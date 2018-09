Bischöfliche Realschule am Marienberg verabschiedet langjährige Leiterin

„Eine starke Frau geht – eine starke Schule bleibt“, unter diesem Motto wurde jetzt Magdalena Mohr-Quadt an der Bischöflichen Realschule Marienburg in Boppard verabschiedet. 24 Jahre hatte sie an der Realschule gewirkt – zunächst als Konrektorin, dann als Schulleiterin. Jetzt verabschiedete Wolfgang Müller, Leiter der Abteilung Schule und Hochschule im Bistum Trier, sie mit den Worten „Eine starke Frau geht – eine starke Schule bleibt“ in den Ruhestand. Die Leitung der Schule übernimmt Kerstin Ollmann, die zurzeit Konrektorin an der Clemens-Brentano-/Overberg Realschule plus in Koblenz ist.

Foto: Julia Fröder/Bistum Trier

„Magdalena Mohr-Quadt ist eine hochengagierte Kümmererin und zwar in allen Belangen – auch in der Mitsorge für den langfristigen Bestand der Schule“, beschrieb Müller die gebürtige Koblenzerin, die nach ihrem Lehramtsstudium zehn Jahre bis 1994 Lehrerin an der Bischöflichen Realschule (heute: St. Franziskus-Schule) in Koblenz war. Schwerpunkte ihrer Arbeit legte sie unter anderem in die Bereiche „Schöpfung bewahren“ und „bewegte Pause, bewegte Schule“. Zudem habe sie dazu beigetragen, dass das Rahmenleitbild für die Schulen in Trägerschaft des Bistums Trier mit dem Titel ‚Den ganzen Menschen bilden‘ auf dem Marienberg nicht nur optisch präsent ist, „sondern es bestimmt auch das Schulleben, besonders im Kerngeschäft – dem Unterricht“, freute sich Müller.

„Wir verabschieden heute eine Frau, die vieles bewegt hat. Doch sie brauchte auch ein Team, das sich bewegen lässt“, hob Abteilungsleiter Müller hervor, der in diesem Zusammenhang seinen Dank an die Lehrkräfte, die Mitarbeiter sowie an die Eltern richtete. Nicht zu vergessen seien wissbegierige, lebhafte, und aufgeweckte Schülerinnen und Schüler. „Eine Schule, die überzeugt, das ist eine Teamleistung.“

Mit Blick in die Zukunft sagte Müller: „Wichtige Weichen sind gestellt, damit die erfolgreiche Arbeit sich hier fortsetzen kann.“ Auch im Hinblick auf die Umsetzung der Bistumssynode kommt auf die katholischen Schulen eine wichtige Aufgabe zu. „Sie werden Orte von Kirche in den Pfarreien der Zukunft sein, denn sie nehmen an der pastoralen Sendung teil.“

In einer Bistumsschule gehöre es zum Feiern dazu, auch Gott „Danke“ zu sagen, erklärte Lehrerin Anja Dausner-Hammes. Für die Schulgemeinschaft lag es nahe, den Gottesdienst unter den Gedanken „Maria Magdalena – Die Frau, die die ersten Christen bewegte“ zu stellen – in Anlehnung an Mohr-Quadts Vornamen Magdalena. Schüler, Eltern und Lehrer hatten eine szenische Umsetzung des zentralen Auferstehungstextes aus dem Johannes-Evangelium in den Mittelpunkt des Festgottesdienstes gerückt.

130 geladene Gäste aus Kirche, Politik und Schule nahmen am Festgottesdienst und dem anschließenden Festakt teil. Gleich eine ganze Verabschiedungswoche unter dem Motto „Frauen, die bewegen“ mit Projekttagen, Sponsorenlauf und Schulfest veranstaltete die Schule für ihre langjährige Schulleiterin, die sich noch bis zum 31. Juli im Dienst befindet.

Weitere Informationen zur Schule gibt es im Internet unter www.marienberg-boppard.de.