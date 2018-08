Bilderbuchwetter beim Neuerkircher Bauernmarkt

Wie gemalt präsentierte sich das Wetter beim 28. Kunsthandwerker- und Bauernmarkt in Neuerkirch. Mehr als 100 Stände lockten viele Besucher mit breitem Angebot.

Kunsthandwerker- und Bauernmarkt Neuerkirch 1 von 18 Es gibt sie an vielen Stellen in Neuerkirch, die beschaulichen Plätze, wo man in aller Ruhe bei einem erfrischenden Getränk im Schatten den Tag genießen kann. Foto: Thomas Torkler 2 von 18 Vor allem um die Mittagszeit schoben sich die Menschen in Massen durch die Straßen an den Ständen entlang. Foto: Thomas Torkler 3 von 18 Die Füße ins kühle Nass und relaxen. Beim Neuerkircher Bauernmarkt hatte jeder so seine Methode, ein wenig Abkühlung zu bekommen. Foto: Thomas Torkler 4 von 18 Nicht nur die Kaffeebohnen waren nach alter Methode geröstet. Sie wurden auch noch im passenden Ambiente verkauft – von Doris und Michael Hadlok. Foto: Thomas Torkler 5 von 18 Jürgen Prinz stand eifrig am historischen Kafferöster. Die Bohnen fanden wie immer reißenden Absatz. Foto: Thomas Torkler 6 von 18 Ulrich (links) und Mirco Kilb aus Külz standen ununterbrochen im Backes und holten ein duftendes Bauernbrot nach dem anderen aus dem heißen Ofen. Und draußen stand die Kundschaft Schlange. Foto: Thomas Torkler 7 von 18 Ein schattiges Plätzchen und einen Sonnenhut – die richtige Devise beim heißen Bauernmakrt in Neuerkirch. Foto: Thomas Torkler 8 von 18 Eine neue "21" aus Schiefer fürs Haus der Familie Müller in Wahlbach hat Franz-Josef Backes aus Kobern in Handarbeit gefertigt. Foto: Thomas Torkler 9 von 18 Die Spendenaktion "Smile like Shylock" trägt zu Recht diesen Namen: Shylock hat immer ein Lächeln im Gesicht – auch bei der Arbeit. Foto: Thomas Torkler 10 von 18 Shylock Ncube aus Botswana verkaufte seine selbstgeschnitzten Tierskulpturen, die bei den Marktbesuchern großen Anklang fanden. Mit dem Erlös unterstützt er die Spendenaktion "Smile like Shylock", die unter anderem hilft die Schulgebühren für Kinder in seinem Heimatland zu bezahlen. Foto: Thomas Torkler 11 von 18 Feine italienische Käsespezialitäten und herzhafte Salami in verschiedenen Geschmacksrichtungen gab es an diesem Stand. Das italienische Flair passte zum sommerlichen Wetter. Foto: Thomas Torkler 12 von 18 Bille Billewitz war der Sonne noch ein bisschen näher und schützte sich mit einem Schirm, während er sich bückte und Freikarten fürs Kindertheater verteilte. Foto: Thomas Torkler 13 von 18 Die Eismaschine bei Guastaferros lief auf Hochtouren. Gloria (von links) und Hedi mussten viele Leckermäuler mit dem selbstgemachten Köstlichkeiten von Chef Gerardo versorgen. Foto: Thomas Torkler 14 von 18 Am Stand der Landmetzgerei Wolf aus Woppenroth geht's um die Wurst. Foto: Thomas Torkler 15 von 18 Sonnenhüte fanden reißenden Absatz beim Neuerkircher Markt. Viele Besucher brauchten einen Schutz vor der heißen Mittagssonne. Foto: Thomas Torkler 16 von 18 Gut vor der Sonne geschützt standen die Verkäufer in ihren historischen Trachten unterm Sonnenschirm. Foto: Thomas Torkler 17 von 18 Viel zu lesen gab es an diesem Stand. Vor allem das reiche Angebot an Büchern über die Heimtregion interessierte die Marktbesucher. Foto: Thomas Torkler » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Bietet das Dorf schon ohne buntes Markttreiben etwas fürs Auge, setzen die Organisatoren bei dieser lieb gewonnenen Veranstaltung stets noch eins drauf und präsentieren ein Fest für alle Sinne.

Freiluftereignisse sind immer vom Wetter abhängig, und wenn die Sonne scheint wie am Sonntag, strömen die Besucher in Massen. Schon bald nach der Eröffnung des Markttreibens um 10 Uhr waren die Parkplätze und Gassen gefüllt. Die ausgewählten Stände glänzten mit einem Angebot, das sich sehen lassen konnte. Bürstenmacher, Keramikkunst, köstlich duftender Kaffee aus der historischen Röstmaschine, Dachdecker bei der Arbeit, ein Schmied mit seinem Amboss, allerlei Textilien, Sonnenhüte in allen Variationen und vieles mehr gab es zu bestaunen. Auch die alten Bücher mit viel Literatur über die Hunsrückheimat wurden ausgiebig unter die Lupe genommen.

Und überall, wo es etwas zu essen oder zu trinken gab, bildeten sich lange Schlangen. Vor allem die beiden Männer im Backes hatten Schwerstarbeit zu verrichten. Draußen standen die Marktbesucher – das duftende frische Brot in der Nase – und warteten geduldig in der prallen Sonne, bis Ulrich und Mirco Kilb aus Külz die nächste Fuhre frischen Backesbrots fertig hatten. Am heißen Ofen waren die Temperaturen noch ein bisschen höher als draußen in der Sonne, aber die Kundschaft wollte bedient werden.

Ähnliches zu beobachten war bei den Gefüllten Klößen. Ob mit Sahnesoße oder mit Specksoße und Sauerkraut – irgendwann waren die Töpfe leer und die Klöße ausverkauft. Doch satt werden konnte man trotzdem ohne Probleme, denn das kulinarische Angebot war reichhaltig. Im neuen Bauhof gab es Abhilfe gegen den Hunger, und wer nur etwas Herzhaftes naschen wollte, probierte sich durch die italienischen Salamivariationen von Knoblauch, über Chili bis zu Trüffel und Fenchel. Dann noch ein paar Häppchen Käse, und die Leckermäuler waren zufrieden.

Nur in Punkto Schatten herrschte ein wenig Mangelware, was aber hauptsächlich an der hohen Besucherzahl lag. Als die Sonne am Mittag hoch am Himmel stand, drängten sich die Gäste entweder unter den Schirmen der Getränke- und Verzehrstände oder machten eine Stippvisite in den Museumsräumen im Dorf. Alte Traditionen leben hier wieder auf.

Wie einst im Hunsrück die Wäsche gewaschen wurde, konnten die Gäste dabei ebenso erfahren, wie die Funktionsweise eines Kaffeerösters aus den 1950er-Jahren. Auch diese Maschine lief ununterbrochen, denn die herrlich duftenden Bohnen fanden reißenden Absatz.

Und bei den heißen Temperaturen schafft ein köstliches Eis immer noch die schönste Abkühlung, vor allem wenn es von einem Italiener mit Liebe selbstgemacht ist. Gerardo Guastaferro hat ein Händchen dafür. Zitrone, Vanille, Erdbeer – die Schlange am Stand des Teams vom Simmerner Schwarzen Adler sprach Bände. Außerdem gab es hier noch leckere gefüllte Teigtaschen mit mediterranem Gemüse oder – weil man ja nicht unbedingt jeden Tag vegetarisch essen muss – auch mit deftigem Spießbraten.

Die gut gestärkten Gäste konnten danach in aller Ruhe einigen Handwerkern über die Schulter schauen, wie Familie Müller aus Wahlbach, die sich aus Schiefer eine neue Hausnummer „21“ fürs Haus anfertigen ließ. Bunte Keramik, gehörte ebenso zum Angebot wie das Kindertheater von „König Alfons dem Vierunddreißigsten“, alias Bille Billewitz, auf der Wiese neben der Kirche.

Von unserem Redaktionsleiter Thomas Torkler