Betrug mit Goldbarren: 19-jähriger Schüler wollte mal raus aus Emmelshausen

Er wollte in den Urlaub fliegen, doch dazu fehlte ihm das nötige Kleingeld. Um seinen Kontostand aufzubessern, verkaufte der Schüler Goldbarren und ein iPhone auf eBay. Nur – das Gold und das Handy besaß er gar nicht.

Goldbarren (Symbolfoto) Foto: DPA

Der zum Tatzeitpunkt 18-Jährige aus der Verbandsgemeinde Emmelshausen kassierte die gebotenen Summen von den Käufern auf der Auktionsplattform. Die Waren kamen bei den Meistbietenden aber nie an. Die Strafanzeigen ließen auch nicht lange auf sich warten.

Von dem ergaunerten Geld in den Urlaub geflogen

Am Donnerstagmorgen musste sich der Schüler für seine Taten vor dem Amtsgericht in St. Goar verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf ihm Betrug in acht Fällen vor. Sieben Goldbarren hatte er über eBay verkauft und ein iPhone. Für die nichtvorhandenen Waren hatte er insgesamt 3300 Euro kassiert. Von dem Geld war er im vergangenen Sommer in den Urlaub geflogen. Als die Polizei ihn im Anschluss vernehmen wollte, verweigerte er die Aussage.

Vor dem Amtsgericht zeigte sich der mittlerweile 19-Jährige am Donnerstag dann aber voll geständig und räumte all seine Taten ein. Der Urlaub habe ihm keinen großen Spaß gemacht, gab er zu. Als er zur Ruhe gekommen sei, habe ihn das schlechte Gewissen geplagt. Es war schließlich ein Urlaub auf Kosten anderer Menschen, die er allesamt über das Internet betrogen hatte.

Der Vorsitzende Richter Klaus Behrendt hatte darauf verzichtet, Zeugen für den Verhandlungstag zu laden. Denn die deutschlandweite Anreise nach St. Goar wäre teuer geworden und im schlimmsten Fall zulasten des angeklagten jungen Mannes gegangen, der wohl schon genug damit zu tun haben wird, den Schaden zu begleichen, den er angerichtet hat.

Das Gericht verurteilte den 19-Jährigen schließlich zu einer Jugendstrafe von acht Monaten auf Bewährung. „Das war schon eine dreiste Sache mit hohem Schaden“, begründet der Vorsitzende Richter Behrend das Urteil. Auf der anderem Seite hielt das Gericht dem jungen Mann zugute, dass er vor dieser Tat kaum auffällig geworden war. In einem Geschäft hatte er mal eine Flasche Parfüm gestohlen, ein Intensivtäter war er jedoch nicht.

Schüler muss sich Ferienjob suchen und den Schaden begleichen

Der 19-Jährige bekommt nun einen Bewährungshelfer zur Seite gestellt und soll den Schaden wieder gutmachen. Da er zurzeit noch seinen Realschulabschluss nachholt, verfügte das Gericht als Auflage, dass der 19-Jährige sich einen Ferienjob suchen und das gesamte Geld an die Staatsanwaltschaft zahlen muss, die es wiederum an die Geschädigten weiterleitet. Falls er sich keinen Ferienjob sucht, muss er Sozialstunden leisten.

Die Kammer verzichtete darauf, den jungen Mann, der aus zerrütteten Familienverhältnissen stammt, zusätzlich noch die Kosten für das Verfahren aufzubürden. Sie werden aus der Staatskasse beglichen. „Wir möchten ihn nicht durch weitere Schulden in weitere Straftaten treiben. Gerade weil er geständig und reuig war“, begründet Richter Klaus Behrendt die Entscheidung.

Mit dem Urteil zeigten sich der Angeklagte, sein Verteidiger und die Staatsanwaltschaft einverstanden. Es ist bereits rechtskräftig.

Von unserer Redakteurin

Denise Bergfeld