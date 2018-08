Bonito nimmt Abschied vom Mittelrhein

Es ist ein Abschied nach langer Zeit: Das Gütermotorschiff „Bonito“ ist verkauft und wird an der Kaimauer des Oberweseler Hafens nicht mehr festmachen. Eigentümer Klaus Gruber hat sein Schiff nach Novi Sad in Serbien veräußert. Künftig wird es auf der Donau unterwegs sein, zumal der neue Eigentümer kein Rheinpatent hat.

Bonito hat Abschied vom Mittelrhein genommen. Im Oberweseler Hafen wird das Schiff nach vielen Jahren nicht mehr festmachen.

Foto: Suzanne Breitbach

Vier Jahre hatte er sich gedulden müssen, bis Klaus Gruber sein Schiff verkaufen konnte. Oft hat Bonito im Oberweseler Hafen festgemacht. Sei es bei Niedrig- oder Hochwasser – oder auch, wenn der 75-Jährige Schiffsführer Klaus Gruber mal keinen Frachtauftrag hatte. Bonito ist ein verhältnismäßig kleines Gütermotorschiff, das maximal 940 Tonnen aufnehmen kann. „Es gibt heute Schiffe auf dem Rhein, die mit 3000 bis 5000 Tonnen unterwegs sind“, erläutert Gruber.

Unglücklicherweise hatte er kurz vor Weihnachten noch einen Radarschaden mit Kosten in Höhe von 18.000 Euro. „Dennoch kann ich über den Verkaufserlös sehr zufrieden sein“, sagt Gruber. Mehr will er zum Verkaufspreis nicht sagen. Der Schrottpreis für das 65 Jahre alte Rheinschiff liegt bei rund 30.000 Euro. „In unserer Branche werden oft Schiffe in diesem Alter nach Rumänien, Bulgarien oder andere Ostblockländer verkauft, bevor die Verschrottung hier droht. Die Schiffe sind zwar alt, dennoch übernehmen sie als Leichterschiffe noch wertvolle Arbeit“, klärt Gruber über das künftige Einsatzgebiet auf.

Vor knapp 20 Jahren ist der Bonito bei einer Havarie in Eich bei Oppenheim/Guntersblum gesunken. „Die Versicherung des Unfallgegners hat damals den Wiederaufbau des Schiffes mitsamt einer neuen Elektronik bezahlt“, erzählt Klaus Gruber den beruflichen Werdegang mit Bonito, den er nach einem Thunfisch benannt hat. Gruber ist leidenschaftlicher Taucher, und der Thunfisch hat es ihm besonders angetan.

Aber nicht nur etliche Tonnen Sand und Kies hat Gruber auf dem Bonito stromauf- und abwärts transportiert. Gruber hat mit seinem Schiff etliche Kanäle befahren, war in Berlin, Stettin und neben dem Rhein auch auf Mosel und Main unterwegs. Immer mit an Bord waren Tiere. Im letzten Laderaum hatte er einen Bereich für sie abgetrennt. Legefrische Hühnereier gab es an Bord. Ein Nymphensittich und ein Ara hatten ebenfalls das Vergnügen, mit auf große Fahrt zu gehen. Hunde und Katzen gehören zum Alltag auf einem Rheinschiff, aber Vögel sind schon eher selten an Bord.

Die letzte Fahrt für Bonito und Kapitän Klaus Gruber begann mit einer Kiesladung nach Hanau. Die neue Besatzung ging in Oberwesel an Bord, um sich mit dem Schiff und der Technik vertraut zu machen. Von Hanau überführte Gruber das Schiff mit Besatzung nach Regensburg. Das war im Kaufvertrag vereinbart worden. In Regensburg angekommen, war die letzte Kaufpreisrate fällig.

Nach 35 Jahren im Familienbesitz wird der Bonito jetzt unter neuer Flagge Dienst tun. Die Familie holte Klaus Gruber in Regensburg ab. „Da kam Wehmut auf. Die Tochter ist auf dem Schiff, bis sie zur Schule ging, groß geworden. Ein paar Tränen sind geflossen“, sagt Gruber, der sich künftig mehr seinen Hühnern und Schafen in Rheindiebach widmen möchte.

„Acht oder 14 Tage werde ich vielleicht mal Urlaubsvertretung für einen Kollegen übernehmen. Ich bin gesundheitlich mit meinen 75 Jahren noch gut dabei. Meine Frau ist 15 Jahre jünger und arbeitet noch als Architektin in Gau-Algesheim“, sagt Gruber. Langeweile kennt er nicht, er ist seit 40 Jahren Sporttaucher, fährt gerne mit dem Motorrad und nimmt im Beiwagen Labradorhund Willi mit. Schließlich hat der Hund immer Zeit.

Von unserer Reporterin

Suzanne Breitbach