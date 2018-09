Baumgarten führt durch die Nachkriegszeit

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Dieses Sprichwort kommt jedem aufmerksamen Betrachter in den Sinn, der in dem neuen Bildband „Der Hunsrück – Bilder aus der Nachkriegszeit“ von Achim Baumgarten blättert. Auf 120 Seiten erhält man – im klassischen Schwarz-Weiß – einen umfassenden Einblick in die Nachkriegszeit.

Unzählige private Fotoalben und öffentliche Fotosammlungen hat der Historiker, Archivar und und Buchautor Achim Baumgarten durchstöbert, um die besten Bilder für seinen neuen Bildband zu finden. Die Nachkriegszeit und die Wirtschaftswunderjahre sind darin eindrucksvoll dargestellt.

Foto: Werner Dupuis

Es war eine Epoche des Wiederaufbaus, die kombiniert mit strukturellen und technischen Veränderungen nicht nur das Leben in den Dörfern und kleinen Städten, sondern auch das Landschaftsbild gravierend veränderte. Während zu Beginn der 50er-Jahre noch rund zwei Drittel aller Erwerbstätigen im Hunsrück im wahrsten Sinn des Wortes in der Landwirtschaft ihr tägliches Brot verdienten, änderten sich in den 60er-Jahren die Verhältnisse. Flurbereinigung und Mechanisierung trugen zum Strukturwandel in der Landwirtschaft und damit auch im Lebensraum Dorf bei. Industrie, Handel und Handwerk, sowie die alliierten Streitkräfte und Bundeswehr schufen neue Arbeitsplätze. Die Motorisierung sorgte für Mobilität. Zuerst kam das Motorrad. Wenig später war ein chromblitzender VW-Käfer oder ein Opel Rekord der ganze Stolz der Familie. Dafür waren breitere und neue Straßen notwendig.

Die Jugendlichen lösten sich ab Mitte der 60er-Jahre von althergebrachten Konventionen, was sich in der Kleidung und der Frisur eindrücklich auch nach außen dokumentierte. Laute Beat- und Rockmusik und aufmüpfige Sprüche wie: „Wer zweimal mit der Gleichen pennt, gehört schon zum Establishment“, stieß nicht nur in der Oberstufe des Gymnasiums auf offenen Ohren. Mit einer Auswahl von typischen Fotos aus einer Vielzahl von Hunsrückdörfern in einem breiten Streifen vom Rhein bis zur Nahe hat Baumgarten viele Aspekte des Zeitgeschehens eingefangen. Zeitgenossen werden manche vertraute Situation wieder entdecken, jüngere Betrachter der Fotos staunen über eine fremde Welt und eine völlig andere Zeit, die noch gar nicht sol lang zurück liegt.

Die Publikation ist in fünf Abschnitte untergliedert. Los geht es mit typischen Impressionen aus der Nachkriegszeit. Es folgen Motorisierung und Mobilität. Vereine und Vergnügungen werden beleuchtet. Dem Schulleben, der Landwirtschaft und der Arbeitswelt sind gesonderte Kapitel gewidmet.

Der Historiker Achim Baumgarten – er promovierte über Hexenprozesse im Naheraum – und Archivar im Koblenzer Bundesarchiv gilt als exzellenter Kenner des Hunsrücks. Er ist der Autor einer Vielzahl von Ortschroniken und Biografien. In der Reihe Archivbilder des Erfurter Sutton Verlags sind bereits mehrere von ihm konzipierte Bildbände des Hunsrücks erschienen.

Achim A. Baumgarten. Der Hunsrück, Bilder aus der Nachkriegszeit, 120 Seiten, Sutton Verlag Erfurt, 19,99 Euro. In vielen Buchhandlungen.

Von unserem Reporter Werner Dupuis