten.

2010 verließ er die Bundeswehr und wechselte an das St. Josef-Krankenhaus in Adenau. Dort hatte er als Chefarzt für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie alle Hände voll zu tun, zumal der Nürburgring nicht allzu weit von der Klinik entfernt ist. In Personalunion übernahm er kurze Zeit später auch die Klinikleitung in Gerolstein und war fortan der Chefarzt in beiden unfallchirurgischen Abteilungen.

Seine alten Kontakte aus Koblenzer Zeiten führten ihn jetzt an das Gemeinschaftsklinikum nach Boppard. Bis zum Ende seiner Berufszeit möchte er in einem kleineren Krankenhaus mit den beiden Kollegen Hans Strohauer und Dr. Thomas Lehmann die chirurgische Patienten optimal versorgen und die Grund- und Regelversorgung langfristig garantieren. „Hier habe ich einen Ferrari mit neuen OPs vorgefunden. Es ist wertvoll, gerade die kleineren Krankenhäuser zu erhalten, sonst droht der medizinischen Versorgung das Aus“, äußert sich Petersen besorgt.

Auch privat hat er sich einiges vorgenommen: Im Frühjahr ist Wolfgang Petersen, der in Waldesch mit seiner Familie lebt, zum Bopparder Hegeringleiter gewählt worden. Vor acht Jahren hat er seinen Jagdschein gemacht. Den damaligen Hegeringleiter Dieter Nord lernte er über das Wildkatzenprojekt kennen. „Im Wald finde ich tolle Entspannung nach einem stressigen Tag im Krankenhaus. Für mich ist es wichtig, das Wild zu schützen und nicht nur zu schießen. Die Hege des Wildes und das Anlegen von Wildäckern liegt mir besonders am Herzen. Jagd und Ethik sind für mich extrem wichtig“, sagt Petersen, der seine Naturverbundenheit von seinem Großvater geerbt hat.

Daneben unterstützt Wolfgang Petersen die Kreisgruppe Rhein-Hunsrück des Landesjagdverbandes als stellvertretender Kreisvorsitzender gemeinsam mit Joachim Graeff und Stefan Heck.

Von unserer Reporterin

Suzanne Breitbach