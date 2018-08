Bis zum letzten Tag illegale Waffen abgegeben

Der größte Schwung Waffen kam kurz vor Schluss bei der Kreisverwaltung und der Polizei an. Ein Jahr lang konnten in Deutschland illegale Waffen straffrei bei den Behörden abgeben werden. Auch im Rhein-Hunsrück-Kreis haben die Menschen davon Gebrauch gemacht. Am vergangenen Wochenende endete die Frist für die sogenannte Waffenamnestie.

Markus Rüdesheim ist bei der Kreisverwaltung für die Bereiche Jagd und Waffen zuständig. Er war nicht nur für das Einsammeln der Waffen verantwortlich, unter seiner Regie werden die abgegeben Pistolen und Gewehre auch unschädlich gemacht.

Foto: Werner Dupuis

In Simmern registrierte die Kreisverwaltung in dieser Zeit insgesamt 41 Waffenabgaben. „87 Prozent der Waffen wurden im Monat Juni abgegeben, also im letzten Monat vor Ablauf der Frist“, teilte die Kreisverwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Abgeliefert wurden überwiegend Kurzwaffen (Revolver und Pistolen). Aber auch zu rund einem Viertel Langwaffen (Gewehre). „Fast ausnahmslos handelt es sich um ältere Waffen, die keinen nennenswerten wirtschaftlichen Wert haben. Zum Teil wurden auch unter Berufung auf die Amnestie Waffen abgegeben, deren Besitz nicht illegal war, wie Schreckschusspistolen und Luftgewehre“, so die Kreisverwaltung.

Die Zahl könnte noch leicht steigen. Denn es ist möglich, dass weitere Waffen bei den Polizeiinspektionen Simmern und Boppard abgegeben wurden, die der Kreisverwaltung noch nicht vorliegen. Am vergangenen Wochenende meldeten sich noch vier Menschen kurz vor Fristende bei der Bopparder Polizei, um Schreckschuss- und Luftdruckwaffen abzuliefern. Auch eine Machete befand sich darunter. Die Machete war noch originalverpackt, wie der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Boppard, Walter Uhrmacher, berichtet. Der Besitzer gab an, sie sei ein Geschenk gewesen und habe lag 40 Jahre lang verpackt herumgelegen, bis der Beschenkte im Radio vom nahenden Ende der Waffenamnestie hörte und sie zur Polizei brachte. Mit der Vernichtung sei er einverstanden, gab er dort zu Protokoll.

Die Polizei nimmt die illegalen Waffen nur entgegen, wie Uhrmacher erklärt, und muss zunächst ein Ermittlungsverfahren gegen die Besitzer einleiten. Das Verfahren wird dann von der zuständigen Staatsanwaltschaft in Koblenz eingestellt, was im Detail bedeutet, dass die Waffenbesitzer nicht wegen unerlaubten Erwerbs, Besitzes, Führens auf dem Weg zur zuständigen Behörde oder wegen Verbringens bestraft werden.

Die Polizei gibt die eingesammelten Waffen an die Kreisverwaltung weiter. „Es sei denn, es handelt sich um eine scharfe Waffe“, so Uhrmacher. Diese werden vom LKA gesondert kontrolliert, und es wird überprüft, ob sie schon einmal irgendwo auffällig geworden sind.

Im Jahr 2009 hatte es schon einmal eine „Waffenamnestie“ gegeben. Anlass war damals der Amoklauf von Winnenden, bei dem ein 17-Jähriger in seiner früheren Realschule 15 Menschen und sich selbst erschossen hatte. Einen Anlass für die jetzt beendete Amnestie gab es diesmal nicht. Aus dem Bundesinnenministerium heißt es, das Ziel sei, die Zahl der illegalen Waffen zu verringern.

Die Resonanz sei diesmal etwas geringer gewesen, heißt es aus der Kreisverwaltung in Simmern. Eine Erkenntnis, die sich wohl auf Bundesebene bestätigt. 2009 wurden im Rhein-Hunsrück-Kreis rund 70 Waffen abgegeben.

Der zweistelligen Zahl an abgelieferten illegalen Waffen steht eine fünfstellige Zahl legaler gegenüber. Auf Nachfrage unserer Zeitung heißt es aus der Kreisverwaltung, dass es im Kreis derzeit 10.848 angemeldete Waffen gibt.

Was die illegalen Waffen angeht, so werden diese ohne Ausnahme vernichtet. Die Kreisverwaltung übergibt sie dazu an einen Fachbetrieb, der auf die Entsorgung spezialisiert ist.

Von unserer Redakteurin

Denise Bergfeld