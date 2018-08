Bomag hilft beim Straßenausbau in Ruanda

Eine Delegationsreise hat Boppards Bürgermeister Walter Bersch (SPD) mit Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) kürzlich nach Ruanda geführt. Seit dem Jahr 1982 reiste damit nun die fünfte Wirtschaftsdelegation aus Rheinland-Pfalz in das ostafrikanische Binnenland.

In Boppards Partnerkommune fehlen nach wie vor Schulräume. Foto: Stadt Boppard

Mit Ruanda pflegt das Land Rheinland-Pfalz besondere Beziehungen. Insgesamt 52 kommunale Städtepartnerschaften bestehen – so pflegt auch die Stadt Boppard seit zehn Jahren eine Partnerschaft mit der ruandischen Kommune Nyabitekeri.

Die Straßenanbindung von Nyabitekeri, der Partnerkommune der Stadt Boppard, muss verbessert werden: Boppards Bürgermeister Walter Bersch (4. von rechts) und Bomag-Salesmanager Daniel Werner-Meier (2. von rechts) verschafften sich am Ort einen Eindruck von der aktuellen Lage. Foto: Stadt Boppard

Die Delegation widmete sich der Pflege der internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Unter Leitung von Wirtschaftsminister Wissing wurden verschiedene politische Gespräche geführt, in denen es auch um die Schwerpunkte Tourismusentwicklung einerseits und Landwirtschaftsentwicklung andererseits ging. Als Tourismusexperten waren Gereon Haumann, Präsident des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverbands, und Bürgermeister Walter Bersch, stellvertretender Vorsitzender der rheinland-pfälzischen Tourismusgemeinden im Gemeinde- und Städtebund, dabei.

Judith Uwizeye, Kabinettsministerin im Präsidentenbüro Paul Kagame, würdigte im Gespräch mit dem Präsidenten des Partnerschaftsvereins Ruanda-Rheinland-Pfalz, Richard Auernheimer (links), und Boppards Bürgermeister Walter Bersch das Engagement der Stadt Boppard. Foto: Stadt Boppard

Ein Ergebnis der Delegationsreise ist, dass der rheinland-pfälzische Gaststättenverband Dehoga in den kommenden drei Jahren 100 Ausbildungsplätze für Hotelfachkräfte aus Ruanda anbieten will. Darüber hinaus wird Ruanda, das sich um die Entwicklung des Wandertourismus bemüht, erstmals auf Europas größter Wanderfachmesse in Düsseldorf mit Unterstützung aus Boppard vertreten sein.

Gemeinsam mit Daniel Werner-Meier, Salesmanager der Bopparder Firma Bomag in Afrika, besuchte Bersch auch die auf einer Landzunge im Kivusee liegende Partnerkommune Nyabitekeri, einem aus 52 kleinen Dörfern bestehendem Sektor mit insgesamt 32.894 Einwohnern im Südwesten von Ruanda. Mit insgesamt 42.000 Euro hat Boppard in den vergangenen zehn Jahren den Bau von Klassenräumen und Toiletten an drei von sechs Schulen gefördert, ebenso eine Schweinezuchtproduktive von alleinstehenden älteren Frauen.

Nyabitekeri liegt in einer wunderschönen Landschaft, die unter der mangelhaften Anbindung an das Hauptland leidet. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Horizon hat die Firma Bomag nun abgeklärt, wie mit den leistungsstarken Maschinen aus dem Hellerwald im 6500 Kilometer entfernten Ruanda eine akzeptable Straßenanbindung für die 24 Kilometer lange Strecke von Nyabitekeri geschaffen werden kann.

Das Bopparder Engagement führte zu einem Empfang bei Judith Uwizeye, Kabinettsministerin im Präsidentenbüro von Paul Kagame, die im gemeinsamen Gespräch mit Richard Auernheimer, Präsident des Partnerschaftsvereins Ruanda-Rheinland-Pfalz, das Bopparder Engagement würdigte. Die touristische Entwicklung des südwestlichen Bezirks Nyamasheke einschließlich Nyabitekeri war dabei das Hauptthema. Der zu entwickelnde Wandertourismus spielte eine besondere Rolle.