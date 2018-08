Betonmischer-Diebstahl: Haft für Litauer

Im Fall der „Betonmischer-Bande“, deren Spur vom Nachbarkreis Bad Kreuznach aus auch durch den Hunsrück führte (wir berichteten), fiel jetzt ein Urteil. Der Angeklagte aus Litauen wurde vom Amtsgericht Bad Kreuznach zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten verurteilt.

Foto: 2dmolier – stock

Als im Juli 2016 ein Betonmischer vom Gelände einer Firma in Bad Kreuznach gestohlen wurde, registrierte die Bad Kreuznacher Polizei den Fall zunächst als Diebstahl. Als wenig später die Soko „Bande“ des Polizeipräsidiums Mainz die Ermittlungen übernahm, stellte sich heraus, dass der Diebstahl in Bad Kreuznach zu einer Diebstahlserie gehört, die einer arbeitsteilig organisierten und bundesweit operierenden Bande zuzuordnen ist.

Fahrzeug hatte einen Sender

Der mit einem Sender ausgestattete Betonmischer konnte am 22. August erstmals wieder geortet werden. In Luxemburg stellten Ermittler den Fahrer und einen 44-Jährigen, der dem gestohlenen Baufahrzeug in einem Pkw folgte. Der 44-jährige litauische Staatsangehörige musste sich jetzt vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach wegen schweren Bandendiebstahls und Urkundenfälschung verantworten. Er hatte bereits gestanden, dass er die Aufgabe übernommen hatte, dem Betonmischer bis zum Hafen in Antwerpen zu folgen und den Fahrer dort aufzunehmen. „Ich wurde als gelernter Ingenieur von einem anderen Litauer gefragt, ob ich helfen könne“, so hatte sich der Angeklagte eingelassen. Der 44-Jährige wollte darüber hinaus keine Kenntnisse über eine Organisation haben.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der in Bad Kreuznach gestohlene Betonmischer in einer Lagerhalle auf dem Flughafen Hahn umgebaut wurde. Die Täter entfernten bei ihren dortigen Arbeiten unter anderem Aufschriften und die Mautvorrichtung, entdeckten aber nicht ein verborgenes Sicherheitssystem des Fahrzeugs.

Signal gibt entscheidenden Hinweis

Das Signal des Systems konnte erst wieder außerhalb der Betonhalle auf dem Hahn, auf der Weiterfahrt nach Belgien, ein Signal senden. Nachgewiesen ist, dass der 44-Jährige vom 12. auf den 13. August 2016 in einem Hotel in Flughafennähe übernachtete. Die Ermittler stellten im Nachgang einen Computer bei ihm sicher, dessen Suchverlauf zeigt, dass der Angeklagte nach Firmen in Südwestdeutschland suchte, die über Betonmischer verfügen.

In der von einem Bopparder Unternehmer angemieteten Halle auf dem Hahn wurden zudem bei einer Durchsuchung zwei weitere gestohlene Baufahrzeuge sichergestellt, ein Betonmischer und ein Kipper. Die Soko „Bande“ konnte inzwischen Verbindungen knüpfen zu Diebstählen von Spezialfahrzeugen im Raum Schwerin und im Raum Paderborn, die nach dem gleichen Muster erfolgten. Bei seiner Verhaftung hatte der 44-Jährige einen Schlüsselrohling für Mercedes-Nutzfahrzeuge und den Tankschlüssel des Betonmischers in seinem Besitz. Dass er angegeben hatte, man habe ihn als gelernten Ingenieur angeheuert, werteten die Richter des Amtsgerichts zusammen mit seiner Computerrecherche nach Betonfirmen als Indiz dafür, dass er nicht nur untergeordnete Dienste leistete, sondern aktives Mitglied der Bande war. Der 44-Jährige erhielt eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten.

Von unserer Reporterin Christine Jäckel