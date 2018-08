Baustelle: Zwei Orte vom ÖPNV abgekoppelt

Marion Handwerk ist sauer. Der Linienbus fährt zurzeit ihren Heimatort Ney nicht mehr an. „Wir sind total abgeschnitten“, beklagt sich die 63-Jährige gegenüber unserer Zeitung. „Ich muss mit dem Taxi zum Arzt nach Emmelshausen fahren.“

Unweit der Bushaltestelle in Ney beginnt die Baustelle. Die Straße nach Kratzenburg, die der Linienbus 621 Emmelshausen-Koblenz benutzt, ist voll gesperrt. Eine Wendemöglichkeit gibt es laut LBM nicht. Foto: Wolfgang Wendling

In der Tat: Seit 25. Juni lässt der Linienbus 621 von Emmelshausen nach Koblenz und zurück die Gemeinden Ehr und Halsenbach links liegen. Normalerweise bindet der Bus beide Gemeinden in die Strecke ein. Aber weil die K 111 wegen Sanierungsarbeiten zwischen Kratzenburg und Ney voll gesperrt ist, kann der Bus die gewohnte Tour nicht einhalten. Er fährt nur noch nach Halsenbach hinein, kehrt dort um und fährt dann die Hunsrückhöhenstraße Richtung Koblenz weiter. Ney und Kratzenburg sind damit abgehängt.

Dieser Zustand wird voraussichtlich bis 3. August anhalten, teilt die Firma Zickenheiner, die die Buslinie 621 betreibt, auf ihrer Homepage mit. Dort und an den regulären Haltestellen in Ney und Kratzenburg steht auch geschrieben, dass für die Passagiere aus Ney „Halsenbach Post“ als Ersatzhaltestelle fungiert und für die Kratzenburger die Haltestelle am Hotel zur Katz.

Der Bus könnte natürlich auch bis Ney fahren und dort umkehren, ebenso bis Kratzenburg und dann wieder zurückfahren. Warum tut er das nicht? Der Landesbetrieb (LBM) Bad Kreuznach teilt uns mit, dass die Behörde zusammen mit der Kreisverwaltung und der Firma Zickenheiner alle Optionen ausgelotet habe, während der Vollsperrung der K 111 den ÖPNV in beiden Dörfern aufrechtzuerhalten. Aber weder in Ney noch in Kratzenburg könne der Bus wenden.

Eine weitere Möglichkeit, die Bürger von Ney und Kratzenburg während der Bauphase in den ÖPNV einzubinden, wäre der Einsatz von Kleinbussen als Zubringer von Ney nach Halsenbach und von Kratzenburg bis zum Hotel zur Katz. Von dieser Möglichkeit macht die Firma Zickenheiner tatsächlich Gebrauch. Werden doch mit Kleinbussen die Kinder von Kratzenburg und Ney zum Kindergarten nach Halsenbach gebracht.

Aber darüber hinaus gebe es „kein öffentliches Verkehrsinteresse (...), die unmittelbare Bedienung von Ney und Kratzenburg nach Emmelshausen bzw. Koblenz vorzunehmen“, teilt der LBM weiter mit. Ein öffentliches Verkehrsinteresse liege erst bei einem Fahrgastaufkommen ab fünf Personen vor, hätten Gerichte festgestellt. Diese Zahl werde, abgesehen von der Schülerbeförderung, weder in Ney noch in Kratzenburg erreicht.

Immerhin sei der LBM den Bürgern ja insofern entgegengekommen, als er in der verkehrsarmen Zeit während der Sommerferien die Kreisstraße sanieren lässt.

Marion Handwerk muss damit leben, dass sie als ÖPNV-Nutzerin zur Minderheit in ihrem Dorf gehört. Den 1,5 Kilometer langen Fußweg zur Ersatzhaltestelle nach Halsenbach kann sie wegen der Steigung auf keinen Fall meistern. Wie der Neyer Beigeordnete Sascha Thönges auf Nachfrage mitteilt, hätten sich bei ihm zwei bis drei Personen gemeldet, um mehr über die derzeitige Busflaute zu erfahren. Seine Bemühungen, etwas an der Situation zu ändern, liefen indes ins Leere.

Der Kratzenburger Ortsbürgermeister Christoph Seis hat keinerlei Beschwerden über den derzeitigen Ausfall des Linienbusses gehört. „Die Leute wussten ja früh genug Bescheid“, lautet seine Erklärung.

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling