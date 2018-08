Bopparder Freibad: Bürgermeister hält am Zeitplan fest

Aus unserem Archiv

Boppard

Trotz aller Turbulenzen um die Freibadförderung und die Skepsis des Landesrechnungshofes, was die Wirtschaftlichkeit der Bestandssanierung von Hallen- und Freibad angeht, sieht der Bopparder Bürgermeister den Zeitplan für den Bau und die Eröffnung des Freibades in Buchenau nicht in Gefahr. Das sagte Walter Bersch in der Sitzung des Bopparder Stadtrates am Montag.