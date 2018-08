Beltheim: Kanaldeckel beschädigt Lkw-Tank, Diesel tritt aus, Erdreich muss abgetragen werden

Aus unserem Archiv

Beltheim

Ein maroder Kanaldeckel sorgte in Beltheim für einen eher ungewöhnlichen Einsatz. Der Fahrer eines Lkw befuhr in Beltheim die Gemeindestraße aus Richtung des Strauchschnittplatz. Beim Überfahren eines Kanaldeckels hob sich dieser auf Grund seines maroden Zustandes an und schob sich vor den Tank des Lkw, teilt die Polizei mit.