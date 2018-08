Boppard hat kein Demografie-Problem mehr

Die Bevölkerung der Stadt Boppard geht gegenüber Ende Juni 2017 etwas zurück, ist jedoch im Vergleich zum 31. Dezember 2017 leicht gewachsen. Gegenüber dem Stichtag 30. Juni 2017 hat die Gesamtstadt an Einwohnern mit Haupt- und Nebenwohnsitz um 36 Personen abgenommen.

Boppard am Rhein. Vor einigen Jahren prognostizierten die Experten der Kernstadt sinkende Einwohnerzahlen auf breiter Front. Doch die City ist längst kein demografisches Sorgenkind mehr. Dagegen büßt die Vorstadt Buchenau wie Bad Salzig immer mehr Einwohner ein. Foto: Andreas Jöckel

Die gute Nachricht: Die Einwohnerzahl der Einheitsgemeinde am Rhein und im Vorderhunsrück liegt immer noch über der 16.000er-Marke und ist damit höher als die Demografie-Experten vor Jahren prognostiziert hatten. Und im ersten Halbjahr ist die Einwohnerzahl sogar um 22 gestiegen: Hatte das Einwohnermeldeamt zum 30. Juni 16.078 Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz gezählt, waren es am 31. Dezember 2017 insgesamt 16.056 und am 30. Juni des Vorjahres 16.153 Einwohner.

Seit 2014 ist die Einwohnerzahl der Stadt Boppard kontinuierlich gewachsen. Das unerwartete Bevölkerungswachstum konnte allein mit dem Zuzug an Flüchtlingen nicht erklärt werden. Die Zunahme an Einwohnern war auch darin begründet, dass in Boppard 2015 und 2016 mehr Kinder geboren wurden als in den Jahren zuvor.

2017 ist die Zahl der Geburten wieder zurückgegangen, teilt Bürgermeister Walter Bersch mit. Wurden 2016 noch 135 Kinder geboren, waren es 2017 nur noch 117. Das sind aber immer noch mehr als 2006, als 101 neue Erdenbürger aus Boppard geboren wurden. Noch weniger waren es 2008 mit 96, 2011 mit 95, 2012 mit 93 und 2010 mit gerade mal 84 Geburten.

Bürgermeister Walter Bersch sieht keinen Grund, bei der demografischen Entwicklung von einer Trendwende zu sprechen. Er bleibt bei seiner Vorhersage, dass die Stadt Boppard bei Weitem nicht so viele Einwohner verlieren wird, wie die Demoskopen mal prophezeit hatten. Die Neubaugebiete in zahlreichen Ortsbezirken, die jetzt anstehen, werden für Neubürger sorgen, ist sich der Bürgermeister sicher. Es gebe eine große Zahl gerade von jungen bauwilligen Familien.

Und was sagen die aktuellen Einwohnerzahlen? Hier drei Kernaussagen zur neuesten Statistik:

1 Die Kernstadt Boppard am Rhein ist kein demografisches Sorgenkind mehr, was noch vor Jahren der Fall war. Der Ortsbezirk Boppard hatte am 30. Juni 7563 Einwohner. Das sind zwar 24 weniger als vor einem Jahr, aber 43 Einwohner mehr als am 31. Dezember 2017, als 7520 Bürger mit Erst- und Zweitwohnsitz gemeldet waren..

Überhaupt: Das Problemkind des Ortsbezirks Boppard ist die Vorstadt Buchenau. Dort ging die Einwohnerzahl vom 30. Juni 2017 bis 30. Juni 2018 um 27 zurück. Betrachtet man allein die Kernstadt (ohne Buchenau), so ist dort die Einwohnerzahl seit 30. Juni 2017 um 3 und seit 31. Dezember 2017 um 37 Einwohner gestiegen.

2 Bad Salzig verliert weiter Einwohner. Die Bevölkerung des einstmals zweitgrößten Bopparder Ortsbezirks ging von Ende Juni 2017 bis Ende Juni 2018 um 34 Einwohner zurück: von 2479 auf 2445. Bad Salzig hat hinter Hirzenach auch die älteste Bevölkerung in der Stadt. Der Anteil der über 60-Jährigen liegt in Hirzenach bei 44,4 Prozent, in Bad Salzig bei 34,8 Prozent der Gesamtbevölkerung. Im städtischen Durchschnitt beträgt er 32,2 Prozent.

3 Buchholz setzt seinen seit geraumer Zeit andauernden Expansionskurs fort. Der zweitgrößte Stadtteil steigerte die Einwohnerzahl um 37 von 2701 Ende Juni 2017 auf 2738 am 30. Juni 2018.

Und was fällt noch auf? Hirzenach hat seine Bevölkerung halten können. Sie wuchs von 282 auf 284. Rheinbay, der kleinste Ortsbezirk, wurde noch kleiner: Der Stadtteil büßte 11 Einwohner ein und hat jetzt mit 198 Einwohner die 200er-Marke unterschritten.

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling