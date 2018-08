Boppard: Tourismus bleibt in der Erfolgsspur

Der Tourismus in Boppard befindet sich weiter auf überaus hohem Niveau. Die Übernachtungszahlen zeigen für das vergangene Jahr den dritthöchsten Wert aller Zeiten an.

Stadtführungen erfreuen sich in Boppard unter den Touristen steigender Beliebtheit. Kein Wunder: Die Perle am Rhein hat ja auch eine ganze Menge zu bieten. Das römische Boppard, die Basilika und neuerdings die Kurfürstliche Burg sind die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten. Foto: Dominik Ketz

350.550 Übernachtungen registriert das Statistische Landesamt 2017, das ist gegenüber 2016 ein Minus von 1,28 Prozent. In jenem Rekordjahr wurden 355.102 Übernachtungen gezählt. 151.931 Gästeankünfte, und damit exakt so viele wie 2016, zählten die Statistiker im vorigen Jahr.

Stefan Rees, Chef der Bopparder Tourist-Information, sieht in der leichten Abnahme der Übernachtungszahlen kein Abweichen von der Erfolgsspur. „Wir befinden uns nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Daher können wir mit dem Jahresergebnis sehr zufrieden sein“, sagt Rees im Gespräch mit unserer Zeitung. Was ihn besonders erfreut, ist die seiner Einschätzung nach starke Zunahme der Tagesgäste. „Da profitieren wir sehr stark vom Kreuzfahrtboom“, hat der Touristiker dafür eine Erklärung. Und: Die Übernachtungszahlen aus dem Vorjahr übersteigen die aus dem Buga-Jahr 2011, als mit 345.947 Übernachtungen das Ergebnis der Vorjahre 2008, 2009 und 2010 um mehr als 50.000 übertroffen wurde.

So sind also die Übernachtungsgäste weiterhin am jüngsten touristischen Höhenflug erheblich beteiligt. Mehr als 350.550 Übernachtungen hat es außer 2016 nur 1992 gegeben. Vor 25 Jahren war der Fremdenverkehr in Boppard noch anders strukturiert. Damals wurden 352.904 Übernachtungen gezählt. 28.634 davon gehen auf das Konto von Kneipp-Kurgästen in der Villa Belgrano. Seit dem Ende der Kaltwasser-Herrlichkeit 1996 fehlen diese Gäste.

Geblieben sind die „Kurgäste“ der Mittelrheinklinik. Diese Reha-Patienten tauchen – anders als die Patienten im Akut-Krankenhaus – Jahr für Jahr in der Fremdenverkehrsstatistik auf, 2017 mit 61.106 Übernachtungen. 2016 waren es 64.903 Übernachtungen.

Dass 2017 weiniger Übernachtungen als im Vorjahr registriert wurden, liegt an dem Rückgang der Bad Salziger Kurgäste und vor allem am Einbruch bei den Übernachtungen ausländischer Gäste. Die gingen um fast sieben Prozent zurück. Konkret gab es bei den Touristen aus dem Ausland 6361 Übernachtungen weniger. Waren es 2016 noch 92.098 Übernachtungen, so waren es 2017 nur noch 85.737. Es sind vor allem die Briten als mit Abstand größte ausländische Nationalität, die sich im vorigen Jahr rarer machten. 31.507 Übernachtungen von Gästen aus Großbritannien zählten die Beherbergungsbetriebe 2027. Das sind 5624 weniger als 2016, als 37.131 Übernachtungen registriert wurden. So hat also der Brexit offensichtlich auch für Boppard Folgen. Die Niederländer blieben mit 24.349 Übernachtungen (2016: 24.328) die zweitgrößte Gruppe unter den ausländischen Boppard-Touristen.

Aber auch das sagt die Statistik für 2017 aus; Es wurden noch nie so viele Übernachtungen deutscher Touristen in Boppard gezählt: 264.813 Übernachtungen sind ein neuer Rekord.

