Beller Markt lockt mit mehr als 400 Anbietern

Er ist eines der traditionsreichsten und größten Volksfeste auf der Hunsrückhöhe und weit darüber hinaus bekannt: Am heutigen Dienstag startet wieder der Beller Markt. Los geht es um 19 Uhr mit dem Fassanstich im Festzelt durch Ortsbürgermeister Manfred Kochems. Die Dorfjugend trifft sich zum traditionellen Straußbinden, dazu gibt es Musik und Tanz im Zelt und gegen 22.30 Uhr ein großes Brillantfeuerwerk.

Am Mittwoch strömen wieder die Menschenmassen zum bunten Treiben auf den Beller Markt. Begeistert sind die Besucher immer wieder vom großen Angebot an Pflanzen. Auftakt ist heute Abend mit dem Fassanstich.

Foto: Werner Dupuis

Der Haupttag des Beller Marktes ist aber der morgige Mittwoch. Dann strömen wieder Tausende zum großen Krammarkt mit seinem breitgefächerten Angebot. Um 9 Uhr geht es los. Mehr als 400 Händler und Aussteller bieten dort ihre Waren an.

Besonders beliebt ist in jedem Jahr die riesige Auswahl an Pflanzen. Ansonsten warten allerlei Kurzwaren, Klamotten, Unterwäsche, ein großes Angebot an Lebensmitteln sowie allerlei Nützliches für den Haushalt auf die Besucher. Es gibt Gartenartikel, Autozubehör und natürlich wartet auch wieder eine Vielzahl von lautstarken Marktschreiern auf die Schnäppchenjäger. Ihre Verkaufsshow ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Viele Stände und Zelte sorgen für das leibliche Wohl. Das kulinarische Angebot ist riesig und reicht vom Klassiker „Curry-Pommes“ über den Schwenkbraten, Wildbratwurst bis hin zu frischen Salaten und „Pulled Pork“.

Fahrgeschäfte für Jung und Alt bieten Jahrmarktatmosphäre und bereiten Vergnügen. Im Festzelt wird durch musikalische Unterhaltung für Volksfeststimmung gesorgt. Auf dem Marktgelände hinter dem Festzelt befindet sich eine größere Gewerbefläche, auf der Automobile, Quads, Rasenmäher, Traktoren, Werkzeuge, Arbeitskleidung und weitere unterschiedliche Dinge ausgestellt sind. Dort werden auch Tiere und Tierbedarf angeboten. Im großen Festzelt sorgt ab 14 Uhr ein Alleinunterhalter für Unterhaltung und gute Stimmung.

Der Gemeinde Bell wurde erstmals 1309 das Recht zum Betreiben eines Marktes erteilt. Auf solchen Märkten trafen sich damals die Bauersleute, um ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse oder ihr Vieh zu veräußern. Der erste Marktplatz der Gemeinde Bell befand sich an der Grenze zu Kastellaun. Der jetzige Standort unmittelbar an der Hunsrückhöhenstraße ist seit etwa 250 Jahren der Austragungsort des Marktes. Bis in die 50er-Jahre hinein galt der Markt als reiner Viehmarkt. Entscheidenden Einfluss auf die Größe des Marktes hatte ab dem Jahr 1902 die neue Eisenbahnstrecke Simmern-Boppard mit der Haltestelle Bell. Die Güterzüge transportierten am Markttag das Vieh in den frühen Morgenstunden nach Bell. Nach dem Markt wurde dort auch wieder das Vieh zum Rücktransport verladen.

Mit der Technisierung der Landwirtschaft in Deutschland ab Mitte der 50er-Jahre wandelte sich auch das Gesicht des Marktes. Aus einem reinen Viehmarkt wurde in den folgenden Jahren ein Einkaufsmarkt mit Artikeln des täglichen Bedarfs. Die ständig wachsenden Besucherzahlen und die zunehmende Anreise mit Autos erforderten die Bereitstellung von großen Parkplatzflächen. Heute beträgt die genutzte Marktfläche rund 20 Hektar.