"Beitrag für die innere Sicherheit in Rheinland-Pfalz": Heiße Debatte um Polizeiübung im Bopparder Hallenbad

An der Bopparder Schwimmbadfront kehrt einfach keine Ruhe ein. Bei der jüngsten Schlacht geht es nicht um den richtigen Zeitpunkt für die Sanierung oder die Kosten, das Gefecht dreht sich vielmehr darum, wie man mit der seit 2010 ungenutzten Hallenbad-Immobilie umgeht und wieviel Wertschätzung die Bopparder Kommunalpolitiker dem stillgelegten Hallenbad entgegenbringen.

Spezialkräfte durchsuchten ein Schulzentrum in Ludwigshafen nach einem Jungen. Für solche Fälle müssen die Einsatzkräfte regelmäßige Übungen, wie jetzt auch im Bopparder Hallenbad, durchführen Foto: picture alliance / Uwe Anspach/d

Der Schlagabtausch zwischen dem Bürgermeister und seinen Gegnern im Stadtrat wird diesmal auf Facebook ausgetragen. Auch normale Bürger melden sich in der Facebook-Gruppe „Besser Boppard“ zu Wort.

Seit 2010 ist das Bopparder Hallenbad nicht mehr in Betrieb. Gelände und Gebäude dürfen nicht betreten werden. Eine Ausnahme machte die Stadt jetzt für eine Spezialeinheit der Polizei. Sie durfte Sprengübungen im Hallenbad durchführen, was zu hitzigen Debatten auf Facebook führte. Foto: Werner Dupuis

Auslöser des Streits ist die Tatsache, dass der Bürgermeister dem Spezialeinsatz- und Personenschutzkommando beim Polizeipräsidium Koblenz das Hallenbad und die beiden Schwimmmeisterwohnungen nebenan für Übungs- und Ausbildungszwecke zur Verfügung gestellt hat.

Das Hallenbad als Übungsobjekt der Polizei, wobei auch ein gewisses Maß der Zerstörung in Kauf genommen wurde – daran entzündet sich die Debatte. Denn die Polizisten probten Zugangssprengungen und Öffnungstechniken. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber dem Bürgermeister versichert hat, wurden mit minimalem Einsatz von Sprengstoff einige Innentüren aufgesprengt und dadurch auch beschädigt.

Aber kann man wirklich von einem Schaden sprechen angesichts des Vorhabens der Stadt, das Hallenbad zu sanieren? Ein eindeutiges Nein kommt vom Bürgermeister: „Es ist eine irrige Annahme, dass bei einer Sanierung des Hallenbades Innentüren aus dem Jahr 1972 lediglich restauriert und nicht erneuert würden“, wehrt sich Bersch gegen Vorwürfe, er würde eine weitere Zerstörung des Hallenbades bewusst in Kauf nehmen.

CDU-Fraktionschef Wolfgang Spitz zeigte sich am Donnerstag am Telefon ziemlich verärgert über Berschs Verhalten. „Wir sind Eigentümer des Hallenbades. Der Bürgermeister hat die verdammte Pflicht, das Bad zu erhalten.“ Was Spitz besonders wurmt: Bersch weigere sich beharrlich, die Sanierung in Gang zu setzen. Solange sich das Hallenbad aber noch nicht in der Sanierungsphase befinde, sei eine Polizeiübung in diesem Objekt völlig unangebracht, echauffiert sich Spitz. „Sie können ja demnächst in der Stadtverwaltung üben lassen, die soll ja auch saniert werden“, spottet der CDU-Sprecher.

Bersch kann die ganze Aufregung nicht verstehen. Schließlich werde das Hallenbad bei der Sanierung „auf den Zustand des ursprünglichen Rohbaus gebracht“. Alle Leitungen würden neu verlegt, neue Fliesen angebracht und natürlich neue Türen gesetzt. Kurzum: „Das Polizeitraining schadet der Stadt Boppard nicht.“ Bersch führt auf Facebook weiter aus, dass die Stadt Boppard durch die Erlaubnis der Polizeiübung im Hallenbad einen praktischen Beitrag für die innere Sicherheit in Rheinland-Pfalz leiste.

CDU-Ratsmitglied wirft Bersch mangelnde Sensibilität vor

Diese Aussagen des Bürgermeisters bringen CDU-Stadtratsmitglied Philipp Loringhoven auf die Palme: „Ich bin fassungslos, nicht nur, dass kein Mittel schäbig genug ist, dass das Hallenbad blockiert wird – nein, jetzt lässt man es es bereits passiv abreißen unter dem Deckmantel der Inneren Sicherheit.“ Loringhoven wirft Bersch mangelnde Sensibilität beim Thema Schwimmbad vor. Während die ehrenamtlich tätigen Ratsmitglieder alles tun würden, um Lösungen zu finden, arbeite der hauptamtlich tätige Bürgermeister mit aller Kraft an der Zerstörung des Eigentums der Bürger.

Noch drastischer greift ein Bopparder Bürger in die Debatte ein: „Es ist ein Hammer, wie hier mit öffentlichen Objekten umgegangen wird, und sei es auch nur mit einer Ruine des Hallenbades. Ihr habt doch nicht mehr alle Tassen im Schrank!“

Ein anderer Bürger ergreift Partei für Bersch: „Die Polizei ist auf solche Gebäude angewiesen, um ein realistisches Training machen zu können“, wirbt er um Verständnis und ergänzt: „Die Einrichtung im Schwimmbad muss bei einer Sanierung eh rausgerissen werden, was spricht also dagegen, dass dort geübt wird?“

Stadtrat will vor nächster Sitzung Hallenbad besichtigen

Diskutiert wird auch über die Frage, ob Bersch überhaupt befugt war, der Polizei die Erlaubnis zu erteilen. „Ja“, sagt der Bürgermeister selbstbewusst. Laut Gemeindeordnung sei die Zurverfügungstellung von städtischen Räumen eine Angelegenheit der laufenden Verwaltung und obliege dem Bürgermeister, nicht dem Stadtrat.

Die Debatte über die Polizeiübung nimmt die Stadtratsmehrheit zum Anlass, das Hallenbad zu besichtigen. Das soll vor der nächsten Ratssitzung geschehen. Dem Vernehmen nach soll das Interieur in keinem guten Zustand sein – und das völlig unabhängig von den Folgen der Polizeiübung. Auch in diesem Fall sieht der Rat Bürgermeister Walter Bersch in der Pflicht. Er dürfe das Eigentum der Stadt nicht verkommen lassen.

