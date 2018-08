Blaue Mautsäule an der B 50 installiert

Aus unserem Archiv

Argenthal

An der B 50 in Argenthal in Fahrtrichtung Rheinböllen und zur A 61 wurde in dieser Woche eine Kontrollsäule für die Lkw-Maut aufgebaut. Die vier Meter hohe blaue Kontrollsäule gehört zur Ausweitung der Lkw-Maut auf viele Bundesstraßen, die bis zum 1. Juli 2018 durchgeführt sein soll. Die neuen stationären Kontrolleinrichtungen ergänzen die mobilen Kontrollen des Bundesamtes für Güterverkehr auf den Bundesstraßen. Rund 600 Kontrollsäulen werden auf stark frequentierten Bundesstraßen überprüfen, ob vorbeifahrende Fahrzeuge mautpflichtig sind und ob sie die Straßenbenutzungsgebühr ordnungsgemäß entrichten.