Bopparder Stolpersteine sollen im Gedächtnis bleiben

Mehrere Wochen lang war das Verschwinden zweier neu verlegter Stolpersteine in Boppard im vergangenen Jahr Stadtgespräch.

Die Bopparder Jusos Umut Kurt, Fabio Mohr und Steffen Thieme (von rechts) setzen sich dafür ein, dass die Stolpersteine in Boppard weiterhin im Blickfeld bleiben. Foto: Volker Boch

Mit Gewalt hatte ein Mann die beiden Stolpersteine kurz nach dem Verlegen von insgesamt 16 Steinen im Mai 2017 aus dem Pflaster gerissen. Insbesondere die Initiative „Boppard setzt Stolpersteine“ reagierte entsetzt auf diese Tat, die zwischenzeitlich wieder in Vergessenheit geriet.

Obwohl die Tat des Mannes, der auf ein Alter jenseits der 50 geschätzt wurde, von der Überwachsungskamera eines benachbarten Geschäfts aufgezeichnet worden ist, blieb der Verursacher des Diebstahls unerkannt. Die Polizei Boppard erklärte zunächst, dass es „vielversprechende Ermittlungsansätze“ geben würde und engagierte sich, die Person ausfindig zu machen. Aus dem Video ließ sich ein Bild des Mannes filtrieren, dessen Herkunft zu ermitteln versucht wurde. Allerdings konnte der Täter nicht ausfindig gemacht werden, auch ein wegen Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft Koblenz eingeleitetes Verfahren wurde vorläufig eingestellt.

Bereits vor geraumer Zeit wurden die beiden für Sally Siegler und Lina Mayer verlegten Steine in der Bopparder Fußgängerzone ersetzt und von vielen Bürgern der Stadt geachtet. Am Rande eines Termins in der Bopparder Stadthalle begegnete unsere Redaktion zuletzt einer kleinen Abordnung der Jusos, die sich gerade auf dem Weg zu den Stolpersteinen befand, um diese zu säubern. Mit Poliertuch und adäquaten Reinigungsmitteln ausgestattet, gingen die drei SPD-Nachwuchspolitiker Fabio Mohr, Umut Kurt und Steffen Thieme zu Werke. Laut eigener Aussage haben es sich die Jusos zur Aufgabe gemacht, das Andenken der Steine nicht nur emotional und ideell zu wahren, sondern diese auch in regelmäßigen Abständen zu pflegen. Die Stolpersteine sollen im Stadt- und Gedankenbild Boppards erhalten bleiben. Volker Boch