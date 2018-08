Boppard: Bauausschuss ist gegen Ferienwohnungen

Die Firma Burgstadt Immobilien aus Kastellaun hat das alte Wohn- und Praxisgebäude in der Sabelstraße 31/Ecke Burdenstraße in Boppard gekauft und möchte die bestehende Immobilie und den angrenzenden Garten zu einer Ferienwohnungsanlage umbauen. Hier sollen acht beziehungsweise sieben Ferienwohnungen im Neubau und drei Ferienwohnungen im bestehenden Gebäude mit 15 Parkplätzen entstehen. Mit einer Aufzugsanlage soll das bestehende Gebäude ausgestattet werden, damit die Lebensqualität im alten Gemäuer gesteigert wird.

Zum zweiten Mal hat der Ausschuss für Planen und Bauen das städtebauliche Einvernehmen versagt. Aus dem ehemaligen Praxis- und Wohnhaus soll eine Ferienwohnungsanlage entstehen.

Doch dieses Vorhaben ist in Boppard umstritten. Mehr als 69 Anwohner der Sabel- und Burdenstraße haben kürzlich ihre Bedenken in einer Unterschriftenliste dokumentiert. Sie befürchten, dass die geplante moderne Ferienwohnanlage ihre Straße verschandelt, denn dort stehen vor allem denkmalwürdige Häuser, die um 1900 herum gebaut wurden.

Die erste Bauvoranfrage wurde im Ausschuss für Planen und Bauen in der Sitzung vom 22. Januar behandelt und eine optimierte Planung zwecks Zustimmung zum städtebaulichen Einvernehmen zum Bauantrag vorgelegt. Nun hat sich der Bauausschuss mit der modifizierten Version beschäftigt und zum zweiten Mal das städtebauliche Einvernehmen einstimmig versagt mit dem Hinweis auf den Ursprungsbeschluss vom 22. Januar. Im nächsten Schritt entscheidet jetzt die Kreisverwaltung als Baugenehmigungsbehörde, ob sie dem Beschluss folgt und damit die beantragte Baugenehmigung ablehnt oder sich über das städtebauliche Einvernehmen hinwegsetzt und den Bauantrag genehmigt. In beiden Fällen besteht die Möglichkeit der Klage. Sowohl für den Bauherren, als auch für die direkt betroffenen Anwohner. Nachbarn haben die Möglichkeit zur Klage als unmittelbar Betroffene, was allerdings verbunden ist mit einem finanziellen Prozessrisiko.

Zur Höhe des Neubaus im Garten hatte Bauherr Achim Hein die Größe als moderat bezeichnet. „Die Höhe ist sogar niedriger als die Nachbarbebauungen. Die Grundfläche entspricht in der Größe im Verhältnis zur Grundstücksgröße in etwa den Nachbarhäusern“, argumentierte Hein weiter.

Der Ausschuss für Planen und Bauen hofft nun, dass die Kreisverwaltung dem Beschluss folgt. „Wir wollen das Massive nicht“, hieß es während der erneuten Beratung im Ausschuss.

Nach Paragraf zwei der Landesbauordnung handelt es sich bei dem Bauvorhaben um ein baugenehmigungspflichtiges Vorhaben. Das Baugrundstück liegt nicht im Geltungsbereich eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes. Es ist im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt. Gemäß Paragraf 13 a Baunutzungsverordnung (BauNVO) gehören Ferienwohnungen grundsätzlich zu den in einem allgemeinen Wohngebiet zulässigen sogenannten nicht störenden Gewerbebetrieben.

„Bekanntermaßen besteht aktuell zwecks weiterer touristischer Optimierung der Stadt Boppard als Fremdenverkehrsziel unter anderem ein nicht unwesentlicher Bedarf an zusätzlichen stadt- und zentrumsnahen Ferienwohnungen“, hatte Burgstadt Immobilien Kastellaun als Bauherr in der Bauvoranfrage geschrieben. „Jede fünfte Urlaubsnacht in Deutschland findet in einer Ferienwohnung statt“, sagt Tobias Wann, Geschäftsführer der Leisure Group und Vorstand des deutschen Ferienhausverbandes. Bedarf an modernen Ferienwohnungen sieht auch Stefan Rees, Leiter der Tourist-Information Boppard, um entsprechendes Klientel nach Boppard zu locken.

