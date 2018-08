Beller Tiger sollen Nachbarkatzen bekommen

Seit gut drei Jahren sind in Bell die Tiger los. Im Frühjahr 2015 bezogen die Großkatzen ihr Gehege im früheren Märchen- und Freizeitpark, der von Remo Müller und Alexandra Taetz mit Hingabe zum Tier-Erlebnispark umgestaltet wurde.

Seit April 2015 gehören die Sibirischen Tiger zum Tier-Erlebnispark Bell, den Remo Müller und Alexandra Taetz als Familienbetrieb führen. Jetzt sollen in einer zweiten Raubtieranlage weitere Großkatzen nach Bell kommen – welche Art es sein wird, darauf sind auch die Betreiber gespannt. Foto: Werner Dupuis

Die sukzessive Erweiterung des Beller Parks schreitet seitdem weiter voran. Nachdem im vergangenen Jahr unter anderem Kattas, eine muntere Halbaffenart aus Madagaskar, ihren Platz in einer großen neuen Anlage fanden, wird jetzt erneut umfangreich investiert. Nahe der heutigen Tigeranlage soll in Kürze ein neues, zweites Großgehege entstehen – für weitere Raubkatzen.

„Wir wissen noch nicht genau, was für Tiere es am Ende sein werden“, sagt Remo Müller auf die Frage, ob nun weitere Tiger in den Erlebnispark kommen, den er mit Hingabe als Familienbetrieb gemeinsam mit Alexandra Taetz führt. „Wir sind ja sozusagen ein Auffangbecken für Tiere, die ein neues Zuhause suchen“, erklärt er. In solchen Fällen, in denen andere zoologische Einrichtungen einen neuen Platz für Tiere suchen, steht der Beller Park oft helfend zur Seite. Häufig sind es Probleme anderer Zoos, die nachvollziehbar sind: So kann es beispielsweise innerhalb einer Herde zu Schwierigkeiten kommen – selbst in den besten Tierfamilien kommt so etwas vor. Andere Gründe können auch ein zu geringerer Platz sein oder eine zu hohe Anzahl an Tieren.

„Wir werden häufig angefragt, ob wir ein Tier aufnehmen können“, sagt Müller. „Dadurch, dass unser Park selbst einen Zoo-Status hat, kommen andere auf uns zu, wenn sie Tiere abgeben wollen.“ Angeboten werden ganz verschiedene Arten bis hin zum Elefanten. Aber Remo Müller und Alexandra Taetz geht es nicht darum, ein ums andere Tier in den Hunsrück zu holen, sondern sowohl im Sinne der Tiere als auch vor dem Hintergrund eines nachhaltigen Konzeptes eine behutsame Entwicklung voran zu bringen. „Mehr Tiere bedeutet auch mehr Aufwand und Pflege“, sagen die beiden, die einen genauen Überblick über das Leben und die Abläufe im Park haben und diesen behalten wollen.

Derzeit rund zwei Dutzend Arten

So kamen in den vergangenen Jahren zahlreiche Tiere nach Bell, die bei Besuchern aus Nah und Fern für Begeisterung sorgen. Farbenfrohe Papageien gehören dazu, eine muntere Hauskatze, aufgeweckte Kattas, Huskys, Frettchen, Waschbären, Wüstenbussard und viele andere große und kleine Geschöpfe. Derzeit leben im Tier-Erlebnispark rund zwei Dutzend Arten, insgesamt sind es gut 150 Tiere. Vor allem haben die Tiere Platz in Bell. Das Gelände, das heute bebaut ist, umfasst rund 40.000 Quadratmeter und kann künftig erweitert werden. Weitere 18.000 Quadratmeter, die im Bebauungsplan eingezeichnet sind, wurden zuletzt von der Gemeinde erworben. „Wir haben noch einige Ideen“, sagt Müller, „es ist toll, dass die Gemeinde uns so unterstützt.“

Während die zusätzliche Fläche noch viele Möglichkeiten der Entwicklung bietet, steht jetzt erst einmal der nächste Schritt im bestehenden Parkbereich an – die zweite Raubtieranlage. „Nach und nach setzen wir neue Ideen um“, sagen Taetz und Müller. So ist der Gedanke gewachsen, unmittelbar neben der Fläche des 2800 Quadratmeter großen Geheges für die drei Sibirischen Tiger Rani, Timur und Tatinka eine zweite Anlage zu errichten. In Absprache mit den Behörden, insbesondere der Kreisverwaltung, wurde das Konzept für eine 1000 Quadratmeter große Fläche geschaffen. „Welche Art hier einen Platz findet, ist noch offen“, sagt Müller. Aber die Anlage, deren Bau in den nächsten Wochen beginnen soll, ist sozusagen offen für alle Raubtiere.

Kommen Leopard oder Jaguar?

„Die Mindestanforderung für einen Puma beträgt 100 Quadratmeter“, sagt Remo Müller, „das ist aus meiner Sicht viel zu wenig.“ Eine solche elegante Raubkatze wäre für Müller eine schöne Ergänzung der Tiger. Aber auch Jaguar, Leopard oder Löwe sind denkbar. „Wir freuen uns auf alle“, sagt er. Der Schweizer geht davon aus, dass es ein Jungtier sein wird, denn diese werden aus der Nachzucht anderer Zoos häufiger zur Abgabe angeboten. „Wenn ein junges Tier, das in einem anderen Park nicht bleiben kann, zu uns kommt, ist das für alle eine gute Lösung.“

Die neue Anlage soll eine modellierte Boden-Topografie erhalten, sodass die Landschaft innerhalb des Geheges für die Tiere attraktiv ist. Die Sicherheitsanforderungen und technischen sowie ökologischen Bedingungen sind mit den Behörden abgeklärt – und jetzt kann es losgehen. „Wir können anfangen“, sagt Remo Müller, „und wir sind gespannt, welche Art wir dann in der neuen Anlage begrüßen können.“ Volker Boch

Der Tier-Erlebnispark Bell ist von Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr Infos im Internet unter www.tier-erlebnisparkbell.de