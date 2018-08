Bopparder Polizei zeigt bald mehr Flagge: Dauerhaft zwei Streifen ab Oktober

Die personelle Besetzung der Polizeiinspektion Boppard soll sich ab Oktober soweit verbessern, dass durchgängig zwei Streifenbesatzungen gebildet werden. Das teilte das Polizeipräsidium Koblenz am Donnerstag mit.

Zwei Streifen, wie sie in aller Regel tagsüber der Polizeiinspektion Boppard zur Verfügung stehen, sollen ab Oktober zum Dauerzustand werden. Der Schichtdienst wird verstärkt, kündigt das Polizeipräsidium Koblenz an. Dadurch können die Beamten deutlich mehr Flagge zeigen.

Foto: Suzanne Breitbach

In der Presseerklärung heißt es, Polizeipräsident Karlheinz Maron sei „nach einer behördeninternen Struktur- und Personalanalyse“ zur Erkenntnis gelangt, dass mit einer Aufstockung des Personals in Wechselschichtdienst der Bopparder Dienststelle „die Sichtbarkeit der Polizei“ für die Bevölkerung gesteigert werden könne.

Allerdings dürfte auch der Druck aus der Bevölkerung, der in jüngster Zeit immer stärker wurde, und das ständige Beharren der Kommunalpolitiker die Verantwortlichen beim Innenministerium und im Polizeipräsidium zum Einlenken bewogen haben.

Die schlechte personelle Besetzung der PI Boppard kam im Zusammenhang mit der Debatte über die Auflösung der Polizeiautobahnstation (Past) Emmelshausen immer wieder zur Sprache. Allzu oft müssten die Beamten der Past den Kollegen aus Boppard Amtshilfe leisten. So hätten allein 2016 die Autobahnpolizisten in mehr als 100 Fällen die Beamten der PI Boppard unterstützt, hat der Emmelshausener VG-Bürgermeister Peter Unkel herausgefunden.

Dass die PI Boppard derzeit personell so schlecht ausgestattet ist, dass sie nach 16 Uhr an Werktagen und an Wochenenden häufig nur eine Streife hinausschicken kann, hatte Polizeipräsident Karlheinz Maron Anfang Juni bei der Diskussion im Emmelshausener ZaP über das Thema öffentliche Sicherheit im Vorderhunsrück vor 400 Teilnehmern eingeräumt. Zugleich hat der Koblenzer Polizeipräsident bei dieser Veranstaltung angekündigt, dass er alles tun werde, damit in Boppard und anderswo stets zwei Streifen im Einsatz sind (wir berichteten).

Ab Oktober soll das in Boppard der Fall sein. „Insbesondere während der einsatzrelevanten Zeiten an Werktagen nach 16 Uhr und an den Wochenenden sollen künftig jeweils zwei Streifenbesatzungen zur Verfügung stehen“, teilt das Polizeipräsidium mit. Durch Versetzungen von ausgebildeten Polizisten in den polizeilichen Einzeldienst soll zudem der Schichtdienst der Polizei in Boppard dauerhaft verstärkt werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Für den Bopparder PI-Leiter Thomas Klotz ist das endlich mal eine positive Nachricht nach den vielen negativen Schlagzeilen über die schlechte Ausstattung seiner Dienststelle. Natürlich habe ihn genervt, dass die PI Boppard ständig im Zusammenhang mit der Auflösung der Past Emmelshausen ins Gerede kam. Auch sei er häufig darauf angesprochen worden, was denn mit seiner Dienststelle los sei. Mit der Personalaufstockung werde sich die Personalsituation bei der PI Boppard entspannen. Zugleich könne die Polizei draußen deutlich mehr Flagge zeigen, was dem Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zugutekomme, sagte Klotz.

„Unsere Bemühungen zeigen erste Erfolge. Monatelang hat die Landesregierung die angespannte personelle Situation der Polizeiinspektion Boppard negiert und ignoriert. Der öffentliche Druck mit unseren politischen Initiativen wirkt.“ Mit diesen Worten reagiert der CDU-Kreisvorsitzende Hans-Josef Bracht (MdL) auf die Ankündigung des Polizeipräsidiums Koblenz, die personelle Besetzung der PI Boppard zu erhöhen. Bereits im Sommer 2017 habe die CDU nach einem Besuch bei der Polizei in Boppard auf die angespannte Personalausstattung hingewiesen.

Vorsichtig optimistisch nimmt der Emmelshausener VG-Bürgermeister Peter Unkel die gute Nachricht aus dem Polizeipräsidium Koblenz zur Kenntnis. Aus seiner Sicht bleibe aber abzuwarten, ob die Polizei die personelle Aufstockung durchhalten kann. Wie Bracht sieht Unkel die Misere der durch die Auflösung der Past Emmelshausen sich verschärfende Sicherheitslage im Vorderhunsrück dadurch nicht behoben.

„Der Druck aus der Bevölkerung hat diese Entscheidung herbeigeführt“, ist sich Polizeigewerkschafter Detlef Maurer sicher. Natürlich habe auch der interne Druck, etwa vonseiten der Gewerkschaft der Polizei, Wirkung gezeigt. Aber entscheidend ist für Maurer, dass immer wieder öffentlich auf die unzureichende Polizeipräsenz der PI Boppard aufmerksam gemacht worden sei.

Auch die SPD begrüßt die Entscheidung, die PI Boppard personell aufzustocken. Zwar sei die Sicherheitslage tatsächlich sehr gut. Aber die Menschen fühlten sich unsicher, sagt Umut Kurt vom SPD-Kreisvorstand. Eine Delegation der SPD Rhein-Hunsrück hat sich am Mittwoch bei der PI Boppard über Sicherheitsfragen informiert.

Um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken, wird eine erhöhte polizeiliche Präsenz bereits zeitnah spürbar sein, kündigt das Polizeipräsidium an. In den nächsten Wochen sollen verstärkt Polizeikräfte der Bereitschaftspolizei eingesetzt werden, um sowohl zusätzliche Streifen- als auch Kontrolltätigkeiten im Bereich der PI Boppard durchzuführen.

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling