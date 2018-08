Bopparder Weinfrühling bietet 17 Stationen

Bald ist es wieder soweit: Der Weinfrühling lockt in die größte zusammenhängende Weinbergsfläche am Mittelrhein.

Beliebter Treffpunkt ist die Mandelsteinhütte. Von hier aus haben die Weinwanderer einen guten Blick über die Weinberge. Die Besucher genießen gleichzeitig die Pracht der Obstbäume am rechten Rheinufer, die ihre zarten Knospen geöffnet haben und mit ihren weißen oder zart rosafarbenen Blüten den Weinfrühling grüßen. Foto: Suzanne Breitbach

Die Reben sind aus dem Winterschlaf erwacht. Die Vegetation schreitet durch die sommerlichen Temperaturen rasch voran, sodass zur Großveranstaltung die Natur ergrünt ist.

„Nach dem Hochbetrieb im vergangenen Jahr haben wir erkannt, dass durch das tolle Wetter, das verlängerte Wochenende extremer Andrang herrschte, mit dem niemand gerechnet hat. Aus diesem Grund haben zahlreiche Gespräche stattgefunden“, sagt Winzer Matthias Müller vom Förderverein Bopparder Hamm, der im Frühjahr 2013 gegründet wurde.

Im Anschluss an die Veranstaltung meldeten sich die Behörden, und es gab konstruktive Gespräche mit Ordnungsamt, Polizei, Stadtverwaltung und dem Deutschen Roten Kreuz. Ein neues Konzept wurde erarbeitet, das zur Optimierung der Veranstaltung beitragen soll.

Viel Unterstützung erfuhr der Förderverein durch die Stadtverwaltung und den Ortsbeirat Boppard, durch die Gemeinde Spay, die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Mayen-Koblenz, zumal das größte Weinerlebnis am Mittelrhein auf die Wirtschaftskraft in der ganzen Region ausstrahlt. Hotels, Gastronomie und Gewerbe profitieren vom Weinfrühling.

In diesem Jahr gibt es folgende Veränderungen: Mehr Toiletten stehen den Weinfrühlingsbesuchern zur Verfügung. Mehr Busse im Pendelverkehr sorgen für einen schnelleren Transport der Fahrgäste. Ordner am Hauptbahnhof Boppard und am Alten Posthof in Spay weisen die Busse ein und sorgen während des Ein- und Ausstiegs für die Sicherheit der Fahrgäste. Unverändert ist der kostenlose Pendelverkehr zwischen dem Hauptbahnhof Boppard, dem Remigiusplatz, der Haltestelle Peternach im Bopparder Hamm, dem Alten Posthof und der Schule in Spay. Der Buspendelverkehr nimmt um 10 Uhr seinen Betrieb auf, der letzte Bus fährt um 19.10 Uhr ab. Veranstaltungsende ist um 19 Uhr. Weinwanderer werden gebeten, mit dem öffentlichen Personennahverkehr anzureisen, da Parkplätze nur in begrenztem Rahmen zur Verfügung stehen.

„Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Zusammenarbeit der Winzer optimiert werden kann. Konkret haben wir größere Mengen an Gläsern bestellt, die für den Weinfrühling und für das Bopparder Weinfest Ende September/Anfang Oktober genutzt werden“, nennt der Vorstand des Fördervereins Bopparder Hamm ein Detail.

Wie in den Vorjahren übernimmt der Verein Donum Vitae den Verkauf der Gläser und Glashalter an den Eingängen der Wegstrecke von Boppard und Spay kommend.

Präsentieren werden sich zwei Touristiker aus dem Welterbetal: Erlebnis Rheingoldbogen (Rhens) und die Tourist Information Boppard halten für Interessierte Werbematerial und Infobroschüren über das Wander- und Radwegenetz, zur Geschichte und zu Schiffsausflügen sowie für weitere Freizeitaktivitäten am Rhein bereit.

Von unserer Reporterin Suzanne Breitbach