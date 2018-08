Boppard wird immer natürlicher: Zehn Prozent städtischer Forst wachsen zum Urwald

Im städtischen Forst von Boppard verwandeln sich nach und nach immer mehr Waldstücke in Urwald. Das ist Absicht. Denn die Stadt Boppard nimmt zehn Prozent seiner Waldfläche aus der Bewirtschaftung heraus, Und das seit nunmehr 20 Jahren. Seit dem 20. März 1998 ist der Bopparder Stadtwald Naturland- und damit auch FSC-zertifiziert.

Oberhalb des Wolfskopfes im Bopparder Stadtwald stehen beim verwunschenen Aussichtspunkt „Theodorsruh“ die charakterstärksten Alteichen und –buchen. Dort befindet sich eine von insgesamt sechs Referenzflächen für den naturbelassenen Bopparder Stadtwald.

Foto: Johannes Nass

Damit hat die verbandsfreie Kommune ein Alleinstellungsmerkmal. Denn Boppard war vor 20 Jahren und ist immer noch die einzige waldbesitzende Gemeinde in Rheinland-Pfalz, die die strenge Naturland-Zertifizierung vorweisen kann. Am Dienstag, 20. März, dem 20. Jahrestag dieser bewussten Entscheiddung zugunsten der Ökologie, feiern die Bopparder den Schritt ins „Naturland“ – mit Exkursionen, Fachvorträgen, Freiluftvergnügungen und Ministerin Ulrike Höfken. Aber was genau gibt es denn da zu feiern? Antworten geben Forstamtsleiter Dr. Gerd Loskant und die Revierförster Johannes Nass und Ralf Kerber im Gespräch mit unserer Zeitung.

Sechs Waldstücke in einer Größenordnung zwischen 22 und 120 Hektar sind als Referenzflächen ausgewiesen. Diese Flächen mit einer Gesamtgröße von exakt 302,8 Hektar werden nicht bewirtschaftet. Das ist der Preis, den Boppard für den Beitritt zu Naturland von Anfang an zahlen musste.

Was heißt „musste“? Die Bopparder wollten es so. Sie wollten sich solidarisch zeigen im Sinne der Rio-Konferenz von 1992, als die Vereinten Nationen Leitsätze für die Bewirtung, Erhaltung und nachhaltige Entwicklung der Wälder formulierten und festlegten, dass die Wälder nach ökologischen Maßstäben bewirtschaftet, erhalten und geschützt werden.

Naturland Verband für ökologischen Landbau – wurde 1982 von den Umweltverbänden Greenpeace, BUND, Robin Wood und WWF mit dem Ziel gegründet, den ökologischen Landbau weltweit zu fördern. Das von Naturland ausgestellte Zertifikat für „Ökologische Waldwirtschaft“ gilt als sehr anspruchsvoll. Naturland ist zudem Mitglied beim FSC. FSC-Zertifizierung FSC steht für „Forest Stewardship Council“ und ist ein internationales Zertifizierungssystem für Waldwirtschaft. Zehn weltweit gültige Prinzipien garantieren, dass Holz- und Papierprodukte mit dem FSC-Siegel aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen. Diese Prinzipien sind in einem internationalen Standard festgelegt. Der FSC-Standard schreibt unter anderem vor, dass die ökologischen Funktionen eines Waldes erhalten bleiben müssen. Seit 1997 gibt es den FSC als gemeinnützigen Verein auch in Deutschland.

Die Idee dazu hatte Forstamtsleiter Gerd Loskant. Er musste Bürgermeister Walter Bersch und den Stadtrat von der „ökologischen Wende“ in der Forstwirtschaft überzeugen. Das gelang ihm schließlich. So beherzigen die Bopparder seit 20 Jahren die strengen Prinzipien, die mit der Naturland-Zertifizierung verbunden sind: Denn es ist ja nicht nur der Verzicht auf die Bewirtschaftung von Waldflächen, die ungestörte Waldentwicklung gehört ebenso dazu wie die standortheimische Baumartenwahl, das Verbot von Kahlschlag, das Verbot des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln und das Belassen von Totholz als Lebensraum.

Bedeutet der Vorrang der Ökologie vor der Ökonomie ein bewusstes Inkaufnehmen von wirtschaftlichen Verlusten? Das kann man so nicht sagen, meinen die drei Förster. Natürlich verzichtet die Stadt aufgrund der zehn Prozent Referenzflächen auf ein Stück Forstbewirtschaftung. Aber auf der anderen Seite hilft das FSC-Siegel bei der Vermarktung. Bestimmte Firmen kaufen ganz bewusst das bestens überwachte Holz.

Natürlich bedeutet es eine Einschränkung der Möglichkeiten auf dem Forstmarkt, auf den Anbau von Douglasien zu verzichten, weil es sich um eine fremde Baumart handelt. Der aus Nordamerika stammende, widerstandsfähige Baum gehört zu jenen Arten, die den Kommunen noch richtig Geld in die Kasse bringen. In Boppard darf sich die Douglasie nur noch durch Naturverjüngung vermehren. Dennoch macht sich die Douglasie auf acht Prozent der Waldfläche breit. Damit ist sie die vierthäufigste Baumart im Stadtwald hinter Buche, Eiche und Fichte.

Den größten Erfolg von 20 Jahre Naturland sieht Forstamtsleiter Gerd Loskant im ökologischen Aspekt. „Für mich ist es am bedeutsamsten, dass wir konsequent auf Gifteinsatz verzichten“, sagt der promovierte Forstwissenschaftler ohne Umschweife – wohl wissend, dass dieser Verzicht auf Pflanzenschutzmittel vor allem die Bekämpfung des Borkenkäfers doch erheblich erschwert. Aber es geht. „Wir bemühen uns, das befallene Holz schnell aus dem Wald zu bekommen“, sagen die Revierförster Ralf Kerber und Johannes Nass. So haben sich die Bopparder in 20 Jahren Zugehörigkeit zu Naturland mit der anspruchsvollen Zertifizierung arrangiert. „Damit rücken wir den Wald als wertvolle Ressource der Natur ins Bewusstsein der Bevölkerung“, bringt Gerd Loskant die Sache auf den Punkt.,

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling