Bilanz des Geschäftsjahres: Volksbank Rheinböllen zeigt sich zufrieden

Die fast 150-jährige, aber junggebliebene Volksbank Rheinböllen hatte zur ordentlichen Generalversammlung ins „KiR“ eingeladen. Trotz der frühsommerlichen Temperaturen bekundeten zahlreiche Mitglieder durch ihre Anwesenheit das Interesse an der geschäftlichen Entwicklung ihrer Rheinböller Genossenschaftsbank.

Die Vorstandsmitglieder Alfred Jakobs (links) und Thomas Rychlewski (rechts) sowie der Chef des Aufsichtsrates, Arno Imig, (3. von rechts) ehrten zahlreiche Jubilare für ihre 50-jährige Treue zur Genossenschaft.

Foto: Dieter Diether

Aufsichtsratsvorsitzender Arno Imig gedachte in seinen Begrüßungsworten insbesondere der im abgelaufenen Jahr verstorbenen ehemaligen Bankdirektoren Helmut Dreyse und Werner Reuter. Vorstandsmitglied Thomas Rychlewski schlug in seinem Rückblick einen weiten Bogen: Er skizzierte das globale Geschehen des Jahres 2017 und erinnerte an die Geburtsstunden der genossenschaftlichen Idee insbesondere namens Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dessen 200. Geburtstag der genossenschaftliche Verbund in diesem Jahr feiert. Darüber hinaus hielt er Rückschau auf die vergangenen zehn Jahre seit Beginn der letzten Finanzmarktkrise im Jahr 2008.

Raiffeisens Konzept sei lebendig wie eh und je, erläuterte Rychlewski – weshalb auch die Volks- und Raiffeisenbanken nicht zu den Auslösern des Schlamassels von 2008 gehörten: „Wir zockten und zocken nicht, sondern erfüllen unseren genossenschaftlichen Auftrag und haben auch keine Staatshilfe in Anspruch nehmen müssen.“ Die Wirtschaftskrise dauere bis heute an, was durch die um rund 500 Milliarden Euro gestiegenen Staatsverschuldungen weltweit hinlänglich dokumentiert sei.

Sein Vorstandskollege Alfred Jakobs präsentierte nach dieser Makro-Perspektive den Kosmos der Rheinböller Bank, sprich: das Zahlenwerk des Jahresergebnisses. Das Kreditinstitut konnte das ehedem geplante Wachstum übertreffen: Knapp 5 Prozent schraubten die Bilanzsumme auf nunmehr 178 Millionen Euro. Dies resultierte auch aus gestiegenen Kundeneinlagen. Bedingt durch die Quasi-Nullzinsphase parken Kunden ihre Anlagegelder nach wie vor eher kurzfristig. Auf der Aktivseite der Bilanz ergab sich ein leichtes Plus bei den Kundenforderungen in Höhe von 1,5 Prozent.

Bleibt festzustellen, dass die Bank seit 2014 vornehmlich über das Einlagengeschäft gewachsen ist (von 121 Millionen auf knapp 137 Millionen Euro), während das Kreditgeschäft auf anspruchsvollem Niveau fast stagniert (Anstieg von 74 Millionen auf knapp 77 Millionen Euro).

Das Jahresergebnis des Geldhauses präsentierte sich zufriedenstellend, obwohl das niedrige Zinsniveau nach wie vor eine geschäftspolitische Herausforderung darstellt. Provisionseinnahmen aus dem kompletten Bankdienstleistungspaket leisteten einen namhaften Beitrag zu den Gesamterträgen, erklärte Jakobs. Die Eigenkapitalpositionen konnten weiter ausgebaut werden; diese vorteilhafte Ausstattung versetzt die Bank auch zukünftig in die Lage, alle Finanzierungsnachfragen zu erfüllen. Freuen dürfen sich die 2104 Mitglieder der Genossenschaft über eine respektable Dividende von 6 Prozent – ein beachtlicher Wert bei ansonsten üblichen Zinssätzen nahe Null. Der Aufsichtsratsvorsitzende referierte über die Aufgaben seines Gremiums, gab den Prüfungsbericht bekannt, ließ über den Jahresabschluss und die Verwendung des Überschusses abstimmen. Einer Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat stand nichts im Wege.

Turnusgemäß schieden Reimund Schmidt und Otmar Augustin aus dem Aufsichtsorgan aus, wurden beide von der Versammlung wiedergewählt. Arno Imig schloss den offiziellen Veranstaltungsteil mit einem positiven Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr, welches für die Bank vielversprechend begonnen hat. Zusammen mit den Vorstandsmitgliedern Jakobs und Rychlewski ehrte der Aufsichtsratschef für 50-jährige Treue zur Volksbank Rheinböllen: Josef Escher, Arno Grings, Erich Gutenberger, Norbert Nipp, Albert Juber, Winfried Kaul, Dietmar Krämer, Edmund Kunz, Richard Zinnecker und Theo Borniger.

Den manchmal provokanten, aber tiefsinnigen Abschluss des Abends gestaltete „Bauer Willi“, mit bürgerlichem Namen Willi Kremer-Schillings. Der inzwischen im Vorruhestand lebende Ökonom aus Rommerskirchen bewirtschaftet in Nebentätigkeit den eigenen Betrieb und betreibt darüber hinaus in Zusammenarbeit mit einem befreundeten Landwirt eine eigene Internetseite, auf der er sich dem Dialog mit Verbrauchern zu unterschiedlichen Themen wie Lebensmittelpreisen oder Massentierhaltung widmet. Dieter Diether