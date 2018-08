Bei Ferienfreizeit am Dümmer See: Über 30 Messdiener aus Emmelshausen und Umgebung kamen ins Krankenhaus

Auf diese Freizeit in der ersten Woche der Sommerferien hatten sich 64 Messdiener aus Emmelshausen und Umgebung monatelang gefreut. In der Ferienanlage am Dümmer See bei Damme im niedersächsischen Kreis Vechta wollten die Kinder im Alter zwischen neun und 14 Jahren einige unbeschwerte Tage verbringen. Christian Adams, Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Vorderhunsrück, und 15 ehrenamtliche Betreuer begleiteten die Messdiener aus dem Vorderhunsrück.

Ein Rettungswagen mit Blaulicht.

Foto: Jens Büttner/Archiv – dpa

Am vorigen Montag, am ersten Tag der Sommerferien, ist die 80 Personen umfassende Gruppe angereist. Doch die Idylle wurde bereis nach drei Tagen jäh unterbrochen. 32 Kinder und etliche der Betreuer klagten im Laufe des Donnertags über plötzlich auftretende Übelkeit. Sie mussten schließlich mit Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen in verschiedene Kliniken eingeliefert werden, berichtete die Online-Ausgabe der Nordwest-Zeitung (NWZ) am Freitag. Und weiter heißt es bei NWZ-Online: „Rund um das Gelände am Dümmer See standen am späten Donnerstagnachmittag viele Rettungswagen. Notärzte und die Polizei waren ebenfalls zur Stelle.“

Die Ursache dieser plötzlich auftretenden Erkrankung steht noch nicht definitiv fest, Experten gehen aber von einer Norovirus-Infektion aus. Dafür spreche die Tatsache, „dass die Erkrankungen alle in einer Gruppe ausgebrochen sind und nicht im gesamten Jugend- und Freizeitheim“, sagte ein Sprecher des Kreises Vechta. Insgesamt 110 bis 120 Personen hätten sich am Donnerstag in der Freizeiteinrichtung aufgehalten

Wie Pfarrer Adams im Gespräch mit unserer Zeitung sagte, wurden eine ganze Reihe der nicht erkrankten Kinder von ihren Eltern an Ort und Stelle abgeholt.

Am Samstag kehrte die Gruppe wieder nach Emmelshausen zurück. Die meisten der Kinder und Betreuer, die infiziert worden waren, durften das Krankenhaus verlassen und mit nach Hause fahren. Allerdings mussten zehn Personen, vier Kinder und sechs Betreuer, im Krankenhaus bleiben. Pfarrer Adams rechnet damit, dass sie Anfang dieser Woche entlassen werden.