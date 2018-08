Baustellenbesuch an der A61 im Hunsrück: Baggern im schönsten Sandkasten des Landes

Zwischen Stromberg und Rheinböllen werden an der A 61 zwei Autobahnbrücken neu errichtet und die alten abgerissen. Unsere Reporter Volker Boch (Text) und Werner Dupuis (Fotos) begleiten den sechsstreifigen Ausbau der A 61 zwischen Rheinböllen und Stromberg seit Beginn des Projekts. Immer ein Besuch im vollen Arbeitsbetrieb.

Wie in einer Eisenbahnlandschaft wuselt es im Berg. Unter Märklin-Freunden könnten nun Diskussionen beginnen, wie sich dieses Bild noch verschönern ließe durch das Platzieren von Häusern im Steilhang, ein paar Kühen vielleicht. Aber das wäre völlig falsch, denn es fahren ja keine Züge durchs Bild, sondern Autos und Lastwagen. Tausende. Zehntausende.

Genau genommen sind es gut 57.000 Fahrzeuge pro Tag, die über die A 61 donnern. Während im Steilhang neben der Straßentrasse die Bagger rollen, läuft der volle Autobahnverkehr an der Baustelle vorbei. Und genau das ist das Problem für Norbert Olk und sein Team vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach.

„Mehr als 50.000 Fahrzeuge pro Tag sind eine große Herausforderung“, sagt Olk. Was sich nüchtern als „Bauen unter Verkehr“ beschreiben lässt, ist in der Praxis überaus anspruchsvoll. „Die Auswirkungen der Autobahn sind ex-trem. Wir müssen uns viele Schritte im Voraus überlegen.“ Etwas mehr als ein Jahr nach dem feierlichen Spatenstich für den Neubau der beiden Autobahnbrücken über das Tiefenbachtal und den Pfädchensgraben steht der Bad Kreuznacher LBM-Chef wieder mit den Besuchern aus der Redaktion an der Hangkante. Nebenan rollt der Verkehr über die alten Brücken, die nach rund 50 Jahren Dauerbelastung ausgetauscht werden müssen.

Gebaut in einer Zeit, in der mit dem heutigen Verkehrsaufkommen noch nicht annähernd gerechnet werden konnte, gelten die A 61-Brücken als marode. Für den LBM bedeutet das Großprojekt, das an ein Bieterkonsortium aus den drei Konzernen Heitkamp Ingenieur- und Kraftwerksbau aus Essen, Bickhardt Bau aus Kirchheim und die Dortmunder SEH Engineering vergeben wurde, nicht nur aufgrund der mehrjährigen Planungszeit ein Mammutprojekt.

Mit einem Gesamtvolumen von rund 150 Millionen Euro ist diese Baustelle einzigartig im Dienstbereich der Bad Kreuznacher LBM-Regionaldienststelle. Insbesondere gilt der nötige Abriss der beiden Brücken von Beginn an als besonders knifflige Aufgabe. Noch nie ist in Rheinland-Pfalz eine so hohe Brücke abgerissen worden wie jene über das Tiefenbachtal. Dies soll auch erst geschehen, wenn das neue, 90 Meter hohe Bauwerk mit 367,5 Meter Länge steht. Auch die neue Pfädchensgrabenbrücke wird erst fertig gebaut, bevor die alte Brücke abgerissen wird. Zwar ist das Tal hier nicht so tief eingeschnitten und die Brücke nur gut 50 Meter hoch. Aber die Konstruktion ist technisch schwierig, da sie mit 531 Metern sehr lang sein wird.

„Man wächst mit den Aufgaben“, sagt Projektleiter Daniel Schmitt, der gemeinsam mit einem Dutzend weiterer Kollegen des LBM sowie zwei Planungsingenieuren der Bad Kreuznacher Büros Verheyen den Brückenbau betreut. Allein fünf Bauingenieure des LBM sind dabei permanent im Baustelleneinsatz. Einmal im Monat stehen zudem in großer Runde Baubesprechungen an, die in einer Containeranlage nahe der Autobahn stattfinden. Dann sind gut zwei Dutzend leitende Beschäftigte dieses Großprojekts zusammen, um den Fortgang zu analysieren.

„Der Beginn des Projekts war etwas zögerlich“, sagt Olk offen. Es gab Personalwechsel im Bereich der Oberbauleitung des Firmenkonsortiums. „Aber inzwischen ist richtig Zug drin.“ Das lässt sich allein mit einem seitlichen Blick von der Autobahn erkennen und auf der Baustelle dann deutlich feststellen – Betonmischer, Lastwagen aller Art, Bohrgeräte, Bagger, Kräne und auch eine Reihe von schweren Traktoren sind im Einsatz.

Wie beim Blick in eine größere Modelleisenbahnlandschaft gibt es auch hier jede Menge Details zu entdecken: Sowohl im Tiefenbachtal als auch im Pfädchensgraben wird an den jeweils fünf Meter Höhe umfassenden „Schüssen“ einer sogenannten Kletterschalung gearbeitet. Im Tiefenbachtal wächst derzeit der erste Pfeiler aus dem Boden, für den 16 Schüsse nötig sein werden, um die Gesamthöhe von 90 Metern zu erreichen. Im Pfädchensgraben sind bereits zwei Pfeiler eingeschalt, die nun nach und nach an Höhe zulegen.

Parallel wird an vielen Einzelbaustellen gearbeitet, die ein großes Ganzes ergeben. Seit Mitte März läuft an der Großbaustelle A 61 alles auf Hochtouren, denn die Witterung ermöglicht es, Gas zu geben. Rund vier Dutzend Arbeiter sind an diesem Tag zugange: Einschaler, Eisenbieger, Kanalbauer, Straßenbauer. Dazu laufen Arbeiten im Bereich der Hangsicherung mit Eisennägeln und Spritzbeton. Einige Meter weiter gibt es Gründungsbohrungen mit speziellen Tiefbau-bohrern für die spätere Errichtung des Widerlagers, über das die sogenannten Verschübe der neuen Brücke immer weiter ins Tal hinausgeschoben werden. Allein für die Gründungsarbeiten dieses Widerlagers wird bis zu 23 Meter tief in das Erdreich gegraben. Damit keine Auswirkungen für die unmittelbar neben der Baustelle verlaufende Autobahn entstehen, wurden 116 einzelne Bohrpfähle neben die A 61 in den Boden eingebracht, die als Sicherung dienen. Nach und nach entstand so eine stützende Bohrpfahlwand, wie Gerd-Peter Michelmann vom Kirchberger Baubüro des LBM erläutert.

Probleme mit dem Untergrund, wie sie beispielsweise beim Hochmoselübergang zu Baubeginn diskutiert wurden, sind beim Bau von Pfädchensgraben- und Tiefenbachtalbrücke nicht auszumachen. Das Rheinische Schiefergebirge wird hier seinem „festen“ Ruf gerecht. Das lässt sich unter anderem daran erkennen, wie hart die Bagger dem Hang entlang der Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Stromberg und Rheinböllen Raum abringen. Hier muss die Trasse um teils mehr als 20 Meter verbreitert werden. Denn später stehen die neuen Brücken neben den heutigen Bauwerken, und die neue A 61-Trasse braucht dadurch mehr Platz für einen möglichst geradlinigen Verlauf der Fahrspuren. Es ist ein mühsames Geschäft, den harten Quarzitfels zu bearbeiten.

Insgesamt macht Norbert Olk als Gesamtverantwortlicher des Projekts einen zufriedenen Eindruck mit dem aktuellen Stand. Er ist vor allem dankbar, dass es bislang keine größeren Unfälle gab. Angesichts des fließenden Verkehrs weiß er schließlich, wie schwierig es ist, allein die Herausforderung einer sogenannten Mittelinselbaustelle zu meistern. Derzeit wird zwischen den beiden aktuellen Fahrspuren gearbeitet, immer wieder müssen Lkw aus dem Autobahnverkehr heraus in die Mittelinselbaustelle fahren und diese auch wieder in den zügigen Verkehr hinein verlassen. „Wir haben sehr viel und sehr eng mit der Autobahnmeisterei Emmelshausen zusammengearbeitet“, sagt Olk, der froh ist über die guten Ideen und Lösungsvorschläge der Autobahnmeisterei. „Es wurden besondere Baustellenschilder erstellt, die auf die Situation vor Ort hinweisen.“ Auch aufgrund solcher Vorarbeiten sei wenig passiert.

„Die Verkehrslenkung ist nicht gerade einfach“, sagt auch Robert Zimmermann, der als einer der LBM-Projektingenieure für die Bauüberwachung zuständig ist. Aufgrund der hohen Verkehrszahlen können beispielsweise Markierungsarbeiten nur nachts oder am Wochenende vorgenommen werden – und die Anzahl der Firmen, die bundesweit dafür infrage kommen, ist überschaubar.

Überhaupt wird offensichtlich, dass sich die langen Vorplanungen des Großprojekts über mehrere Jahre auszahlen. Wie vielfältig diese Arbeiten im Vorfeld der Auftragsvergabe gewesen sein müssen, macht schon ein Blick über die steile Hangkante ins Tiefenbachtal deutlich. Entlang des Bachtals wurde eine Schneise eingerichtet, die als Rückzugsraum für die hier beheimatete Wildkatze und andere heimische Arten dient. Große aneinandergereihte Wurzelstöcke sind hier nicht nur ein optischer Schutz vor der Großbaustelle. Aufnahmen von Wildkameras belegen, dass in diesem Bereich des Ingelheimer Stadtwaldes verschiedene Arten unterwegs sind. Die Planung der ökologischen Baubegleitung ist aber nur ein Detail, ein anderes ist die umfangreiche Einrichtung und Verbreiterung von insgesamt zehn Kilometern Baustraßen, die sich zunehmend als sinnvoll erweist. Denn gerade bei nassen oder gar frostigen Bedingungen werden die teils sehr steilen Baustellenzufahrten zur beinahe alpinen Herausforderung.

Angesichts des gewaltigen Investitionsvolumens lastet ein großer Druck auf dem LBM. „Das Zahlenwerk ist nach wie vor wahnsinnig“, sagt Olk. Er dürfte niemals den Tag vergessen, als er den Auftrag an das Bieterkonsortium über 104,6 Millionen Euro unterzeichnete. „Da zittert die Hand schon etwas bei der Unterschrift“, erklärt Olk lächelnd. Derzeit bereitet der Landesbetrieb die Ausschreibung der beiden nächsten großen Baustellen-Lose vor – dann geht es erneut um Dutzende Millionen Euro. Diese werden für Aufträge fällig, welche die Trasse mit den Brücken verbinden und zum Endausbau der Gesamtmaßnahme führen.

Den Felsen aus dem Hang herauszuarbeiten, verlangt nach schwerem Gerät.

Das Projekt wird den LBM wohl noch gut vier Jahre lang beschäftigen. „Die zeitlichen Abläufe haben sich etwas verändert“, sagt Olk, „nach wie vor ist noch nicht genau absehbar, wann alles fertig sein wird.“ Beim Spatenstich im März vergangenen Jahres war davon ausgegangen worden, dass der sechsstreifige Ausbau der A 61 zwischen der Anschlussstelle Rheinböllen und der Tank- und Rastanlage Hunsrück bis Ende 2022 abgeschlossen sein wird. Ganz genau lässt sich der Termin aber nicht fixieren.

Bis zur Eröffnung der neuen Strecke in den kommenden Jahren gilt ein Satz, den LBM-Ingenieur Zimmermann beim Baustellenbesuch prägt: „Wir haben hier den schönsten Sandkasten in Rheinland-Pfalz.“ Auch wenn die Abläufe aus der Vogelperspektive überaus spielerisch wirken, läuft die A 61-Baustelle unter vollem Hochdruck. Von nostalgischer Eisenbahnromantik ist diese Baustelle weit entfernt.