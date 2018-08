Bis auf den Namen herrscht volle Einigkeit: VG Emmelshausen macht Weg zur Fusion frei

Als es darauf ankam, hoben alle Ratsmitglieder die Hand. Einstimmig hat am Donnerstagabend der Verbandsgemeinderat Emmelshausen im Gemeindehaus in Leiningen die Fusionsvereinbarung verabschiedet, die den Zusammenschluss mit der Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel besiegeln soll. „Das ist ein starkes Signal“, kommentierte der Emmelshausener VG-Bürgermeister Peter Unkel das Ergebnis.

Die Fusion zwischen St. Goar-Oberwesel und Emmelshausen ist gesichert: Durch das Votum des Emmelshausener Stadtrates ist das Quorum für den Zusammenschluss erfüllt. Illustration: Svenja Wolf

Unkel unterbrach die Sitzung, um das Abstimmungsergebnis direkt in die Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel zu übermitteln, wo sein Amtskollege Thomas Bungert gerade die Haupt- und Finanzausschusssitzung leitete, in der auch über die Fusionsvereinbarung gesprochen wurde.

Der Emmelshausener Verbandsgemeinderat ließ mit dem einstimmigen Votum keinen Zweifel daran aufkommen, dass der freiwillige Zusammenschluss gewollt ist. Bei einem Punkt in der Fusionvereinbarung gingen dann aber doch die Meinungen auseinander. Beim Namen. In der Fusionsvereinbarung heißt es, dass die neu zu bildende Verbandsgemeinde den Namen „Hunsrück-Mittelrhein“ tragen soll. Dies wurde vor allem seitens der FWG-Fraktion kritisiert.

Die Freien Wähler positionierten sich gegen das „Hunsrück“ im Namen der neuen Verbandsgemeinde. Die FWG-Fraktionsvorsitzende Mechthild Schultner-Mäder betonte: „Die Mehrheit unserer Fraktion hat sich für ,Vorderhunsrück' ausgesprochen.“ Auch der stellvertretende FWG-Fraktionsvorsitzende Karl-Heinz Hoffmann unterstrich: „Das Feedback, das ich aus der Bevölkerung bekommen habe ist, dass wir uns hier als Vorderhunsrück verstehen.“ „In der Fraktion haben wir lange und kontrovers darüber diskutiert“, machte hingegen der CDU-Vorsitzende Frank Fischer deutlich. Die CDU hätte sich aber letztendlich auf „Hunsrück-Mittelrhein“ festgelegt. „Vorderhunsrück wäre auch noch in Betracht gekommen, aber darauf konnten wir uns nicht einigen“, so Fischer, „und uns war es wichtig, ein Signal nach Außen zu senden“.

Auch VG-Bürgermeister Peter Unkel sprach sich für die „kurze Version“ im neuen Namen aus, weil er gerne den Leitspruch der VG Emmelshausen behalten und einbinden würde, der „ganz vorne im Hunsrück“ lautet. Und dazu würde „Vorderhunsrück“ nicht passen. Der Name der neuen Verbandsgemeinde „Hunsrück-Mittelrhein“ könnte mit zwei Unterzeilen versehen werden, regte er an. Die Unterzeile „ganz vorne im Hunsrück“ in der Farbe grün und eine Unterzeile in blau für das Gebiet der VG St. Goar-Oberwesel, beispielsweise „im Welterbe Oberes Mittelrheintal“. Wie dieser Zusatz genau lauten soll, müssten aber die Kollegen am Mittelrhein selbst entscheiden, betonte Unkel.

„Der Vorschlag hat ja einen gewissen Charme, aber das Hauptaugenmerk liegt auf dem Namen“, entgegnete Thomas Franz (FWG) und appellierte an die CDU-Fraktion, die Namensgebung noch einmal zu überdenken. „Wir würden unsere Regionalität aufgeben, viele Menschen hier fühlen sich nicht als Hunsrücker“, betonte er. Der Name „Mittelrhein“ sei aber auch weiter gefasst als das tatsächliche Gebiet der VG St. Goar-Oberwesel, gab Carlotta Neugebauer (SPD) daraufhin zu bedenken.

Letztendlich segnete der VG-Rat Emmelshausen nicht nur die Fusionsvereinbarung, sondern auch den Namen „Hunsrück-Mittelrhein“ ab. Er wurde mehrheitlich befürwortet. Die CDU und die SPD sprachen sich mit 16 Stimmen dafür aus, sechs Gegenstimmen kamen von FWG und „Die Linke“.

