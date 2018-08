Bienenstock mit Kunstwaben: Wo der Honig direkt aufs Brötchen fließt

Jakob Heidebrecht liebt Bienen und ist engagierter Imker. Allerdings geht er andere Wege, wenn es um die Gewinnung von leckerem Honig geht. Auf das zeitaufwendige Schleudern verzichtet er. Stattdessen kommen in seinem Bienenstock Kunstwaben zum Einsatz.

Der Honig fließt bei Jakob Heidebrecht aus dem Bienenhaus direkt auf das mit Butter bestrichene Brötchen. Im Bienenstock des leidenschaftlichen Imkers aus dem Bopparder Stadtteil Weiler kommen Kunstwaben zum Einsatz. Dadurch kann er auf das aufwendige Schleudern verzichten.

Foto: Suzanne Breitbach

„Ich bin im Bienenstock geboren“, sagt er lächelnd und zeigt auf sein selbstgebautes Bienenhaus. Jakob Heidebrecht stammt aus Kasachstan und war dort Imkermeister. Seit 1990 lebt er mit seiner Familie in Deutschland und ist heute Bienensachverständiger. „Ich bin in meiner Kindheit in Kasachstan von meinem Opa angelernt worden und habe das Handwerk dort gelernt. Hier habe ich es perfektioniert“, sagt Heidebrecht.

Längere Zeit hat der Imker aus Weiler im Internet recherchiert und hat ein Vater-Sohn-Gespann in Australien gefunden, das patentierte Kunststoffwaben entwickelt hat. Mit Hilfe dieser Waben, die heute ein eingeführtes Produkt in Europa sind, ersparen sich die Imker das lästige Schleudern und weitere Arbeit. Der Preis pro Kunststoffwabe ist mittlerweile von 50 Euro auf 20 Euro pro Stück gesunken. Einen kompletten Bausatz für ein Bienenhaus gibt es ab rund 200 Euro im Handel zu kaufen.

Was im Stall einst für eine spürbare Entlastung des Bauern mit der Melkmaschine bedeutete, ist beim Imker der Bienenstock nach dem Kunststoffwabensystem. In der zweiten Saison benutzt Heidebrecht jetzt einen alten Schrank und Teile eines Stuhls, die er zu einem Bienenhaus umgebaut hat. Die Kunststoffwaben kauft er zu und hängt er ein.

Damit spart Heidebrecht nicht nur einige Arbeitsgänge. Auch fließt der Honig bei Jakob Heidebrecht aus dem Bienenhaus direkt auf das mit Butter bestrichene Brötchen. Das freut nicht nur den Imker selbst, der direkt sein flüssiges Gold in Eimern oder Gläsern abfüllen kann, sondern auch die Enkelkinder, die liebend gerne Honig essen. Sie haben ein eigenes Bienenhaus von Opa Jakob, das auf dem Balkon festgemacht ist.

Jakob Heidebrecht ist Mitglied im Imkerverein Boppard und hat auch Kollegen, die der Kunstwabe skeptisch gegenüber stehen. „Die Wabe kann gesäubert werden. Sie kann in Einzelteile auseinander genommen und in der Spülmaschine intensiv ohne Reinigungsmittel gespült werden“, ergänzt Heidebrecht. Vorteil der Kunstwabe ist, dass beim Entnehmen der gefüllten Honigwabe die Tiere nicht gestört werden.

Der aufwendige Transport entfällt, ebenso das Entdeckeln (Wachs entfernen). Das zeitaufwendige Schleudern und das Durchlaufen des Honigs durch ein Feinsieb und ein extrafeines Sieb entfallen ebenfalls. Heidebrecht sieht von außen, wenn die Kunstwabe mit Honig gefüllt ist. Mit einem Spezialschlüssel öffnet er die Wabe, steckt ein Rohr zum Ablaufen des Honigs im unteren Teil der Wabe ein und schon läuft der Honig in einen Eimer oder auf das vorbereitete Brötchen. „Häuschen auf, Röhrchen rein, Eimer drunter, Honig marsch“, lacht Heidebrecht und führt die kinderleichte Honigernte vor.

„Je mehr Menschen Bienen halten, desto stabiler ist die Bienenpopulation“, animiert Heidebrecht zur Selbstversorgung mit Honig. Zwischenzeitlich kommen Kindergärten und Schulklassen zu Besuch, um mehr über das Imkerhandwerk zu erfahren. Urlaub kann der engagierte Imker nur im Winter machen.

Die diesjährige Honigqualität ist gut. Die Prämierung seiner Produkte erfolgt beim Imkerbund in Mayen. Die niedrigen Niederschläge sind in diesem Jahr dafür verantwortlich, dass der Wassergehalt des Honigs knapp über 14 Prozent liegt. „Dieses Jahr ist ein gutes Honigjahr“, sagt Heidebrecht. Er verkauft seine Honigprodukte an Verwandte oder an Kundschaft noch aus Kasachstanzeiten. Ein Drittel seiner Kundschaft hat er schon sein ganzes Leben lang.

„Wenn es um Bienen geht, hat mein Mann immer ein offenes Ohr“, sagt Ehefrau Erna Heidebrecht. Da muss die Familie manchmal warten, bis die Bienenprobleme geklärt sind.

Wer mehr über die Kunstwabe und deren Einsatz zur Honiggewinnung erfahren möchte, ist jeden ersten Mittwoch im Monat um 20 Uhr zum Imkerstammtisch ins Hotel Ebertor in Boppard eingeladen.

Von unserer Reporterin Suzanne Breitbach